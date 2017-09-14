RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:25

  trololo написав:
  Banderlog написав:Яка кількість українців жило в усср в 1930р?


ну це ви ж не згодні із загально прийнятими цифрами, а не я. значить ви порахували самостійно 100 тис чи мільйон чи скільки там не жалко. мільйон пять сім десять - це насправді не впливає ні на що. голод був. умисний геноцид.
в моїй родині пережили голод, зате не пережили чистки 1937 року. там теж думаю не менше мільйона вбили. потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.

це я про те, що вони звірі, які обмануть і вбють. тому слухати від вати, що достатньо віддати донеччину і все стане класно, ну це наскільки треба буди деганом я хз..

А ви коли про 33/37 рік взнали, вчора чи сьогодні? А що вони звірі то коли до вас це дійшло? Чому ви не закликали окопи копати в 2021?
А то таке враження що ви вчора проснулись. Рвете на собі сорочку за Україну. А де ви були 35 років?
Не конкретно ви, звичайно, а тип людей, типу вас.

Якщо таких Героїв, як ви багато, то я думаю Україні нічого взагалі хвилюватись, ви її захистите проти звірів. :D
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:25

  andrijk777 написав:
  trololo написав:якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

атопутиннападьот

на этом моменте там связность речи теряется :( -- вроде у него и Пэрэмога наступила, но какая-то бракованная чуть - если армию нужно в тройном размере содержать...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:28

  trololo написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

У поляков, кстати, недавно конфуз случился :) -- плакали "Волынь! Волынь!" - а как начали эксгумацию - цифры чуть ли не на порядок (два?) не сошлись с ожиданием... -- и резко тема из всех новостей пропала :oops:


кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину.

Квалификация меняется ;)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:30

  andrijk777 написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:Яка кількість українців жило в усср в 1930р?


ну це ви ж не згодні із загально прийнятими цифрами, а не я. значить ви порахували самостійно 100 тис чи мільйон чи скільки там не жалко. мільйон пять сім десять - це насправді не впливає ні на що. голод був. умисний геноцид.
в моїй родині пережили голод, зате не пережили чистки 1937 року. там теж думаю не менше мільйона вбили. потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.

це я про те, що вони звірі, які обмануть і вбють. тому слухати від вати, що достатньо віддати донеччину і все стане класно, ну це наскільки треба буди деганом я хз..

А ви коли про 33/37 рік взнали, вчора чи сьогодні? А що вони звірі то коли до вас це дійшло? Чому ви не закликали окопи копати в 2021?
А то таке враження що ви вчора проснулись. Рвете на собі сорочку за Україну. А де ви були 35 років?
Не конкретно ви, звичайно, а тип людей, типу вас.

Якщо таких Героїв, як ви багато, то я думаю Україні нічого взагалі хвилюватись, ви її захистите проти звірів. :D


Знову перехід на звинувачення українців у російських злочинах. про 33 і 37 рік я взнав від своїх дідусів і бабусь. чому у вас постійно всі погані, крім 3,14***?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:32

  trololo написав:
  andrijk777 написав:атопутиннападьот

напав в 2014

Так, але люди(українці) сміялись з цього в 2019 і вибрали Зеленського, а не Порошенка.
Тепер усі впадають в іншу крайність - "путін 100% знову нападе".
Я на 100% впевнений що путін більше не нападе.
Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 03 гру, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:32

  _hunter написав:Квалификация меняется ;)


кваліфікація на вбивство чи геноцид не залежить від кількості підтверджених вбитих. нема такого що 9999 трупів це кежуал вбивство, а 10000+ це вже геноцид. кваліфікація іде від мотивів та способів убивства.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:34

  trololo написав:
  andrijk777 написав:А ви коли про 33/37 рік взнали, вчора чи сьогодні? А що вони звірі то коли до вас це дійшло? Чому ви не закликали окопи копати в 2021?
А то таке враження що ви вчора проснулись. Рвете на собі сорочку за Україну. А де ви були 35 років?
Не конкретно ви, звичайно, а тип людей, типу вас.

Якщо таких Героїв, як ви багато, то я думаю Україні нічого взагалі хвилюватись, ви її захистите проти звірів. :D


Знову перехід на звинувачення українців у російських злочинах. про 33 і 37 рік я взнав від своїх дідусів і бабусь. чому у вас постійно всі погані, крім 3,14***?

Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.
Точно песікот сидить на цій учотці. Треба банити напевно.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:39

  andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.


він зупинить інтенсивність бойових дій, коли умови такої зупинки будуть вигіднішими для наступного нападу. можна просто проаналізувати логіку нападу на крим та словянськ в 2014 та грузію 2008.

він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:44

  trololo написав:кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано

Такое есть
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 35047&z=12
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:45

  andrijk777 написав:[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.


у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
