Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:11
fox767676 написав:
...... шайтан з харкова ....
Не приписывайте.
Шайтан к Харькову никакого отношения не имеет.
Когда-то что-то было, может, в командировку ездил.
Сейчас он точно не в Харькове.
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:19
trololo написав:ЛАД
невже банальне збереження наших життів взагалі як мета не розглядалась? не вірю,
не можуть ще вони такими скотиняками бути.
або як варіант - просто не дати кацапам захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
На первое могу только только улыбнуться - кто мы им такие.
На второе - это ещё как-то важно для европейцев, для США это мелочи. Далеко лежало, мало боліло.
Но для Европы (особенно, для прибалтов и поляков) точно важно занять чем-то Путина. Пока он воюет с нами, они в безопасности. Так что они не прочь, чтобы мы ещё года 4 повоевали.
Вот только: "Денег нет, но вы держитесь".
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:24
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Мы не знаем, какие цели были у США.
А мне кажется что у штатов (а точнее у трампа и Ко) с рф есть цель дать по зубам много чего возомнившему ЕС, и снова поделить ее условной берлинской стеной на зоны влияния....
А зачем это США?
Они только заикнулись л выводе войск из Европы, как европейцы заметушились.
Зачем возвращать часть Европы РФ?
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:29
trololo написав:
та і про 600 тис підтверждення від пед1ков не поступало. можливо вони його приймуть тільки разом зі здачею оборонних ліній, тому окремо нема сенсу обговорювати
Интересно, что вы называете оборонными линиями?
Заводские корпуса и жилую застройку?
Или вы думаете, что там с 2014 построены могучие ж/б доты с подземными переходами между ними? Сколько штук на км?
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:34
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:42
hxbbgaf написав:
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
дик, то трєтя мірова начньотся ... мо' то так і задумано було, учєнія
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:43
Banderlog написав: Shaman написав:
легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми?
ти шуткуєш не над тими речами. й те, що ти в ЗСУ, тобі такого права не дає. але просто ще раз показує, що таке вірянин РПЦ - дуже там своєрідна святість...
по батькові мої були з Західної України, тому теж не потрапили під це. по матері жили в Харкові, тому теж пройшло повз.
судячи зі спогадів, мордяка в тебе відгодована. тому надійся що ані ти, ані твої рідні не дізнаються, що таке голод...
й ти сховався від відповіді - яку цифру жертв Голодомору вважаєш достовірною?
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:47
trololo написав: Banderlog написав:
Яка кількість українців жило в усср в 1930р?
ну це ви ж не згодні із загально прийнятими цифрами, а не я. значить ви порахували самостійно 100 тис чи мільйон чи скільки там не жалко. мільйон пять сім десять - це насправді не впливає ні на що. голод був. умисний геноцид.
в моїй родині пережили голод, зате не пережили чистки 1937 року. там теж думаю не менше мільйона вбили. потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
це я про те, що вони звірі, які обмануть і вбють. тому слухати від вати, що достатньо віддати донеччину і все стане класно, ну це наскільки треба буди деганом я хз..
там тільки офіційно розстріляли 800 тис людей в 1937-38рр. хоча по всій країні. а скільки потрапило в ГУЛАГ українців, й скільки не вийшло - це вже не порахуєш. Раша знову засекретила цю інфо...
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:49
ЛАД написав: fox767676 написав:
...... шайтан з харкова ....
Не приписывайте.
Шайтан к Харькову никакого отношения не имеет.Когда-то что-то было
, может, в командировку ездил.
Сейчас он точно не в Харькове.
а за цю брехню теж відповідати не будемо? чесний ЛАД - це схоже оксюморон
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:50
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми?
ти шуткуєш не над тими речами. й те, що ти в ЗСУ, тобі такого права не дає. але просто ще раз показує, що таке вірянин РПЦ - дуже там своєрідна святість...
по батькові мої були з Західної України, тому теж не потрапили під це. по матері жили в Харкові, тому теж пройшло повз.
судячи зі спогадів, мордяка в тебе відгодована. тому надійся що ані ти, ані твої рідні не дізнаються, що таке голод...
й ти сховався від відповіді - яку цифру жертв Голодомору вважаєш достовірною?
В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.
