Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:57
trololo написав:
........потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
.......
Зараз дуже шкодують?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:08
ЛАД написав: trololo написав:
........потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
.......
Зараз дуже шкодують?
#єтадругоє
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:08
Shaman написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
...... шайтан з харкова ....
Не приписывайте.
Шайтан к Харькову никакого отношения не имеет.Когда-то что-то было
, может, в командировку ездил.
Сейчас он точно не в Харькове.
а за цю брехню теж відповідати не будемо? чесний ЛАД - це схоже оксюморон
Если вам хочется врать, что вы сейчас живёте в Харькове, то не удивлюсь никакой другой лжи.
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:14
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми?
ти шуткуєш не над тими речами.
й ти сховався від відповіді - яку цифру жертв Голодомору вважаєш достовірною?
я шуткую над вашою дурнуватою пропагандою. Критичного мислення 0. при моїй памяті цифра померлих під час голодомору, раза 4 мінялось. 10 млн це кожен 3й українець в усср вмер од голоду.
нереальний показник. Валити той голод на одних росіян не можно. Як і розстріли і гулаг.
А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.
flyman написав:
В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.
Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:21
Banderlog написав:
А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.
останній перепис населення був у 2001 р. показавши значне падіння, і більше не проводили, щоб народ зайвих запитань не задав
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:21
Смотрю, сегодня был бенефис trololo
.
Смена караула?
Заступил вместо песикота?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:26
_hunter написав:
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".
так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес...
а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ?
500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила
__а на всю "толпу"?
или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:32
Banderlog написав: flyman написав:
В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.
Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?
Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?
Скажут спасибо Путину, что напал, есть кого обвинить?
Он, безусловно виноват, но он только ускорил процесс. А теперь можно будет сказать, що це внаслідок війни.
А якщо наступний перепис провести ще через 10 років, то взагалі все можна буде списати на війну і особисто на Путіна.
І так як тут деякі разують втрати від голодомору і 2МВ, то українців мало б практично і зовсім не залишитись. То, може, тут давно вже буряти живуть?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:33
flyman написав: Banderlog написав:
А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.
останній перепис населення був у 2001 р. показавши значне падіння, і більше не проводили, щоб народ зайвих запитань не задав
Ти гадаєш що тоді рахувати людей було легше?
