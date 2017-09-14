RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 19:57

  trololo написав:........потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
.......

Зараз дуже шкодують?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:08

  ЛАД написав:
  trololo написав:........потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
.......

Зараз дуже шкодують?

#єтадругоє
flyman
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...... шайтан з харкова ....

Не приписывайте.
Шайтан к Харькову никакого отношения не имеет.
Когда-то что-то было, может, в командировку ездил.
Сейчас он точно не в Харькове.

а за цю брехню теж відповідати не будемо? чесний ЛАД - це схоже оксюморон :lol:

Если вам хочется врать, что вы сейчас живёте в Харькове, то не удивлюсь никакой другой лжи.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:14

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми? :lol:

ти шуткуєш не над тими речами.

й ти сховався від відповіді - яку цифру жертв Голодомору вважаєш достовірною?
я шуткую над вашою дурнуватою пропагандою. Критичного мислення 0. при моїй памяті цифра померлих під час голодомору, раза 4 мінялось. 10 млн це кожен 3й українець в усср вмер од голоду.
нереальний показник. Валити той голод на одних росіян не можно. Як і розстріли і гулаг.
А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:19

  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:21

  Banderlog написав:А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.

останній перепис населення був у 2001 р. показавши значне падіння, і більше не проводили, щоб народ зайвих запитань не задав
flyman
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:21

Смотрю, сегодня был бенефис trololo. :)
Смена караула?
Заступил вместо песикота?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".

так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес...
а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ?
500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила
__а на всю "толпу"?
или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:32

  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?

Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?
Скажут спасибо Путину, что напал, есть кого обвинить?
Он, безусловно виноват, но он только ускорил процесс. А теперь можно будет сказать, що це внаслідок війни.
А якщо наступний перепис провести ще через 10 років, то взагалі все можна буде списати на війну і особисто на Путіна.
І так як тут деякі разують втрати від голодомору і 2МВ, то українців мало б практично і зовсім не залишитись. То, може, тут давно вже буряти живуть?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:33

  flyman написав:
  Banderlog написав:А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.

останній перепис населення був у 2001 р. показавши значне падіння, і більше не проводили, щоб народ зайвих запитань не задав

Ти гадаєш що тоді рахувати людей було легше?
Banderlog
