  #<1 ... 16044160451604616047
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:19

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?

Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?
......

А зачем списывать? - "имеющий глаза - да увидит". И выводы - сделает...
А виноватых искать - конкретному пэрэсичному уауая с того польза?
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:25

  Xenon написав:Кто следующий?

Італія більше не буде допомагати закуповувати зброю Україні (програма PURL), – МЗС країни.
......

Скорее всего - Германия: поднимать свой лимит - чтобы отдавать деньги "налево" - выглядит странно...
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:29

ЛАД

Але для України це... не гарно.


Та ну чому там негарно..
хоч 45 млн, хоч 30 воювати проти агресора не бажають. А виїхали кращі чи гірші , то хз . Ті самі айті, ви до них (їх користі серед інших українців) зовсім неоднозначно ставитесь. (я памʼятаю від вас що і імпорт вони споживають відносно багато, і податків від них не так багато.. я до речі майже згодний) То виїдуть, то і туди їх в качель.
Кількість бажаючих Захищати державу Зовсім не корелює з кількістю населення і навіть з матеріальними статками громадян. Останнє доведено кацапами
Тому ну 30 млн , ну 20.. Ну і що? От вбитих чи замордованих в Сибіру 10 млн - це дуже навіть «що». Але рахувати ненароджених , як це робить Флайман, записуючи в мінуса , ну ви ж не з трьома дипломами писати такі дурниці
Hotab
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:35

  Hotab написав:ЛАД

Але для України це... не гарно.


Та ну чому там негарно..
......
Тому ну 30 млн , ну 20.. Ну і що?

Я не уверен, конечно, но (вроде) есть у граждан и другие задачи, кроме как "Родину защищать"?..
Всякие глупости - вроде экономику поднимать... 🤔
А если с такой точки зрения смотреть - оно как-то выходит "ну была WWII, ну померло там сколько-то лямов народу - так бабЫ еще нарожали - пофиг"
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От бачите , ЛАД, якщо людина тормоз, то вона всюди тормоз.
Не розрізняє «померло насильно столько то лямов » і «не народились або виїхали».
Ну от мені таких втрачати, як бігунців, не жалко. Навіщо нам тормози? Згодні?
Hotab
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:46

  Hotab написав:Не розрізняє «померло насильно столько то лямов » і «не народились або виїхали».

вы не слышали про "мухи - отдельно, котлеты - отдельно" :shock:
Или вы считаете, что для экономики страны "причина убытия" - имеет какое-то принципиальное значение? 🤔
Банально: ладно - все (вот вообще все кляти ухылянты) - выехали. И все оставшиеся Просветленные Воины Света - пошли в ЗСУ. А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.
BIGor
Аватар користувача
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:43

  BIGor написав:
  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.

Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)

Хоч це надто спрощено, але частково це так.
А наприклад в селах так точно половина населення не знає чим зайнятись, бо коровники радянські на кирпич вже розібрали , метал продали і пропили, а землі фермер як обробляв так і продовжує
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:50

  BIGor написав:
  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.

Ну там-то понятно - клиника. Но тут-то - адекватный, вроде, был...
_hunter
 
2
