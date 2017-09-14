ЛАД написав:
Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?
......
А зачем списывать? - "имеющий глаза - да увидит". И выводы - сделает...
А виноватых искать - конкретному пэрэсичному уауая с того польза?
|
|
|
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:19
А зачем списывать? - "имеющий глаза - да увидит". И выводы - сделает...
А виноватых искать - конкретному пэрэсичному уауая с того польза?
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:25
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:29
ЛАД
Та ну чому там негарно..
хоч 45 млн, хоч 30 воювати проти агресора не бажають. А виїхали кращі чи гірші , то хз . Ті самі айті, ви до них (їх користі серед інших українців) зовсім неоднозначно ставитесь. (я памʼятаю від вас що і імпорт вони споживають відносно багато, і податків від них не так багато.. я до речі майже згодний) То виїдуть, то і туди їх в качель.
Кількість бажаючих Захищати державу Зовсім не корелює з кількістю населення і навіть з матеріальними статками громадян. Останнє доведено кацапами
Тому ну 30 млн , ну 20.. Ну і що? От вбитих чи замордованих в Сибіру 10 млн - це дуже навіть «що». Але рахувати ненароджених , як це робить Флайман, записуючи в мінуса , ну ви ж не з трьома дипломами писати такі дурниці
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От бачите , ЛАД, якщо людина тормоз, то вона всюди тормоз.
Не розрізняє «померло насильно столько то лямов » і «не народились або виїхали».
Ну от мені таких втрачати, як бігунців, не жалко. Навіщо нам тормози? Згодні?
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:46
вы не слышали про "мухи - отдельно, котлеты - отдельно"
Или вы считаете, что для экономики страны "причина убытия" - имеет какое-то принципиальное значение? 🤔
Банально: ладно - все (вот вообще все кляти ухылянты) - выехали. И все оставшиеся Просветленные Воины Света - пошли в ЗСУ. А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..
Додано: Сер 03 гру, 2025 22:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 22:43
Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
Хоч це надто спрощено, але частково це так.
А наприклад в селах так точно половина населення не знає чим зайнятись, бо коровники радянські на кирпич вже розібрали , метал продали і пропили, а землі фермер як обробляв так і продовжує
Додано: Сер 03 гру, 2025 22:50
Додано: Сер 03 гру, 2025 22:54
Ок - допустим. Один вопрос: где гарантия, что выедут только бесполезные баристы/барбер-шоперы с грумершерами? Ну и да - селюков с собой заберут...
А то есть небольшая опасность, что на европейских фабриках еще и "всякие" инженеры могут пригодиться...
Додано: Сер 03 гру, 2025 23:44
кажете мобілізуватись маємо усі бо нема кому фронт тримати?
|