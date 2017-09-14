RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16046160471604816049>
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:29

  Shaman написав:
  Banderlog написав:

в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба ;) ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?

в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"? :lol:
відповідає за голодомор чим? :lol: когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:36

  andrijk777 написав:
  trololo написав:
  andrijk777 написав:[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.


у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"

Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен. :D

Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас!
Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?
Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ.
Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.

Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?


заговорювання зубів, виправдання пуйла, перекручування історії - типова кацапська пропаганда. за гроші чи по дурості не важливо. в бан
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6446
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:50

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:

в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба ;) ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?

в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"? :lol:
відповідає за голодомор чим? :lol: когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?

Будут.
Только не известно, какие.
После ВОВ Сталин назвал цифру 7 млн. Потом эта цифра всё росла и росла. Хрущёв через 15 лет назвал цифру 20 млн. Брежнев говорил уже о "более 20 млн." Последующие оценки уже 26-29 млн., а с учётом демографических потерь и до 42-50 млн.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37811
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5378 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській.
2. Второй интересный момоент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?

Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували.
А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо.
В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться.
Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.

Флеш пише українською, нє?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.
Точно песікот сидить на цій учотці. Треба банити напевно.

Чому всі думають, що трололо - це песікот? Він виглядає набагато розумнішим, як на мене.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.

І? Це нормальна поведінка - знешкодження вибухонебезпечних предметів. Наші сапери теж знешкоджують наші ж міни чи снаряди, якщо є така потреба. В чому зрада?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)

В контексті війни це так.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:11

  andrijk777 написав:
Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?


ПОтому что цензура и идеология. Могу вам привезти свежайший пример. Россияне уверены что Украина "8 лет бомбила Домбасс". А для большинства, с кем я пытался дискутировать оказывалось сюрпризом что россияне вели обстрелы, более того за 8 лет самый кровавый по числу жертв был обстрел рооссиянами Мариуполя в 2015: за пол дня погибли 31 человек, ранено 117. Так же и украинцы не знали, или делали вид что не знали про голодомор. Сменится режим в кремле на что то а-ля Ельцинское или Хрущевское, когда повылазило много инфо-бомб, и россияне начнут обговаривать свои преступления многолетней давности.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 04 гру, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Гетьманцев пише сам не знає шо.
Вчитель не навчить у 10 разів більше, та лікар не вилікує.

ви сильно недооцінюєте ефективних менеджерів. Якраз затівають реформу освіти щоб нагнути вчителів по самі помідори. Коротко про реформу: "корову треба менше кормити і більше доїти".
https://znayshov.com/News/Details/chomu ... _2026_roku
Letusrock
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16046160471604816049>
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

