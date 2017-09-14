RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:20

❗️США зрадили Україну та Європу, і грають в політичні ігри з союзниками, а Віткофф і Кушнер небезпечні для Зеленського і України,Der Spiegel публікує подробиці телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Макроном, канцлером Німеччини Мерцом, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і Зеленським

▪️Макрон попередив Зеленського в розмові, що США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і використав слово «зрада».
▪️Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав: «США грають в ігри — і з вами, і з нами».
▪️Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що «ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими двома людьми», маючи на увазі Кушнера і Віткоффа.
▪️Генсек НАТО Марк Рютте висловив згоду і наголосив на необхідності захищати Зеленського.

https://www.spiegel.de/politik/ukraine- ... 3926d8dbc3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:21

Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили".
Зато как оживились по поводу языка.
В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее.
А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:29

  ЛАД написав:Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили".
Зато как оживились по поводу языка.
В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее.
А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.

чомусь тільки "давість своїх" цікавить ЛАДа тільки у мовному питанні, а решта для нього ОК?
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:41

  ЛАД написав:Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили".
Зато как оживились по поводу языка.
В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее.
А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.

тобто в проблемах українців 90 річної давнини винуваті саме українці? щось від ЛАДа іншого й не очікував...

згоден, тему мови треба закривати. бо все впирається в одне - деякі російськомовні не хочуть розмовляти українською взагалі - й вимагають, щоб їм це дозволили. а якщо тиждень спілкування, й все ок з українською - то в Україні взагалі немає проблеми, вона висмоктана з одного місця. але на захист цієї вигаданої проблеми падають реальні бомби...
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:44

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
В контексті війни це так.
Не погоджусь
Навіть в контексті війни це не так.
Просто і на пальцях
Є оплата військових і оплата тилу який працює на військових...
Це десь приблизно 2 трлн грн....
Уявіть що ці кошти не будуть спалені тими хто надає послуги (варить каву, ремонтує ПРИВАТНІ (а не військові ) авто і так далі
Що станеться
На ринку зявиться якась СУМА нічим не забезпечених грошей(я маю незабезпеченість товарами /послугами) і що тоді?
Військовий/працівник оборонки(члени їх сімей) отримав 100 000 а зміг купити за отриманих 100 000 стільки ж скільки й раніше за 50000 ?
То виходить що у нас і так мало платим військовим, а тепер вийде що половину заплаченого у них же й забираємо через інфляційний податок.

От і виходить , що те що за совка вважалось нафік не потрібним - сьогодні хоч і не є настільки важливим скільки служба в ЗСУ чи робота на оборонку - але все одно ПОТРІБНИМ.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо влада скриває інформацію про втрати, що їм мішає скривати про територіальні втрати?
Мож і цю інформацію краще народу не знати? :wink:
1 Мені особисто не потрібні реляції від влади про рівень втрат людей/територій - я й сам з якоюсь точністю ці цифри отримую через відкриті джерела інформації , бо ВМІЮ аналізувати і порівнювати
2 Той хто вміє аналізувати/порівнювати , так само як і я ці цифри отримає
3 А той хто вміє фонтанувати емоціями -зафонтанує ними все одно , і не залежно від цифри...
Адже втрата навіть ОДНІЄЇ людини -це вже трагедія...
А так як ми втрачаємо десятки в день.... то для споживача емоцій-можна так розхитати ситуацію що він з голоду помре.....
