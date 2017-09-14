Випадково чи навмисно, але російський диктатор Володимир Путін має корисного ідіота, який керує Америкою. Міжнародна дипломатія перевернулася з ніг на голову, вороги стали друзями, союзники опинилися під загрозою, міжнародні закони втратили силу, пише журналіст Independent Сем Кілі.
Він зазначає, що російська стратегічна політика, відома як доктрина Герасимова, стверджує, що хаос у лавах ворога є перемогою і шляхом до величі.
Країна-агресор досягнула несподіваного стратегічного ефекту, маніпулюючи адміністрацією Трампа, яка викручувалася, намагаючись нав'язати Росії перемогу над Україною.
Журналіст задається питанням, чому США беруть на себе керівну роль в цих перемовинах та чому це рішення схвалюють інші "союзники" по НАТО. На думку Кілі, в Європі немає наразі лідера, готового голосно сказати те, що, безсумнівно, всі знають - Трамп не є посередником, коли йдеться про Україну, він просто на неправильній стороні.
"Віткофф раніше вважався вражаюче некомпетентним. Він з'являється в Кремлі, підлещуючись, як Голум, не робить нотаток, користується послугами перекладача Кремля і виходить із зустрічей з Путіним, колишнім підполковником КДБ, сповнений захоплення", - висловив думку Кілі.
Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).
не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу
Повна зневага до українців І повне виправдовування росіян
Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.