RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16049160501605116052>
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін не хоче миру: в Independent вказали, якої помилки припустився Трамп
Випадково чи навмисно, але російський диктатор Володимир Путін має корисного ідіота, який керує Америкою. Міжнародна дипломатія перевернулася з ніг на голову, вороги стали друзями, союзники опинилися під загрозою, міжнародні закони втратили силу, пише журналіст Independent Сем Кілі.

Він зазначає, що російська стратегічна політика, відома як доктрина Герасимова, стверджує, що хаос у лавах ворога є перемогою і шляхом до величі.

Країна-агресор досягнула несподіваного стратегічного ефекту, маніпулюючи адміністрацією Трампа, яка викручувалася, намагаючись нав'язати Росії перемогу над Україною.

Журналіст задається питанням, чому США беруть на себе керівну роль в цих перемовинах та чому це рішення схвалюють інші "союзники" по НАТО. На думку Кілі, в Європі немає наразі лідера, готового голосно сказати те, що, безсумнівно, всі знають - Трамп не є посередником, коли йдеться про Україну, він просто на неправильній стороні.

"Віткофф раніше вважався вражаюче некомпетентним. Він з'являється в Кремлі, підлещуючись, як Голум, не робить нотаток, користується послугами перекладача Кремля і виходить із зустрічей з Путіним, колишнім підполковником КДБ, сповнений захоплення", - висловив думку Кілі.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12811
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:51

  GALeon написав:https://defence-ua.com/weapon_and_tech/giperzvukova_raketa_za_tsinoju_shaheda_kitaj_vzhe_serijno_virobljaje_raketu_ykj_1000_scho_zdatna_biti_na_1300_km-21089.html

Китаінго
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:53

Світан осмілів

  pesikot написав:Путін не хоче миру: в Independent вказали, якої помилки припустився Трамп
Випадково чи навмисно, але російський диктатор Володимир Путін має корисного ідіота, який керує Америкою. Міжнародна дипломатія перевернулася з ніг на голову, вороги стали друзями, союзники опинилися під загрозою, міжнародні закони втратили силу, пише журналіст Independent Сем Кілі.

Він зазначає, що російська стратегічна політика, відома як доктрина Герасимова, стверджує, що хаос у лавах ворога є перемогою і шляхом до величі.

Країна-агресор досягнула несподіваного стратегічного ефекту, маніпулюючи адміністрацією Трампа, яка викручувалася, намагаючись нав'язати Росії перемогу над Україною.

Журналіст задається питанням, чому США беруть на себе керівну роль в цих перемовинах та чому це рішення схвалюють інші "союзники" по НАТО. На думку Кілі, в Європі немає наразі лідера, готового голосно сказати те, що, безсумнівно, всі знають - Трамп не є посередником, коли йдеться про Україну, він просто на неправильній стороні.

"Віткофф раніше вважався вражаюче некомпетентним. Він з'являється в Кремлі, підлещуючись, як Голум, не робить нотаток, користується послугами перекладача Кремля і виходить із зустрічей з Путіним, колишнім підполковником КДБ, сповнений захоплення", - висловив думку Кілі.

не все так буде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:06

flyman
Если выложить этого идиота в сеть с переводом на основные европейские языки, то не надо будет никакой путинской пропаганды.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37819
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:13

  flyman написав:

Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".

Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).

не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:15

  ЛАД написав:flyman
Если выложить этого идиота в сеть с переводом на основные европейские языки, то не надо будет никакой путинской пропаганды.

ваша позиція давно зрозуміла
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:17

  Banderlog написав:
  flyman написав:

Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".

Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).

не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу :lol:

ну ті і наїхав на євреїв, поляків і росіян
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  flyman написав:

Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".

Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).

не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу :lol:


Повна зневага до українців
І повне виправдовування росіян

Як завжди ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12811
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Як гарно в окупації ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12811
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:39

  Banderlog написав:
  flyman написав:

Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".

Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).

не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу :lol:

Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16049160501605116052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 164592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 361041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10208)
04.12.2025 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.