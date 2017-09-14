RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:09

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
Можна і далі розбирати нестиковки, як писав "номерний фокс": "СРОЧНО!ПЕРЕПОСТ!"


Пан Флайман! Я очень не против что бы вы разбирали нестыковки,даже за.
Автор известен, если шо, обратитесь к нему в ФБ, и уточните оригинальность текста, и в случае подтверждения оной- укажите ему на эти нестыковки, возможно совместная редакция сделает этот текст лучше.

Пошук в гугл показав лише перепост на "строимдом", може погано шукав.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:15

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
Можна і далі розбирати нестиковки, як писав "номерний фокс": "СРОЧНО!ПЕРЕПОСТ!"


Пан Флайман! Я очень не против что бы вы разбирали нестыковки,даже за.
Автор известен, если шо, обратитесь к нему в ФБ, и уточните оригинальность текста, и в случае подтверждения оной- укажите ему на эти нестыковки, возможно совместная редакция сделает этот текст лучше.

Пошук в гугл показав лише перепост на "строимдом", може погано шукав.

Що не шукаєш- вилазить Соскін і Ночкін, да?

Тримай. Не дякуй

https://www.facebook.com/share/p/17iozD ... tid=wwXIfr
Hotab
 
Повідомлень: 17283
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:21

  andrijk777 написав:
  flyman написав:

Таким як ти писали не раз, діло військових воювати з ворогом.

Навіть раби мають право на повстання. Шаман походу вважає що українці мають мати права ще менші ніж раби.

перекличка мразоти виявилася коротше, ніж очікував... в інших вистачило розуму. а от цього хіба недостатньо для бану?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:49

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці.
Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.


ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато?
пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй

Солженіцина в юності гортав - макулатура. А про дугіна тільки чув що він з кочинським та арестовичем тусив.
Де я писав що фашистська європа була гірша за комуністичне ссср?
більша частина українців воювала проти технологічної європи факт. І В нас не було достатньої кількості фашистів бо Україна не мала достатньо української дрібної буржуазії. Чи ти хочеш поспорити що українців комуністів було більше ніж фашистів? В армії ссср були українці маршали і генерали, а в вермахті? В шухевича здається було звання капітана? За звання в румунських арміях чи польській я не чув.

та й взагалі про ГУЛАГ одні поклепи... щось ти тут намагаєшся накинути, тільки покі дло кінця не зрозуміло, що саме. те, що українці жили в срср - дуже неочікуваний факт. руські теж жили фактично як раби. різниця в тому, що українці хочуть бути вільними. а руським потрібен барін, їх свобода лякає. як не цар, то чечени або цапки...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 04 гру, 2025 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:50

Shaman
Шо там случилось шо ты прям как хрюня-Ганин перед могилизацией решил разбить очки о стол?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:52

  барабашов написав:Shaman
Шо там случилось шо ты прям как хрюня-Ганин перед могилизацией решил разбить очки о стол?

я бачу тобі "ветер свободы ж*** защекотал?" (с). назад до підвалу, в звичну позу - час зайнятися содомією :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:52

  flyman написав:
  ЛАД написав:flyman
Если выложить этого идиота в сеть с переводом на основные европейские языки, то не надо будет никакой путинской пропаганды.

ваша позиція давно зрозуміла
Ваша тоже.
ну ті і наїхав на євреїв, поляків і росіян
Вы вместе со Свитаном наезжаете только на первых? "Протоколы мудрецов" скоро выложите?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37820
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:57

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Семантика російська, но сперечатись з ним не буду. В настрій він попав.
Хіба про то мож посперечатись , шо хоть тема ху-ва, все кінчиться сзч раніше ніж розвалиться рф чи мені стукне 60.
І якби я був в покровську місяць тому, я б вже був дома.)
Багато вже тих хто з 22го спригнули з цього поїзда, хто на больнічку , хто в інвалідне крісло, хто по догляду за кицею, хто в сзч, а хто і в домовину.


Видите ли,пан Бандерлог. Я, Господар Вельзвевула, со всей ответсвенностью утверждаю, что за последнюю неделю, во время моего бесцельного ротозейства в центральных людных местах города
в мене все з точністю до навпаки, просять гроші в запоріжжі цивільні коли іду в формі)
Хз, чесно кажучи я трохи потєряв связь з реальністю і погано собі уявляю бюджет маленького українця...
В нас солдат тиловик заробляє приблизно 45 тисяч. Чи компенсує він цими грошима свою відсутність дома? Думаю- да. Мало б вистачати. Но враховуючи що тут тилове життя на самозабезпеченні не певен шо він копить капітал.)
Щодо тиловика в дніпрі, якщо це не пво і тцк то десь тисяч 25 мають платити.. так шо сімейному дядькові до бомжа не далеко.
А ті хто випав з обойми і лічуться більше положеного сроку, там реально бомжі, можете не сумніватись.
Зараз давно військових в тилових регіонах не бачив, зимою 23 коли формувалась бригада, їздив по різну зброю і приблуди, ну і троха роздавав гостинці.
Люди реально втішні від 2х бутилок горілки і тушонки дядькові, чи коробки цукерок і дешевого вина тьоті.
Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:flyman
Если выложить этого идиота в сеть с переводом на основные европейские языки, то не надо будет никакой путинской пропаганды.

ваша позиція давно зрозуміла
Ваша тоже.
ну ті і наїхав на євреїв, поляків і росіян
Вы вместе со Свитаном наезжаете только на первых? "Протоколы мудрецов" скоро выложите?

Вас "Маніфест" не турбує? Він там українським по білому пише, на відміну від згаданих Вами.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:04

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Семантика російська, но сперечатись з ним не буду. В настрій він попав.
Хіба про то мож посперечатись , шо хоть тема ху-ва, все кінчиться сзч раніше ніж розвалиться рф чи мені стукне 60.
І якби я був в покровську місяць тому, я б вже був дома.)
Багато вже тих хто з 22го спригнули з цього поїзда, хто на больнічку , хто в інвалідне крісло, хто по догляду за кицею, хто в сзч, а хто і в домовину.


Видите ли,пан Бандерлог. Я, Господар Вельзвевула, со всей ответсвенностью утверждаю, что за последнюю неделю, во время моего бесцельного ротозейства в центральных людных местах города Днепр, у меня трижды попросили денег.
Просили каждый раз люди, одетые от обуви до рюкзаков в форму ЗСУ.
Просили очень вежливо, аргументровали что оформляют инвалидность или что нет на проезд.
Вежливо- это не мой привычный сарказм. Реально вежливо.
Каждый раз я испытывал неловкость, так как документы проверять не имею ни права ни желания, и есть вероятность что эти люди- не самозванцы, а действительно раненные или едущие куда-то бойцы.
И как следствие этого, я давал им немного денег, обязательно выразив благодарность за защиту и осведомлялся разными подробностями.
Деньги брали, благодарили, особо рассказывать ничего и не хотели.
Раньше такого не было.
Принял решение меньше торговать хлебалом в людных местах, так как не давать-стыдно, а давать всем тоже вроде как и жалко.
И теперь, когда значительная часть людей переховуется от ТЦК, я буду вынужден переховуватись от людей в военной форме, иного способа разрешить конфликт между совесть и жадностью я не придумал.

Это где конкретно было?
можно в личку
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
