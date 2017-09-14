flyman написав: Можна і далі розбирати нестиковки, як писав "номерний фокс": "СРОЧНО!ПЕРЕПОСТ!"
Пан Флайман! Я очень не против что бы вы разбирали нестыковки,даже за. Автор известен, если шо, обратитесь к нему в ФБ, и уточните оригинальность текста, и в случае подтверждения оной- укажите ему на эти нестыковки, возможно совместная редакция сделает этот текст лучше.
Пошук в гугл показав лише перепост на "строимдом", може погано шукав.
Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.
ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато? пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй
Солженіцина в юності гортав - макулатура. А про дугіна тільки чув що він з кочинським та арестовичем тусив. Де я писав що фашистська європа була гірша за комуністичне ссср? більша частина українців воювала проти технологічної європи факт. І В нас не було достатньої кількості фашистів бо Україна не мала достатньо української дрібної буржуазії. Чи ти хочеш поспорити що українців комуністів було більше ніж фашистів? В армії ссср були українці маршали і генерали, а в вермахті? В шухевича здається було звання капітана? За звання в румунських арміях чи польській я не чув.
та й взагалі про ГУЛАГ одні поклепи... щось ти тут намагаєшся накинути, тільки покі дло кінця не зрозуміло, що саме. те, що українці жили в срср - дуже неочікуваний факт. руські теж жили фактично як раби. різниця в тому, що українці хочуть бути вільними. а руським потрібен барін, їх свобода лякає. як не цар, то чечени або цапки...
Banderlog написав:Семантика російська, но сперечатись з ним не буду. В настрій він попав. Хіба про то мож посперечатись , шо хоть тема ху-ва, все кінчиться сзч раніше ніж розвалиться рф чи мені стукне 60. І якби я був в покровську місяць тому, я б вже був дома.) Багато вже тих хто з 22го спригнули з цього поїзда, хто на больнічку , хто в інвалідне крісло, хто по догляду за кицею, хто в сзч, а хто і в домовину.
Видите ли,пан Бандерлог. Я, Господар Вельзвевула, со всей ответсвенностью утверждаю, что за последнюю неделю, во время моего бесцельного ротозейства в центральных людных местах города
в мене все з точністю до навпаки, просять гроші в запоріжжі цивільні коли іду в формі) Хз, чесно кажучи я трохи потєряв связь з реальністю і погано собі уявляю бюджет маленького українця... В нас солдат тиловик заробляє приблизно 45 тисяч. Чи компенсує він цими грошима свою відсутність дома? Думаю- да. Мало б вистачати. Но враховуючи що тут тилове життя на самозабезпеченні не певен шо він копить капітал.) Щодо тиловика в дніпрі, якщо це не пво і тцк то десь тисяч 25 мають платити.. так шо сімейному дядькові до бомжа не далеко. А ті хто випав з обойми і лічуться більше положеного сроку, там реально бомжі, можете не сумніватись. Зараз давно військових в тилових регіонах не бачив, зимою 23 коли формувалась бригада, їздив по різну зброю і приблуди, ну і троха роздавав гостинці. Люди реально втішні від 2х бутилок горілки і тушонки дядькові, чи коробки цукерок і дешевого вина тьоті. Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.
Видите ли,пан Бандерлог. Я, Господар Вельзвевула, со всей ответсвенностью утверждаю, что за последнюю неделю, во время моего бесцельного ротозейства в центральных людных местах города Днепр, у меня трижды попросили денег. Просили каждый раз люди, одетые от обуви до рюкзаков в форму ЗСУ. Просили очень вежливо, аргументровали что оформляют инвалидность или что нет на проезд. Вежливо- это не мой привычный сарказм. Реально вежливо. Каждый раз я испытывал неловкость, так как документы проверять не имею ни права ни желания, и есть вероятность что эти люди- не самозванцы, а действительно раненные или едущие куда-то бойцы. И как следствие этого, я давал им немного денег, обязательно выразив благодарность за защиту и осведомлялся разными подробностями. Деньги брали, благодарили, особо рассказывать ничего и не хотели. Раньше такого не было. Принял решение меньше торговать хлебалом в людных местах, так как не давать-стыдно, а давать всем тоже вроде как и жалко. И теперь, когда значительная часть людей переховуется от ТЦК, я буду вынужден переховуватись от людей в военной форме, иного способа разрешить конфликт между совесть и жадностью я не придумал.