Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:56
andrijk777 написав:
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
багато хто хоче бути як ... - щоб воювали інші!
а самі лишень вишиванку натягнути на пузо, ... язиком та штурмувати найближчий рєстік або супермаркет за бухлом ))
вирішується це тупо ізі: в дії організувати типу референдум з елементарним питанням:
я ЗА продовження війни ТА зобов'язуюсь прибути до найближчого тцк завтра о 8.00...
голосувати можуть всі від 18 рочків: і пісьокіти, і воєнпєнси, і списані та виключені інваліди, і жіночки, і діди, "всє всє всє"...
хто не має дії або мало мобільний - є бусики тцк з доставкою анкет і добровольців ))
коли стане ясно який у нас реальний (а не балаболістичний) моб ресурс - тоді можна буде приймати якісь там рішення.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:10
ЛАД написав: Banderlog написав:
...........
Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.
Можете не сомневаться. Районные учителя и врачи сильно отстают по зарплатам.
Районні це які? Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю? Чи це не лікар, а медсестра, у якої за день може буть один пацієнт? Тоді інше питання, це мабуть фельдшер працює на 40%, два рази на тиждень?
У мене до війни в селі був знайомий лікар, так він там був друга людина, після голови сільради. Кому зуб полікувать, кому вогнепальне поранення, на зарплату не скаржився.
Вчитель це основа нашої економіки, якщо дітей нічому не вчить, то це все, приїхали.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:41
sergey_stasyuk555 написав: trololo написав:
зеленський при владі 3 роки (війну не рахую)
вчись вже потроху рахувати та включати мізки
хоч інколи.
чи маєш секретну інфу що хтось керував замість потужного? ))
це пораду дає людина, яка сама цього й близько не робить - бо нема що вмикати...
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:50
Water написав:
Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю?
Я знаю конретні ОТГ де у голови та заступників на 6 чоловік в сумі зарплата 5 млн в рік (згідно декларацій). Але бібліотеки та амбулаторії скорочують по максимуму, щоб отримати укол - медсестри в штаті вже нема, потрібно пенсіонеру їхати 20 км. Школи теж скорочують. А ви про "достойні зарплати".
Для прикладу в 2018 в Мукачівській РДА було по штату біля 80-100 чоловік, які обслуговували весь район, а зараз більше 10 ОТГ і в кожному від 50 до 100 чоловік по штату. Ось така от "економія"...на амбулаторіях.
А якщо ви натякаєте що рівень зарплати вчителя/лікаря має залежати від доходів громади, то є інший приклад: Ужгород - населення зросло від 2022 на 50-100%, доходи від релокації бізнесів та постійної забудови шанхайщини теж ростуть, а жодної школи будувати нема навіть у планах, їх кількість незмінна від часів "клятого совка". В школах по 40 дітей в класі, класів може бути і 5 або більше, вчатся в дві зміни, а зарплата "згідно-відповідно"
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:51
sergey_stasyuk555 написав: andrijk777 написав:
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
багато хто хоче бути як ... - щоб воювали інші!
а самі лишень вишиванку натягнути на пузо, ... язиком та штурмувати найближчий рєстік або супермаркет за бухлом ))
вирішується це тупо ізі: в дії організувати типу референдум з елементарним питанням:
я ЗА продовження війни ТА зобов'язуюсь прибути до найближчого тцк завтра о 8.00...
голосувати можуть всі від 18 рочків: і пісьокіти, і воєнпєнси, і списані та виключені інваліди, і жіночки, і діди, "всє всє всє"...
хто не має дії або мало мобільний - є бусики тцк з доставкою анкет і добровольців ))
коли стане ясно який у нас реальний (а не балаболістичний) моб ресурс - тоді можна буде приймати якісь там рішення.
Особливо дивують войовничі незламники, які цілими сім'ями повиїжджали по європам і звідти потужнічають про "до кінця", при цьому цілком усвідомлюючи, що "до кінця" - це до кінця української державності.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:18
Letusrock написав: Water написав:
Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю?
Я знаю конретні ОТГ де у голови та заступників на 6 чоловік в сумі зарплата 5 млн в рік (згідно декларацій). Але бібліотеки та амбулаторії скорочують по максимуму, щоб отримати укол - медсестри в штаті вже нема, потрібно пенсіонеру їхати 20 км. Школи теж скорочують. А ви про "достойні зарплати".
Для прикладу в 2018 в Мукачівській РДА було по штату біля 80-100 чоловік, які обслуговували весь район, а зараз більше 10 ОТГ і в кожному від 50 до 100 чоловік по штату. Ось така от "економія"...на амбулаторіях.
А якщо ви натякаєте що рівень зарплати вчителя/лікаря має залежати від доходів громади, то є інший приклад: Ужгород - населення зросло від 2022 на 50-100%, доходи від релокації бізнесів та постійної забудови шанхайщини теж ростуть, а жодної школи будувати нема навіть у планах, їх кількість незмінна від часів "клятого совка". В школах по 40 дітей в класі, класів може бути і 5 або більше, вчатся в дві зміни, а зарплата "згідно-відповідно"
так запитай в місцевої влади - а чому так? хто обрав цю владу? ти? чи теж не ходиш на вибори...
скавучати - так-так-так, щось робити - ні-ні-ні...
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:31
Shaman написав:
так запитай в місцевої влади - а чому так? хто обрав цю владу? ти? чи теж не ходиш на вибори...
Проблема в тому, що вибори в Ужгороді вже багато років між "людьми Балоги" і "місцевими бандитами" і "приїжджими бандитами ". Кого не обирай - нормальних людей у владі не буде.
