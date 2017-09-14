Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:55

холява написав: Бетон написав: Очередная минутка потужности.

Обратились к адвокату родственники.

Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.

С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.

Сейчас адвокат будет этим заниматься.



У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?



Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство Очередная минутка потужности.Обратились к адвокату родственники.Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.Сейчас адвокат будет этим заниматься.У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство





Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .

Думаю що вам недовго залишилось. Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .Думаю що вам недовго залишилось.

Обов'язки можуть виникнути тільки після виконання моїх прав. А їх немає.І Обов'язків значить теж не будеКонституційні права, які формально гарантовані, але фактично НЕ виконується в Україні1. Право на безоплатну медичну допомогуСтаття 49 Конституції України:> «Медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров’я надається безоплатно.»Реальність:Жодного разу ніхто не лікував безкоштовно: «добровільні внески», «купіть ліки самі», «анестезію — оплатіть».Державна медицина де-факто стала платною, а формально продовжує називатися безкоштовною.Укладати декларації з сімейними лікарями — це НЕ безкоштовна медицина, а просто нова форма обслуговування з тією ж корупцією та оплатою з кишені.Це пряма невідповідність Конституції.---2. Право на землюСтаття 14 Конституції України:> «Земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави.»Також: кожен громадянин має право отримати земельну ділянку.Реальність:Де-факто отримати землю громадянину неможливо, якщо він не:чиновниксуддяпрокурорабо «найшов правильних людей»Черги по 10–25 років.Схеми з «безкоштовною приватизацією» через підставних осіб і рейдерство.Це право існує тільки на папері.---3. Право на справедливий судСтаття 55 Конституції України:> «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.»Стаття 129:> «Основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників, гласність, справедливість.»Реальність:Судовий збір за позов — плати.Експертизи — плати.Папірець у канцелярію — плати.Без адвоката — шансів нуль.Суддя дивиться не на Закон, а на гроші, телефонний дзвінок або інтерес «системи».Суд в Україні — комерційна послуга.---4. Право на захист і безпекуСтаття 3 Конституції України:> «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Найвищою соціальною цінністю є життя і безпека людини.»Стаття 17:> «Захист людини, її життя і безпеки — головний обов’язок держави.»Реальність:Поліція не приїжджає або приїжджає «щоб записати і поїхати».Заяви не розслідуються.Домашнє насильство — «скажіть, що помирилися».Крадіжки, побиття, погрози — 0 реакції.Фактично право на захист — відсутнє.---5. Право на свободу пересуванняСтаття 33 Конституції України:> «Кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання.»Реальність:Воєнні блокпости.Обмеження виїзду чоловіків за кордон.Інколи навіть між областями можуть бути спецперевірки та фільтрація.Право існує, але держава обмежує його під приводом воєнного стану.Тут юридично є обґрунтування (Конституція дозволяє обмеження під час війни), але по факту це обмеження свободи пересування.---6. Право на достатній життєвий рівеньСтаття 48 Конституції України:> «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.»Реальність:Мінімальна зарплата — прожити неможливо.Комуналка жере половину доходу.Ціни — європейські, доходи — африканські.Держава НЕ гарантує ні достатнього рівня життя, ні соціальної безпеки.---7. Право на працю і гідні умовиСтаття 43 Конституції України:> «Кожен має право на працю і гідні умови праці.»Реальність:Ринок праці — рабство.Роботодавець не платить вчасно — карають робітника мовчанням.Затримка зарплати — норма.Гідні умови? Ні, не чули.