Letusrock написав:ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати. А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.
В США законопослушні громадяни захищені (в тому числі і від свавілля представників влади) 2-гою поправкою, "Castle Doctrine", "Stand Your Ground" і т.д.
Тому жоден поліцейський, а тим-більше військовий - не ризикне порушувати чиїсь права, не маючи на це належних повноважень та підстав.
Саме тому виник BLM. Люди всякі є всюди. Але чим довше влада не буде карати ТЦК за порушення законів - тим більше буде самооборони. І в цій смерті на 99% винувата саме влада, яка не хоче щоб в країні працювали закони.
Це не США так вирішили, так вирішив путін. У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США.
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат. Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность. США тримали на своїх плечах весь світовий порядок после 2 МВ, когда они имели подавляющее превосходство во всём. В результате войны национальный доход США вырос вдвое, в то время как экономики других стран были чуть ли не полностью разрушены. "В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте – до 40%." (https://finance.ua/goodtoknow/usa-ekonomiczne-zahoplennia-svitu#headline_11). "В 1938 году золотой запас США составлял 13 000 тонн. В 1945-м - 17 700 тонн. А в 1949-м - 21 800 тонн. Абсолютный рекорд! 70 процентов всех мировых золотых резервов той поры." (https://www.economics.kiev.ua/index.php?id=578&view=article#). За прошедшие 80 лет мир изменился. США по-прежнему остаются самой развитой страной мира, но подавляющее превосходство они утратили. Как экономическое, так и военное. И сегодня они уже просто физически не могут "тримати на своїх плечах весь світовий порядок".
На какое-то время правительство стало покупателем половины всех товаров, производимых американским народом. Однако, замечательный и малооценённый факт заключается в том, что, хотя вмешательство правительства было гораздо более глубоким, чем в Первую мировую войну, путём введения контроля над заработной платой и ценами, дополнительных налогов, сбора средств через военные облигации, нормирования товаров и принуждения промышленности работать на военное производство, Рузвельт добивался создания атмосферы партнёрства, а не просто навязывал государственную волю
Статья старая, ещё 1992 года. Очень жаль, что у нас не только владельцы магазинов, но и люди, управляющие страной, такого не читали. США тогда заботились не о росте услуг, а о росте производства оружия.
Контроль над заработной платой и ценами, а также нормирование обеспечивали полную занятость и дефицит, не приводя к инфляции или накоплению запасов как побочному эффекту.
ИМХО Ви недооцінюєте роль особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 05 гру, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
ИМХО Ви недооцінюєте рол особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
хто з 3х імпотентний дід? Обама? На захист кабанчика привозили?
Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності! Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.
*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.
Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів. «Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам. https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319
andrijk777 написав:Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності! Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.
*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.
у садама теж нафта була у нього не було першого у світі арсеналу ЯЗ та членства у совбезі оон крім того був зовсім інший геополітичний тренд Захід це було модно, бо технологічне та культурне лідерство навіть іракці у 1991 були в футболках зі шварцем а совок загибався зараз все по-іншому нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 05 гру, 2025 15:28, всього редагувалось 2 разів.