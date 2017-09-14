Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються.
а так слово мешти можна почути й тут .....
По-перше, з турецької чи з татарської претензии не ко мне. Я привёл точную цитату. Если вы знаете лучше авторов словаря, то пишите им, чтобы исправили ошибку. По-друге, вы считаете, что я никогда в жизни не был в украиноговорящем оточенні? По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
fler написав:...... Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
Ну чего. Если охота выпить, то можно отметить и 6, и 19. И хануку тоже.
Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
Реальный год на 11 минут длиннее, чем когда-то придумал церковный чувак. Понимаешь?
На улице июль будет, арбузы уже, жара +30, люди на пляже, а ты такой: Рождество наступило! — потому что твой календарь считает, что ещё 25 декабря.
Такая разница набежит же когда то, ну ё маё
Самая ранняя зафиксированная дата празднования памяти Николая — 6 декабря в византийских и греческих календарях ещё до разделения церквей на католиков и православных. То есть это единая древняя дата, которой 1700+ лет.
Дата 6 декабря — это не из Библии, а древняя церковная дата памяти Николая, связанная с днём его смерти в IV веке. Разница с 19 декабря возникает только из-за отставания календаря
Не было никакого Николая , ребята И международного права не было, и европейских ценностей, и всепобеждающей руки рынка Все это ментальные идолы, которых подселили в ваше сознание ловкие манипуляторы И как всякие идолы они падут Был Ющенко, были герои майдана, был джонсонюк, был притула со стерненко Теперь растоптаны и осмеяны посмотрите, так выглядите вы глазами непредвзятого наблюдателя
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 гру, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.