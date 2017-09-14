Помню как в далёком детстве читати вивчившись , на пачці циарок "Пріма" і "Ватра" було написано тютюнева фабрика місто ... , А ще пам'ятаю - махорка , була у світло коричневих бумажняних пакунках розміру з брусок мила, мій дід використовував її коли долядав за вуликами(віданяв бджіл від меду ) , а сусідський дід курив затаривая в самокрутку, а баба пересипала одя шоб міль не поїла
Саме тютюнЕва? Бо це було написано на болгарських сигаретах, тіпа ТУ-134, Шипка, ВТ. Пріма, Ватра це тютюнОва фабрика.
У мого діда був тютюн під назвою- самосад, ріс на городі, сушився у сараї, дід різав його на вулиці. Коли курив, в радіусі метрів 50 дохло все тіпа молі, або комарів, тому бджіл в нас не було. На рибалці з дідом потрібно було сидіть десь метрів 10 від нього, ближче можна було здохнуть самому, але на цій відстані дохли всі комарі.
...в результате этих мер уровень жизни немецкого населения резко снизился[1], и распространился послевоенный голод. Деиндустриализация приводила к лишению работы сосредоточенных в городах промышленных рабочих, и, по цепочке, обслуживающих промышленность банковских и управленческих служащих, лишало платёжеспособного спроса сферу городских услуг, медицины, образования, культуры; а высокопроизводительное аграрное производство было, с одной стороны, неспособно занять высвобождающиеся трудовые ресурсы, а с другой, также теряло платёжеспособный рынок производимых продуктов. В 1947 году экс-президент США Герберт Гувер, после посещения деиндустриализуемой Германии, писал: «Это иллюзия, что аннексированная Новая Германия может быть превращена в аграрное государство. Это недостижимо, пока мы не уничтожим или не вывезем из неё 25 млн человек.» — Герберт Гувер
У нас случайно не реализуется аналогичный план?
Заодно рекомендую шаману как экономисту посмотреть https://surl.lu/rrwnrg - "Международное экономическое совещание в Москве (1952)". Думаю, будет интересно. Полагаю, вам, когда вы учились, об этом не рассказывали.
fler написав:yanyura Що ж поробиш, ми тут попереджали, що такий вибір для нас нічого доброго не принесе. Зараз нам всім потрібні віра і згуртованість, інакше втратимо країну. Дякую Вам за ваші пости, ви мене надихаєте. Тримаємось.
fox767676 написав:Не было никакого Николая , ребята И международного права не было, и европейских ценностей, и всепобеждающей руки рынка Все это ментальные идолы, которых подселили в ваше сознание ловкие манипуляторы И как всякие идолы они падут Был Ющенко, были герои майдана, был джонсонюк, был притула со стерненко Теперь растоптаны и осмеяны посмотрите, так выглядите вы глазами непредвзятого наблюдателя
Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ... Не зважаючи на обставини
Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
"Хтось помер"..., але "саме вбив"... і "безапіляційно"...(до речі - ти колись будеш грамотно писати?) Ти ж перший тут верещиш, що потрібно дочекатись розслідування і суду і т.д., а тут безапеляційно, "не зважаючи на обставини", вирок виписуєш.
ЛАД написав:батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато. І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
В 1991 году эти людям было 12-13 лет. Именно Ваше поколение про**ло страну, разоружило её, выбирало популизм, а не будущее. Ваше поколение оставило нам войну, а теперь рассказывает о том, какие мы неправильные граждане.
Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
Тигренятко, я вітаю тих, хто сьогодні святкує, а ти проходь повз)). Хоча ти маєш святкувати день ЗСУ чи нє? Захисників я теж вітаю!