ЛАД написав:И "разоружение страны" никак не связано с "желанием в Європу" или в РФ.
Связано. "Желание в РФ" было связано с разоружением, поскольку не видели угрозы со стороны рф.
ЛАД написав:Просто вам, как обычно, хочется свалить вину на кого-то. То было на "невоюющих женщин", теперь на старое поколение.
Это - не желание "свалить вину", а констатация факта - Ваше поколение разоружило страну.
ЛАД написав: Так что вы переживаете?
Я ответил человеку, который "переживает" за немцев, которые абсолютно правильно протестуют против военной службы. Вы-то чего переживаете? Я переживаю за мужчин в мире, которым придумали роли. Горячо любимые Вами женщины никому ничего не должны, но и им никто ничего не должен. Так же будет справедливо?
И я уже писал, что я также переживал и переживаю за женщин, которым придумали "роли". Во многих странах, включая Украину, этих ролей у них нет. Я хочу, чтобы и у мужчин не было ролей.
ЛАД написав:Столько "красивых" слов для обоснования элементарной трусости.
Видите - опять в Ваших словах уже есть ожидание того, каким я должен быть. "Трусость". Нет у меня трусости. Когда мне надо было спасать семью, её не было, а до Вас мне дела нет. Я не хочу рисковать собой ради паразитов. Вы - трус. Ваши дочери - трусихи. Вы, просто, придумали себе, что именно я должен вас всех защищать, а вы будете себе жить и сами себе решать как именно жить. Я на это не согласен. Я себя и свою семью могу защитить. Когда я буду иметь право рассказывать Вам и Вашим дочерям как Вам и им жить, сколько детей рожать, тогда и Вы и Ваши дочери будете иметь право говорить мне как мне воевать и воевать ли. У Вас какое-то странное общество, в котором есть "солдаты", а есть свободные, никому-ничего-не-должные граждане, вольные выбирать как им жить. Нет, спасибо. Так не будет.
Вы путаете "трусость" с отсутствием видения того, ради чего воевать. Сейчас каждый живёт для себя. Плохо это или нет - неважно. Так есть. Если Вы хотите жить для других, начните с себя. Повторюсь - расскажите своим дочерям, что нужно ещё пятерых родить для страны. Ведь, это так легко распоряжаться чужим телом и чужой жизнью, правда? Достаточно просто сказать человеку, что он - трус.
prodigy написав:якщо трошки узагальнити, то праця по найму -теж залежність від роботодавця
Так, залежність, але за згодою. Згода і право вибору - те, що відрізняє наш вид тварин від інших видів тварин. ЛАД та інші вважають, що я маю на інстинктах воювати попри незгоду і небажання. Я можу не працювати і не залежати від роботодавця, але то вже буть мої проблеми як харчуватись і забезпечувати сім'ю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 06 гру, 2025 16:29, всього редагувалось 6 разів.
якщо трошки узагальнити, то праця по найму -теж залежність від роботодавця
29 років провів на флоті і інколи вважав свою роботу в рейсі несвободою, коли став капітаном "свободи стало трохи більше" (на судні вже нікому не підкорявся) відчував нарешті, що працюю не за ради грошей , а ця робота приносить мені задоволення(в певній мірі), почуття задоволення у мене було майже всю кар'єру, окрім двох рейсів з одним капітаном(росіянином з Винниці) -от тоді всі ходили майже голодні, бо це падло крало ще і й провізії
задоволення бути капітаном тривало десь років 12, доки я не розчарувався в людях (яким якість роботи неважлива, відповідальність низька, мораль відсутня, а працювати з підпалки-це не мій стиль керівництва
тому після флоту ніде не працюю останні 10 років і не маю бажання працювати ні дистанційно, не навіть 3-4 години на день.
я вільна людина-я це дуже сильно ціную, і ще більше ціную тих, хто дарує мені це почуття і дійсно дарує мені бути вільною людиною якби скинути 10 років , то однозначно приєднався до ВМФ-мені це ближче і мій досвід якось був затребуваний
тобто продіджі піймали матроси на березі і викрали на корабль, по дорозі провівши ЛК і видавши паспорт юнги, а потім згодом отримав капітана піратьського судна і стало легше?
ЛАД написав:По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
Суть поста в тому , що де-факто -російської не існує. Російська це суржик зібраний з 58% європейських мов, 26% словянської(українська) 10% невідомо чий і 1,1% чисто російська...
Пояснення цьому кампоту-просте як двері... Словарний запас залежить від кількості населення носія цього запасу... а скільки населення було в московії на момент формування Держави? Потім захоплення московії Золотою Ордою(насичення педераційною тюркськими) , потім захоплення башкартостану, сибірських ханст, чукчів,евенків і так далі =насичення запозичені з захоплених нарподів, потім прорубування в Європу-насичення європейськими словами (вся еліта взагалі використовувала спочатку діалект німецької - пруську, потім французську років з 100 ) тому якщо прихильник совка думає що він захищає унікальну цінність РоССІйську - то він в цей момент просто захищає 99% неросійського кореня....
Товарищ Сталин, вы большой учёный. В языкознанье вы познали толк.
А при чому тут я?
budivelnik написав:
ЛАД написав:можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
1 Останній раз з турками ми воювали десь років 200-300 тому... З москалями воюємо сьогодні Отже краще турецька ніж москальська 2 Як каже ШтучнийІнтелект в українській приблизно 15% запозичених слів... Наприклад слова на Ф.. (фокус, фізика...) запозичені з грецької... Як каже Вікіпедія
Початковий звук і літера а взагалі характерні тільки для іншомовних слів, зокрема для арабських (алгебра, алкоголь), латинських (аудиторія, абітурієнт, ангіна), грецьких (алфавіт, автор, архів, азот, афоризм, анемія, автономія).
Грецькі запозичення можна розпізнати за наявністю буквосполучень пс, кс (психологія, ксерокс, флексія), кореневих частин бібліо-, гео-, біо-, лог-, фон- (бібліотека, геологія, біологія, філолог, фонетика). Такі запозичення є термінами з різних сфер суспільного та наукового життя: демократія, космос, ідея, метод, аналіз, історія, граматика, діалог.
У сучасній українській мові багато слів французького походження, це так звані галліцизми: (бульйон, амплуа, пляж, кутюр'є), німецького (ранг, шнапс, ґрунт, ландшафт), англійського (леді, джем, футбол, спонсор, менеджер), голландського (гавань, лоцман, краб, трос), італійського (піаніно, спагеті, мафія, мадонна), іспанського (корида, танго, фієста), польського (пані, ґудзик, мазурка, повидло).
3 Але якщо запитати Штучний Інтелект про педераційну... То там взагалі жах...
Цифри та відсотки (на основі аналізу словаря за Трубачовим): Трубачо́в (Трубачев) Олег Миколайович (рос. Трубачёв Олег Николаевич; 23 жовтня 1930 — 9 березня 2002) — російський мовознавець-славіст, член-кореспондент АН СРСР (з 1972), академік.
Запозичені з європейських мов: 58.3% Невідомого походження: 10.3% Українського (давньоруського) походження: 29.5% Інші слов'янські: 0.8% Питомо російські: Дуже мала частка
ЛАД написав:ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики» запозичення з турецької мови; ... Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы. Всё верно?
по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються.
а так слово мешти можна почути й тут .....
По-перше, з турецької чи з татарської претензии не ко мне. Я привёл точную цитату. Если вы знаете лучше авторов словаря, то пишите им, чтобы исправили ошибку. По-друге, вы считаете, что я никогда в жизни не был в украиноговорящем оточенні? По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
а в чому суть? я використав українське слово, запозичене з іншої мови. де в мене щось про руські слова? ви знаєте лише русізми? ви знову щось вигадали, а я маю зрозуміти.
так що це ви схоже не зрозуміли... но то таке...
вам знайомі так слова, як тремпель, ракло, марка трамваю - чи ними теж не можна користуватися, бо їх більше ніхто не знає? може ви й в деберц не граєте?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 06 гру, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я Балашова уже нет Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича А после них ничтожества типа скороход и стерненко Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
Romam vado iterum crucifigi Це не фінал Десь серединка
Що відомо про заимствування в українській та російській — За українську мову
Деякі дослідження та джерела стверджують, що частка запозичених слів в українській — близько 12 % від загального словникового складу.
У складі запозичень в українській — чимало слів тюркського походження (тюркізми). Наприклад, нібито близько 4 000 тюркізмів (без власних імен) коли-небудь увійшли до української лексики. Википедия
Також запозичення надходили через польську, латину / церковнословʼянську, давньогрецьку, різні давньоєвропейські / азійські джерела, залежно від історичних контактів.
За словами деяких лінгвістів, у порівнянні з російською, у українській більше “спадкової” слов’яністики — тобто більше слів зі старослов’янськими / спільнослов’янськими коренями.
— За російську мову
Популярні оцінки часто дають приблизно 15 % заимствованих слів від усього словника.
До складу запозичень входять слова з давньогрецької, латини, церковнословʼянської, тюркських, германських, романських (французька, італійська) і сучасних — англійської та інших.
Існує велика історична адаптація: багато запозичених слів давно ввійшли в активну лексику і не сприймаються як «іноземні» (наприклад, латинізми, грецизми, старі тюркізми). Порівняння: Українська vs Російська - Українська має багато старослов’янських/слов’янських коренів; російська — значну частину латинізмів, романізмів, новітніх запозичень. - Багато запозичень в обох мовах давно стали частиною “звичайної” лексики. - В обох мовах — значна змішана спадщина + нові запозичення залежно від історії, культури, контактів.