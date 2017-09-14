Додано: Суб 06 гру, 2025 15:54

Связано. "Желание в РФ" было связано с разоружением, поскольку не видели угрозы со стороны рф.Это - не желание "свалить вину", а констатация факта - Ваше поколение разоружило страну.Я ответил человеку, который "переживает" за немцев, которые абсолютно правильно протестуют против военной службы. Вы-то чего переживаете? Я переживаю за мужчин в мире, которым придумали роли. Горячо любимые Вами женщины никому ничего не должны, но и им никто ничего не должен. Так же будет справедливо?И я уже писал, что я также переживал и переживаю за женщин, которым придумали "роли". Во многих странах, включая Украину, этих ролей у них нет. Я хочу, чтобы и у мужчин не было ролей.Видите - опять в Ваших словах уже есть ожидание того, каким я должен быть. "Трусость". Нет у меня трусости. Когда мне надо было спасать семью, её не было, а до Вас мне дела нет. Я не хочу рисковать собой ради паразитов. Вы - трус. Ваши дочери - трусихи. Вы, просто, придумали себе, что именно я должен вас всех защищать, а вы будете себе жить и сами себе решать как именно жить. Я на это не согласен. Я себя и свою семью могу защитить. Когда я буду иметь право рассказывать Вам и Вашим дочерям как Вам и им жить, сколько детей рожать, тогда и Вы и Ваши дочери будете иметь право говорить мне как мне воевать и воевать ли. У Вас какое-то странное общество, в котором есть "солдаты", а есть свободные, никому-ничего-не-должные граждане, вольные выбирать как им жить. Нет, спасибо. Так не будет.Вы путаете "трусость" с отсутствием видения того, ради чего воевать. Сейчас каждый живёт для себя. Плохо это или нет - неважно. Так есть. Если Вы хотите жить для других, начните с себя. Повторюсь - расскажите своим дочерям, что нужно ещё пятерых родить для страны. Ведь, это так легко распоряжаться чужим телом и чужой жизнью, правда? Достаточно просто сказать человеку, что он - трус.Так, залежність, але за згодою. Згода і право вибору - те, що відрізняє наш вид тварин від інших видів тварин.та інші вважають, що я маю на інстинктах воювати попри незгоду і небажання. Я можу не працювати і не залежати від роботодавця, але то вже буть мої проблеми як харчуватись і забезпечувати сім'ю.