|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:18
Бетон написав:
Геннадий Викторович, единственный политик за всю историю Украины, за которым плакали
оригинальный был парень
но решил позаигрывать с бы*** нахваливая залужного
а может и сконьюктурить с политической целью
А Бог не тимошка, видит неможко
И вот Чаша Его ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ
тем более что и до этого Геннадий косячил
Вот и оборвалась жизненная миссия внезапно
в новой будет шанс начать с чистого листа
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:26
Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса. Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37844
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5379 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:46
кореєць з Гроком про перемогу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41715
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:50
ЛАД написав: Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса. Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
А почему так мно,о пишете?Хотаб пилотка лёко,о поведения что бы е,о иметь ввиду, впрочем как и тебя , рука не подымается написать Вас
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:48
Vadim_ написав: ЛАД написав: Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса. Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
А почему так мно,о пишете?Хотаб пилотка лёко,о поведения что бы е,о иметь ввиду, впрочем как и тебя , рука не подымается написать Вас
Чому воєнний сидить на ранній пенсії нетойвоса та тролить?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41715
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 07 гру, 2025 00:21
flyman
Чому воєнний сидить на ранній пенсії нетойвоса та тролить?
Чому гагауз не зробив бойового робота і не донатить?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17294
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2547 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 07 гру, 2025 01:14
Vadim_
Вадик, на похмел не хватило?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37844
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5379 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 07 гру, 2025 05:48
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5294
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 08:20
ЛАД написав: Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса.
Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
1.А за пур.у просоветско-парашенскую платят или это последствия дедушкиных политинформаций?
2.Я искал, не нашёл , как все.да типично удалили по кляузе то.о кто не видит вопрос
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 09:23
trololo написав: Shaman написав:
видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...
китаю може і не треба війська відправляти, достатньо буде підтримати кацапів дронами, пропагандою, розвідкою та торговельним ембарго проти ес та сша.
так, спочатку буде тайвань. але можливо і одночасно. можна фантазувати. але видно що в спробах переділити світ, китай і росія вважають європу своєю, а не американською. до речі це буде видно по пропаганді і просуванні терміну "євразія". довгострокові перспективи. поки що словянськ захищає ліссабон
по-перше, Раша може вважати, що хоче - але об'єктивно вона не є країною, яка може ділити світ. її поточний рівень - це Туреччина чи Бразилія - велика регіональна держава.
тому протистояння зараз вимальовується США-Китай, хоча вони й найбільші партнери. й Європа тут з економічної точки зору окремий суб'єкт - це величезний ринок споживання, який важливий для Китаю. великим успіхом для Китаю буде досягти з Європою окремих домовленностей. до того ж Європа виступає як ЄС, що значно посилює її позиції. так є демарши окремих карликів - но Європі треба викинути когось показово з ЄС - й всі інші відразу зрозуміють її переваги. й забрати це право вето й перейти на більшість у прийнятті рішень.
тому Європа це окремий гравець. єдине, що повноцінно заважає - це відносна слабкість армій Європи. я вже неодноразово давав прогноз - внаслідок всіх цих подій значно посиляться армії Німеччини та Японії - аж до ядерної зброї. якщо поламали повоєнний порядок, то ламати треба все - й обмеження для цих країн - теж
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10850
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|165840
|
|
|1493
|362233
|
|
|6076
|1055235
|
|