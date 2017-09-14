Додано: Нед 07 гру, 2025 11:19

Shaman написав: ЛАД написав: ...

Ешё мне нравится смешки над словами: "Не всё так однозначно".

Понятно, что чем меньше человек образован, тем больше он предпочитает однозначность.

Например, в вопросе языка. Так красиво и легко изагаются периоды развития и угнетения языка. Причём, исключительно Россией.

Стоило хотя бы почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 .

Там, естественно, тоже значительно подробне расписана политика России по отношению к украинскому языку, но говорится и о ситуации в Польше и Австро-Венгрии.

По сравнению со всем этим советский период выглядит расцветом и безоблачным развитием.

Кстати, для шамана.

Вам, возможно, интересно будет прочитать раздел "Східна Галичина". Там говорится о том, как "австро-угорський імператор Йосип II" решал вопрос "для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови". Достаточно современный и демократичный подход. К сожалению, это продолжалось недолго - всего немного больше 20 лет. Достаточно современный подход ...Ешё мне нравится смешки над словами: "Не всё так однозначно".Понятно, что чем меньше человек образован, тем больше он предпочитает однозначность.Например, в вопросе языка. Так красиво и легко изагаются периоды развития и угнетения языка. Причём, исключительно Россией.Стоило хотя бы почитатьТам, естественно, тоже значительно подробне расписана политика России по отношению к украинскому языку, но говорится и о ситуации в Польше и Австро-Венгрии.По сравнению со всем этим советский период выглядит расцветом и безоблачным развитием.Кстати, для шамана.Вам, возможно, интересно будет прочитать раздел "Східна Галичина". Там говорится о том, как "австро-угорський імператор Йосип II" решал вопрос "для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови". Достаточно современный и демократичный подход. К сожалению, это продолжалось недолго - всего немного больше 20 лет. Достаточно современный подход

у вашому випадку іронія викликана тим, що ви пафосно так кажете, але не бачите, що самі так не робите. класичні подвійні стандарти. коли ми щось кажемо про срср - то у вас все однозначно. в якості кого почав срср 1939 рік - навіть слухати не хочете. чого виникла ОУН, й чому вона боролося з радянською владою, - це теж не обговорюється. руський ярлик посібники нацистів начепили - й все.



от почніть з себе, а потім вимагайте від інших. я розумію, що спочатку ОУН була створена для протистоянння полякам, які в міжвоєнний період розгорнули жорстку полонізацію. я розумію недоліки демократичних суспільств - але на поточний момент це найкращий варіант, ще кращий треба продумувати, особливо в умовах глобалізації. навіть перебування в межах срср були певні позитивні моменти - але загалом суспільний лад виявився неефективний - а це ви взагалі не хочете визнавати. шлях Китая - він відмовився від державної власності на засоби виробництва. й зараз претендує дійсно на світове першенство - але не має деяких важливих елементів для цього. про Китай можна багато говорити, але це за межами цієї гілки. я вважаю, що зараз він став на хибний шлях...



й головне, ви розумієте, й чим я займаюсь, й те що цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас. але коли не вистачає аргументів, то переходите на особистості, накидаючи брехню на мене. пропагандист зазвичай використовують - це ті люди, яким платять гроші за просування певних ідей, й дуже часто вони розуміють, що кажуть брехню. на форумі є відповідні персонажі, включно з ху_нтером - але цього ви теж ховаєте "не всьо однозначно".



підсумок - почніть з себе ЛАД - й буде вам щастя. чи не починайте - бо змінювати себе це важко, а простіше робити по-старому... у вашому випадку іронія викликана тим, що ви пафосно так кажете, але не бачите, що самі так не робите. класичні подвійні стандарти. коли ми щось кажемо про срср - то у вас все однозначно. в якості кого почав срср 1939 рік - навіть слухати не хочете. чого виникла ОУН, й чому вона боролося з радянською владою, - це теж не обговорюється. руський ярлик посібники нацистів начепили - й все.от почніть з себе, а потім вимагайте від інших. я розумію, що спочатку ОУН була створена для протистоянння полякам, які в міжвоєнний період розгорнули жорстку полонізацію. я розумію недоліки демократичних суспільств - але на поточний момент це найкращий варіант, ще кращий треба продумувати, особливо в умовах глобалізації. навіть перебування в межах срср були певні позитивні моменти - але загалом суспільний лад виявився неефективний - а це ви взагалі не хочете визнавати. шлях Китая - він відмовився від державної власності на засоби виробництва. й зараз претендує дійсно на світове першенство - але не має деяких важливих елементів для цього. про Китай можна багато говорити, але це за межами цієї гілки. я вважаю, що зараз він став на хибний шлях...й головне, ви розумієте, й чим я займаюсь, й те що цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас. але коли не вистачає аргументів, то переходите на особистості, накидаючи брехню на мене. пропагандист зазвичай використовують - це ті люди, яким платять гроші за просування певних ідей, й дуже часто вони розуміють, що кажуть брехню. на форумі є відповідні персонажі, включно з ху_нтером - але цього ви теж ховаєте "не всьо однозначно".підсумок - почніть з себе- й буде вам щастя. чи не починайте - бо змінювати себе це важко, а простіше робити по-старому...

Много слов да не о том.Что-то у вас пошли ответы с большой задержкой, раньше вы отвечали сходу, а тут целых 4 дня думали. И всё равно ответили не на то, о чём был мой пост.Первую половину вы просто опустили. "Не заметили"?Но и вторую не поняли.О "периодах развития" языка это было не о вас. А раздел "Східна Галичина" вы, видимо, так и не прочитали. Хотя даже из поста можно было понять, что речь была не об угнетении языка, а совсем наоборот. Это был ответ на ваш когдатошний вопрос о том, как и где обучаться украиноязычным студентам. И русскоязычным. "Австро-угорський імператор Йосип II" легко решил этот вопрос вполне современным и демократическим путём. А для современного шамана непонятно, как это можно сделать.А вообще я понимаю - бороться с призраками легче и безопаснее, чем с реальным сегодняшним врагом. Союз давно умер, молодёжи вбили в голову, что там было всё плохо, рабство. Можно бороться с призраком и никто не упрекнёт, что лично не на фронте. Вот только эта борьба была бы актуальна лет 50 назад, но уверен, что тогда вы молчали бы в тряпочку и боялись сказать хоть слово. Так же, как сегодня не идёте на фронт, а отправляете других.Сегодня актуальна борьба с росс. агрессией.Но вы не спорите со "свободолюбивым" борцом за "равноправие" и против "рабства" АндрюшейМ, который трусливо сбежал подальше от войны и гордится тем, что "платит налоги" (если это правда). Зачем? Он же зато борется со мной.У вас подобралась хорошая компашка "девочка" Андрюша, который "протестует против военной службы" и знает "ради чего воевать", и алкаш Вадик. И вместо того, чтобы бороться с явным врагом, который напал на страну, убивает наших людей, уничтожает наши города, вы старательно боретесь с "совком".Ну-ну, продолжайте.Вот только чем закончится ваша "борьба"?P.s. И в моём посте не было никакой иронии."цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас" без комментариев.