Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:23

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно.

чо,о
А за пур.у то.о

Віртуальну клаву встановіть і буде щастя. Хоча можна далі тренувати здогадливість форумчан :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 07 гру, 2025 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:35

  Schmit написав:

А что такое у Славка «разьем» ? Развод войск или что. Вот он много раз повторяет что чувствуется приближение «розʼєма». Или это с буквой Б на конце слова ?

А вообще чувствуется что он страдает от отключений э/э и уже устал от них. По его мнению, уничтожением генерации и других объектов инфраструктуры РФ хочет умерить пыл неких патриотов Украины. И что даже здесь с РФ солидарна наша власть.
Ну, так себе версия.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:37

  Ой+ написав:Віртуальну клаву встановіть і буде щастя. Хоча можна далі тренувати здогадливість форумчан :mrgreen:


Всё читается , даже если писать на русской раскладке украинскими словами , тут ,лавное захотеть а не приипаться к языку, хотя некоторые строчат упорото такую *****, типа лада с ,еликоптером.
п.с. можете задонатить мне на новый ноутбук , не яблоко бажаю , шо то скромное но не ***** :mrgreen:
п.п.с. неужели не хватило образования , шо одной ? :)
то ли Виндовс толи Асус ,то ли форум ,после посещения котор.о почалося :twisted: ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 07 гру, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:46

  ЛАД написав:...
Ешё мне нравится смешки над словами: "Не всё так однозначно".
Понятно, что чем меньше человек образован, тем больше он предпочитает однозначность.
Например, в вопросе языка. Так красиво и легко изагаются периоды развития и угнетения языка. Причём, исключительно Россией.
Стоило хотя бы почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.
Там, естественно, тоже значительно подробне расписана политика России по отношению к украинскому языку, но говорится и о ситуации в Польше и Австро-Венгрии.
По сравнению со всем этим советский период выглядит расцветом и безоблачным развитием.
Кстати, для шамана.
Вам, возможно, интересно будет прочитать раздел "Східна Галичина". Там говорится о том, как "австро-угорський імператор Йосип II" решал вопрос "для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови". Достаточно современный и демократичный подход. К сожалению, это продолжалось недолго - всего немного больше 20 лет. Достаточно современный подход

у вашому випадку іронія викликана тим, що ви пафосно так кажете, але не бачите, що самі так не робите. класичні подвійні стандарти. коли ми щось кажемо про срср - то у вас все однозначно. в якості кого почав срср 1939 рік - навіть слухати не хочете. чого виникла ОУН, й чому вона боролося з радянською владою, - це теж не обговорюється. руський ярлик посібники нацистів начепили - й все.

от почніть з себе, а потім вимагайте від інших. я розумію, що спочатку ОУН була створена для протистоянння полякам, які в міжвоєнний період розгорнули жорстку полонізацію. я розумію недоліки демократичних суспільств - але на поточний момент це найкращий варіант, ще кращий треба продумувати, особливо в умовах глобалізації. навіть перебування в межах срср були певні позитивні моменти - але загалом суспільний лад виявився неефективний - а це ви взагалі не хочете визнавати. шлях Китая - він відмовився від державної власності на засоби виробництва. й зараз претендує дійсно на світове першенство - але не має деяких важливих елементів для цього. про Китай можна багато говорити, але це за межами цієї гілки. я вважаю, що зараз він став на хибний шлях...

й головне, ви розумієте, й чим я займаюсь, й те що цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас. але коли не вистачає аргументів, то переходите на особистості, накидаючи брехню на мене. пропагандист зазвичай використовують - це ті люди, яким платять гроші за просування певних ідей, й дуже часто вони розуміють, що кажуть брехню. на форумі є відповідні персонажі, включно з ху_нтером - але цього ви теж ховаєте "не всьо однозначно".

підсумок - почніть з себе ЛАД - й буде вам щастя. чи не починайте - бо змінювати себе це важко, а простіше робити по-старому...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:25

  Vadim_ написав:п.с. можете задонатить мне на новый ноутбук , не яблоко бажаю , шо то скромное но не ***** :mrgreen

https://hard.rozetka.com.ua/vinga_kb110bk/p223364629/
Донаты нужны? 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:30

Vadim_

неужели не хватило образования


Заробити за місяць на робочу клаву.
Може пляшки здай??
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:31

  Hotab написав:flyman
Ночкін від Миколая поклав під подушку подарунок?
Чи лозина неслухняному?
Ну і шарік.
Зображення


- Ночкін, накажи мене!
- Спи, муха, ти ні в чому не винуватий
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 11:02

  Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов

був черговий обстріл, знову щось пошкодили... я не бачу слова "руські" в твоїх дописах - таке враження, що fler в усьому винна...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 11:19

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Ешё мне нравится смешки над словами: "Не всё так однозначно".
Понятно, что чем меньше человек образован, тем больше он предпочитает однозначность.
Например, в вопросе языка. Так красиво и легко изагаются периоды развития и угнетения языка. Причём, исключительно Россией.
Стоило хотя бы почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.
Там, естественно, тоже значительно подробне расписана политика России по отношению к украинскому языку, но говорится и о ситуации в Польше и Австро-Венгрии.
По сравнению со всем этим советский период выглядит расцветом и безоблачным развитием.
Кстати, для шамана.
Вам, возможно, интересно будет прочитать раздел "Східна Галичина". Там говорится о том, как "австро-угорський імператор Йосип II" решал вопрос "для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови". Достаточно современный и демократичный подход. К сожалению, это продолжалось недолго - всего немного больше 20 лет. Достаточно современный подход

у вашому випадку іронія викликана тим, що ви пафосно так кажете, але не бачите, що самі так не робите. класичні подвійні стандарти. коли ми щось кажемо про срср - то у вас все однозначно. в якості кого почав срср 1939 рік - навіть слухати не хочете. чого виникла ОУН, й чому вона боролося з радянською владою, - це теж не обговорюється. руський ярлик посібники нацистів начепили - й все.

от почніть з себе, а потім вимагайте від інших. я розумію, що спочатку ОУН була створена для протистоянння полякам, які в міжвоєнний період розгорнули жорстку полонізацію. я розумію недоліки демократичних суспільств - але на поточний момент це найкращий варіант, ще кращий треба продумувати, особливо в умовах глобалізації. навіть перебування в межах срср були певні позитивні моменти - але загалом суспільний лад виявився неефективний - а це ви взагалі не хочете визнавати. шлях Китая - він відмовився від державної власності на засоби виробництва. й зараз претендує дійсно на світове першенство - але не має деяких важливих елементів для цього. про Китай можна багато говорити, але це за межами цієї гілки. я вважаю, що зараз він став на хибний шлях...

й головне, ви розумієте, й чим я займаюсь, й те що цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас. але коли не вистачає аргументів, то переходите на особистості, накидаючи брехню на мене. пропагандист зазвичай використовують - це ті люди, яким платять гроші за просування певних ідей, й дуже часто вони розуміють, що кажуть брехню. на форумі є відповідні персонажі, включно з ху_нтером - але цього ви теж ховаєте "не всьо однозначно".

підсумок - почніть з себе ЛАД - й буде вам щастя. чи не починайте - бо змінювати себе це важко, а простіше робити по-старому...

Много слов да не о том.
Что-то у вас пошли ответы с большой задержкой, раньше вы отвечали сходу, а тут целых 4 дня думали. И всё равно ответили не на то, о чём был мой пост.
Первую половину вы просто опустили. "Не заметили"?
Но и вторую не поняли.
О "периодах развития" языка это было не о вас. А раздел "Східна Галичина" вы, видимо, так и не прочитали. Хотя даже из поста можно было понять, что речь была не об угнетении языка, а совсем наоборот. Это был ответ на ваш когдатошний вопрос о том, как и где обучаться украиноязычным студентам. И русскоязычным. "Австро-угорський імператор Йосип II" легко решил этот вопрос вполне современным и демократическим путём. А для современного шамана непонятно, как это можно сделать.
А вообще я понимаю - бороться с призраками легче и безопаснее, чем с реальным сегодняшним врагом. Союз давно умер, молодёжи вбили в голову, что там было всё плохо, рабство. Можно бороться с призраком и никто не упрекнёт, что лично не на фронте. Вот только эта борьба была бы актуальна лет 50 назад, но уверен, что тогда вы молчали бы в тряпочку и боялись сказать хоть слово. Так же, как сегодня не идёте на фронт, а отправляете других.
Сегодня актуальна борьба с росс. агрессией.
Но вы не спорите со "свободолюбивым" борцом за "равноправие" и против "рабства" АндрюшейМ, который трусливо сбежал подальше от войны и гордится тем, что "платит налоги" (если это правда). Зачем? Он же зато борется со мной.
У вас подобралась хорошая компашка "девочка" Андрюша, который "протестует против военной службы" и знает "ради чего воевать", и алкаш Вадик. И вместо того, чтобы бороться с явным врагом, который напал на страну, убивает наших людей, уничтожает наши города, вы старательно боретесь с "совком".
Ну-ну, продолжайте.
Вот только чем закончится ваша "борьба"?

P.s. И в моём посте не было никакой иронии.
"цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас" без комментариев.
ЛАД
