Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет. Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
все іде по плану Ми готові це витримати», – стверджує Олена Зеленська, коли ми сідаємо в надійно охоронюваному комплексі, захований у лабіринті будівель у Києві, обгороджених мішками з піском.
«Ми зіткнулися з такою кількістю жахливих викликів, бачили так багато жертв, так багато руйнувань, що відключення електроенергії – це не найгірше, що може з нами трапитися». Вона посилається на нещодавнє опитування, де 90% українців заявили, що готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i] Про перспективу вступу до нато вже мови нема...
Shaman написав:у вашому випадку іронія викликана тим, що ви пафосно так кажете, але не бачите, що самі так не робите. класичні подвійні стандарти. коли ми щось кажемо про срср - то у вас все однозначно. в якості кого почав срср 1939 рік - навіть слухати не хочете. чого виникла ОУН, й чому вона боролося з радянською владою, - це теж не обговорюється. руський ярлик посібники нацистів начепили - й все.
от почніть з себе, а потім вимагайте від інших. я розумію, що спочатку ОУН була створена для протистоянння полякам, які в міжвоєнний період розгорнули жорстку полонізацію. я розумію недоліки демократичних суспільств - але на поточний момент це найкращий варіант, ще кращий треба продумувати, особливо в умовах глобалізації. навіть перебування в межах срср були певні позитивні моменти - але загалом суспільний лад виявився неефективний - а це ви взагалі не хочете визнавати. шлях Китая - він відмовився від державної власності на засоби виробництва. й зараз претендує дійсно на світове першенство - але не має деяких важливих елементів для цього. про Китай можна багато говорити, але це за межами цієї гілки. я вважаю, що зараз він став на хибний шлях...
й головне, ви розумієте, й чим я займаюсь, й те що цифрами пов'язаними з економікою володію краще за вас. але коли не вистачає аргументів, то переходите на особистості, накидаючи брехню на мене. пропагандист зазвичай використовують - це ті люди, яким платять гроші за просування певних ідей, й дуже часто вони розуміють, що кажуть брехню. на форумі є відповідні персонажі, включно з ху_нтером - але цього ви теж ховаєте "не всьо однозначно".
підсумок - почніть з себе ЛАД - й буде вам щастя. чи не починайте - бо змінювати себе це важко, а простіше робити по-старому...
Много слов да не о том. Что-то у вас пошли ответы с большой задержкой, раньше вы отвечали сходу, а тут целых 4 дня думали. И всё равно ответили не на то, о чём был мой пост. Первую половину вы просто опустили. "Не заметили"? Но и вторую не поняли. О "периодах развития" языка это было не о вас. А раздел "Східна Галичина" вы, видимо, так и не прочитали. Хотя даже из поста можно было понять, что речь была не об угнетении языка, а совсем наоборот. Это был ответ на ваш когдатошний вопрос о том, как и где обучаться украиноязычным студентам. И русскоязычным. "Австро-угорський імператор Йосип II" легко решил этот вопрос вполне современным и демократическим путём. А для современного шамана непонятно, как это можно сделать.
витрачаєш час, відповідаєш розгорнуто - а той знову - "багато слів". коли я пишу коротко, ви робите вигляд, що взагалі нічого не розумієте так, в робочі дні намагаюсь використовувати час більш раціонально...
й я відповідав саме про "не всьо однозначно". вирішив мовну тему закрити, але вас хвилює саме вона. добре у вашому прикладі про імператора Йосипа є нюанс. німецький студент без проблем міг отримати освіту німецькою у Львові. й проблеми були в українців. я вам навів приклад, з яким ви погодились, що навіть зараз в Харкові студент МАЄ ПРОБЛЕМИ отримати вищу освіту державною мовою, не на всіх спеціальностях, але це не поодинокі випадки. а отримати освіту руською мовою - взагалі не проблема. от коли стане проблемою, тоді поговоримо. це раз. по-друге, поточна молодь володіє українською, на відміну від вашого приклади. переважна більшість володіє обома мовами. тому навіть не штанга, мімо.
А вообще я понимаю - бороться с призраками легче и безопаснее, чем с реальным сегодняшним врагом. Союз давно умер, молодёжи вбили в голову, что там было всё плохо, рабство. Можно бороться с призраком и никто не упрекнёт, что лично не на фронте. Вот только эта борьба была бы актуальна лет 50 назад, но уверен, что тогда вы молчали бы в тряпочку и боялись сказать хоть слово. Так же, как сегодня не идёте на фронт, а отправляете других.
не треба вигадувати, що я робив би 50 років тому. це лише ваша припущення, яке грунтується на чому? на особистому досвіді - от ви мовчали "в тряпочку". тому не рівняйте всіх по собі...
де я хоч когось відправив на фронт? це робите саме ВИ та ваші однодумці-зрадофіли. оце ваша головна брехня. я та інші проукраїнські форумчани на фронт нікого не відправляємо, на відміну від зрадофілів, які це постійно роблять... знову збрехали про мене?..
Сегодня актуальна борьба с росс. агрессией. Но вы не спорите со "свободолюбивым" борцом за "равноправие" и против "рабства" АндрюшейМ, который трусливо сбежал подальше от войны и гордится тем, что "платит налоги" (если это правда). Зачем? Он же зато борется со мной. У вас подобралась хорошая компашка "девочка" Андрюша, который "протестует против военной службы" и знает "ради чего воевать", и алкаш Вадик. И вместо того, чтобы бороться с явным врагом, который напал на страну, убивает наших людей, уничтожает наши города, вы старательно боретесь с "совком". Ну-ну, продолжайте. Вот только чем закончится ваша "борьба"?
а до чого ви мені кажете про Андрія? ви не читали мої відповіді йому? фантазуєте чи знову брешете? чи просто погана пам'ять? моя компанія трохи інша. й поділ доволі простий - ми кажемо про справедливі умови перемовин виходячи з реалій на землі. а зрадофіли пропонують домовлятися на всі вимоги Раші - й поки це ближче до капітуляції. навіть останній варіант Трамп, не зважаючи на недоліки, ми обговорюємо, а руські навіть його відкинули. але свій варіант не пропонують. чи може запропонували, але поки тихцем. не подобається наш варіант - нехай дають свій. на який вони ГОТОВІ ПОГОДИТЬСЯ...
а совок та в ширшому сенсі протистояння демократія-автократія - це одна з підвалин саме нашої війни. ви цього не бачите? совок не дає нам розвиватися так швидко, як треба, щоб відповідати стандартам Європи...
й мій допис був про "не всьо однозначно" й вашої позиції, що ви самі цього не притримуєтесь - й де хоч рядок про це?
руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС...
Shaman, с планом Моргентау вы уже разобрались? Перейдём к плану Маршалла, о котором мы мечтаем после войны. Правда, мечтаем уже не в первый раз. Помню, я спорил об этом со знакомым ещё в 2005. Он доказывал, что никакой помощи не будет, а я надеялся, что это возможно (правда, говорил именно о возможности, а не обязательности). К сожалению, он оказался прав. А могло всё сложиться иначе. И история могла пойти другим путём при значительно меньших затратах для Запада и без войны.
С планом Маршалла "не всё так однозначно". Я процитировал два источника - русскую и английскую Вики. В русской фактически перевод части английской. Английская статья, как обычно, намного больше и подробнее.
Грэм Т. Эллисон утверждает, что «План Маршалла стал излюбленной аналогией для политиков. Однако мало кто знает о нем достаточно»
Бывший вице-президент США Генри Уоллес осудил «план Маршалла», назвав его инструментом Холодной войны против СССР. ....... При этом американцы в качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор[12]. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было. ...... Страны, желавшие стать участниками подобного объединения, должны были осуществить ряд мероприятий: 1) после того, как эти страны подписали Женевскую и Гаванскую конвенции о снижении таможенных тарифов и о «многосторонней» торговле, они должны были в декабре 1949 года частично отменить систему импортных лицензий; 2) после проведения Англией и Францией третьего снижения валютных курсов 28 других стран были вынуждены снова произвести в сентябре 1949 года девальвацию своих валют. Все эти мероприятия имели целью обеспечить американскому капиталу возможность закупать в этих странах по низким ценам сырьё и производить капиталовложения в различные предприятия Европы на более выгодных условиях.
К концу Второй мировой войны большая часть Европы была опустошена. Постоянные воздушные бомбардировки во время войны серьезно повредили большинство крупных городов, особенно пострадали промышленные предприятия. Миллионы беженцев находились во временных лагерях. [ 27 ] Торговые потоки региона были полностью нарушены; миллионы людей находились в лагерях беженцев, живя за счет помощи от Соединенных Штатов, которая предоставлялась Администрацией помощи и восстановления Объединенных Наций и другими агентствами. Нехватка продовольствия была серьезной, особенно суровой зимой 1946–47 годов . С июля 1945 года по июнь 1946 года Соединенные Штаты отправили 16,5 миллионов тонн продовольствия, в основном пшеницы, в Европу и Японию. Это составляло одну шестую часть американских поставок продовольствия и обеспечивало 35 триллионов калорий, чего было достаточно, чтобы обеспечивать 400 калорий в день в течение года для 300 миллионов человек. ...... Одним из последствий этого плана стала тонкая «американизация» европейских стран, особенно Австрии, посредством нового знакомства с американской популярной культурой, включая рост влияния голливудских фильмов и рок-н-ролла. [ 124 ]
Политические последствия плана Маршалла, возможно, были столь же важны, как и экономические. Помощь по плану Маршалла позволила странам Западной Европы ослабить меры жёсткой экономии и нормирование, снизив недовольство и обеспечив политическую стабильность. Влияние коммунистов в Западной Европе значительно ослабло, и популярность коммунистических партий в регионе пошла на спад после принятия плана Маршалла. Торговые отношения, установленные в рамках плана Маршалла, способствовали формированию Североатлантического альянса, который сохранялся на протяжении всей холодной войны в форме НАТО. В то же время, неучастие государств Восточного блока стало одним из первых явных признаков того, что континент теперь разделён. ........ Финляндия, которой Советы запретили присоединяться к Плану Маршалла и которая была обязана выплачивать Советскому Союзу крупные репарации, восстановила свою экономику до довоенного уровня в 1947 году. ........ Роль Плана Маршалла в быстром восстановлении Западной Европы является предметом споров. Большинство отвергает идею о том, что он сам по себе чудесным образом оживил Европу, поскольку факты свидетельствуют о том, что общее восстановление уже началось. Гранты по Плану Маршалла предоставлялись в объёмах, которые ненамного превышали объёмы предыдущей помощи ЮНРРА и составляли менее 3% от совокупного национального дохода стран-получателей в период с 1948 по 1951 год [ 123 ] , что означало бы увеличение роста ВВП всего на 0,3%. [ 7 ] Кроме того, нет никакой корреляции между объёмом полученной помощи и скоростью восстановления: и Франция , и Великобритания получили больше помощи, но Западная Германия восстановилась значительно быстрее. [ 7 ]
Критика плана Маршалла стала заметной среди историков ревизионистской школы , таких как Вальтер Лафебер , в 1960-х и 1970-х годах. Они утверждали, что план представлял собой проявление американского экономического империализма и попытку установить контроль над Западной Европой, подобно тому, как Советы контролировали Восточную Европу экономически через СЭВ
Может сложиться впечатление, что я отрицательно отношусь к плану Маршалла. Это не так. Просто у нас много говорилось о его положительном влиянии и не встречалось (во всяком случае, мне, даже в советские времена) никаких сомнений в его роли в послевоенном восстановлении и развитии Европы. Поэтому я здесь больше привёл критические замечания. И обратите внимание на описание послевоенной ситуации в Европе и, в частности, о голоде. У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков.
був черговий обстріл, знову щось пошкодили... я не бачу слова "руські" в твоїх дописах - таке враження, що fler в усьому винна...
люди читають і розуміють тільки те, що хочуть як приклад: 6 грудня було повідомлення, що ремонтні бригади працюють 24/7 і після 7 грудня буде трохи краще з енергією (тобто не 9годин на день, а припустимо десь 6-7), але вночі і день Україна була атакована 653 бпла і 48 ракет (виникли нові ушкодження критичної інфраструктури) , і графіки відразу були скореговані (12 годин без світла) вчора-12годин, сьогодні теж ▪️з 2:00 до 5:30 ▪️з 12:30 до 19:30 ▪️з 23:00 до 24:00
і після цього дівчатка починають лити лайно в мережі (може цим дівчаткам за 40, хз) тому не дивує такі як бетон, це вата
ЛАД написав:Но вы не спорите со "свободолюбивым" борцом за "равноправие" и против "рабства" АндрюшейМ, который трусливо сбежал подальше от войны и гордится тем, что "платит налоги" (если это правда). Зачем? Он же зато борется со мной. У вас подобралась хорошая компашка "девочка" Андрюша, который "протестует против военной службы" и знает "ради чего воевать", и алкаш Вадик. И вместо того, чтобы бороться с явным врагом, который напал на страну, убивает наших людей, уничтожает наши города, вы старательно боретесь с "совком".
А Вы с чем боретесь? Чем гордитесь? Чем гордяться Ваши дети? Они только платят налоги (если это правда) или еще какую-то обязанность перед страной выполнили? Вы можете ещё много раз назвать меня "девочкой", но этим лишь ещё раз покажете свою ущербность и пещерность, а также то, как Вы ненавидите женщин и считаете их недочеловеками. Я не могу понять как можно использовать пол в качестве оскорбления, но Вам виднее.
Я с Вами не борюсь. Вам никто не мешает бороться с явным врагом. Вы считаете это - моей задачей, а я говорю, что Вы и Ваши дети должны точно так же с этим врагом бороться. Я, ведь, тоже часть народа, который этот враг хочет убить? Или у Вас только особые граждане заслуживают на защиту? Вы мне так и не ответили какие у этих особых граждан есть обязанности перед мной и обществом в целом, что делает их такими "особыми". Рассказы несколькими страниц ранее о том, как военные просят деньги у прохожих, хорошо иллюстрирует то, как "особые" граждане считают, что воевать - просто обязанность каких-то специально для этого рождённых рабов.
ЛАД написав:Shaman, с планом Моргентау вы уже разобрались? Перейдём к плану Маршалла, о котором мы мечтаем после войны. Правда, мечтаем уже не в первый раз...
ви вирішили, що я буду дискутувати з вами по будь-якому питанню? я не вивчав план Маршала, й поки не збираюсь витрачати на це час - тому це з кимось іншим
ви дуже легко проводите аналогії - але аналогії це загальний принцип, а деталі можуть бути зовсім іншими. тому на чому буде базуватися допомога нам після війни - можна лише припустити. я лише впевнений, що вона буде. й так, доведеться виконувати вимоги США та Європи. але я поки що не бачу вимог, які б нам не підходили. відсутність комуністів при владі - ми самі до цього вже дійшли
наша головна мета - побудувати розвинене суспільство - й від популізму доведеться відмовитись. немає жодної країни, яка побудувала розвинене суспільство на популізмі. а навпаки - дивимось, на Аргентину...
Ви про що пишите ? ....який ви "частина народу", ви частина найгіршого ....