Грэм Т. Эллисон утверждает, что «План Маршалла стал излюбленной аналогией для политиков. Однако мало кто знает о нем достаточно»

Бывший вице-президент США Генри Уоллес осудил «план Маршалла», назвав его инструментом Холодной войны против СССР.

При этом американцы в качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор[12]. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было.

Страны, желавшие стать участниками подобного объединения, должны были осуществить ряд мероприятий: 1) после того, как эти страны подписали Женевскую и Гаванскую конвенции о снижении таможенных тарифов и о «многосторонней» торговле, они должны были в декабре 1949 года частично отменить систему импортных лицензий; 2) после проведения Англией и Францией третьего снижения валютных курсов 28 других стран были вынуждены снова произвести в сентябре 1949 года девальвацию своих валют. Все эти мероприятия имели целью обеспечить американскому капиталу возможность закупать в этих странах по низким ценам сырьё и производить капиталовложения в различные предприятия Европы на более выгодных условиях.

К концу Второй мировой войны большая часть Европы была опустошена. Постоянные воздушные бомбардировки во время войны серьезно повредили большинство крупных городов, особенно пострадали промышленные предприятия. Миллионы беженцев находились во временных лагерях. [ 27 ] Торговые потоки региона были полностью нарушены; миллионы людей находились в лагерях беженцев, живя за счет помощи от Соединенных Штатов, которая предоставлялась Администрацией помощи и восстановления Объединенных Наций и другими агентствами. Нехватка продовольствия была серьезной, особенно суровой зимой 1946–47 годов . С июля 1945 года по июнь 1946 года Соединенные Штаты отправили 16,5 миллионов тонн продовольствия, в основном пшеницы, в Европу и Японию. Это составляло одну шестую часть американских поставок продовольствия и обеспечивало 35 триллионов калорий, чего было достаточно, чтобы обеспечивать 400 калорий в день в течение года для 300 миллионов человек.

Одним из последствий этого плана стала тонкая «американизация» европейских стран, особенно Австрии, посредством нового знакомства с американской популярной культурой, включая рост влияния голливудских фильмов и рок-н-ролла. [ 124 ]



Политические последствия плана Маршалла, возможно, были столь же важны, как и экономические. Помощь по плану Маршалла позволила странам Западной Европы ослабить меры жёсткой экономии и нормирование, снизив недовольство и обеспечив политическую стабильность. Влияние коммунистов в Западной Европе значительно ослабло, и популярность коммунистических партий в регионе пошла на спад после принятия плана Маршалла. Торговые отношения, установленные в рамках плана Маршалла, способствовали формированию Североатлантического альянса, который сохранялся на протяжении всей холодной войны в форме НАТО. В то же время, неучастие государств Восточного блока стало одним из первых явных признаков того, что континент теперь разделён.

Финляндия, которой Советы запретили присоединяться к Плану Маршалла и которая была обязана выплачивать Советскому Союзу крупные репарации, восстановила свою экономику до довоенного уровня в 1947 году.

Роль Плана Маршалла в быстром восстановлении Западной Европы является предметом споров. Большинство отвергает идею о том, что он сам по себе чудесным образом оживил Европу, поскольку факты свидетельствуют о том, что общее восстановление уже началось. Гранты по Плану Маршалла предоставлялись в объёмах, которые ненамного превышали объёмы предыдущей помощи ЮНРРА и составляли менее 3% от совокупного национального дохода стран-получателей в период с 1948 по 1951 год [ 123 ] , что означало бы увеличение роста ВВП всего на 0,3%. [ 7 ] Кроме того, нет никакой корреляции между объёмом полученной помощи и скоростью восстановления: и Франция , и Великобритания получили больше помощи, но Западная Германия восстановилась значительно быстрее. [ 7 ]



Критика плана Маршалла стала заметной среди историков ревизионистской школы , таких как Вальтер Лафебер , в 1960-х и 1970-х годах. Они утверждали, что план представлял собой проявление американского экономического империализма и попытку установить контроль над Западной Европой, подобно тому, как Советы контролировали Восточную Европу экономически через СЭВ

, с планом Моргентау вы уже разобрались?Перейдём к плану Маршалла, о котором мы мечтаем после войны. Правда, мечтаем уже не в первый раз.Помню, я спорил об этом со знакомым ещё в 2005. Он доказывал, что никакой помощи не будет, а я надеялся, что это возможно (правда, говорил именно о возможности, а не обязательности). К сожалению, он оказался прав. А могло всё сложиться иначе. И история могла пойти другим путём при значительно меньших затратах для Запада и без войны.С планом Маршалла "не всё так однозначно".Я процитировал два источника - русскую и английскую Вики. В русской фактически переводанглийской. Английская статья, как обычно, намного больше и подробнее.Может сложиться впечатление, что я отрицательно отношусь к плану Маршалла.Это не так. Просто у нас много говорилось о его положительном влиянии и не встречалось (во всяком случае, мне, даже в советские времена) никаких сомнений в его роли в послевоенном восстановлении и развитии Европы. Поэтому я здесь больше привёл критические замечания.И обратите внимание на описание послевоенной ситуации в Европе и, в частности, о голоде. У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков.