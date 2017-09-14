RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:19

  ЛАД написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я
Балашова уже нет
Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича
А после них ничтожества типа скороход и стерненко
Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?

Romam vado iterum crucifigi
Це не фінал
Десь серединка

Судя по нашему форуму, до финала недалеко.


вважати стерненка нічтожеством може тільки або ватний латентний пдр, який мріє про пдарський танк в себе на дворі, або просто недалекий дурачок, який навіть не здатний оцінити наскільки змінилась війна після "синіх дверей". 3,14*** до речі це розуміють, тому самі мовчки робили те, про що він кричав в усіх відео. якби наша влада його побачила та послухала трохи раніше, можна було встигнути отримати більше переваги на полі бою. і до речі на нього кацапи не пожаліли витратити агента. поганенького але факт, йому дуже пощастило, що прострелили тільки булки.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:20

  prodigy написав:...
в Одесі вже запалили ялинку, ковзанки, ілюмінація
https://t.me/c/1576192093/23013

хочу послухати ваші думки, чи потрібно витрачати кошти (навіть не державні, а бізнесу)
на таке святкування?
чи може купити бригадам те, на що вони відкрили збір (як приклад 92 батальйон)
https://tviykrok.com.ua/projects/power/ ... pZ2bpAYdPg

кожного дня дивлюся, що в день додається по 1000-1500грн
так вони до Великодня будуть збирати

а оце цікаве питання. зовсім скорочувати фінансування не треба, бо відчуття свята воно потрібне, психологічний стан суспільства й так важкий. але напевне питання в розмірах. якись шалені кошти - не треба. бруківку гадаю можна й не зараз перекладати. бо дійсно, вже актуальне питання підвищення зп військових, а в нас зростання на інші речі...

тому витрати можливі, але скромні... а державний бюджет треба передивитися на користь військових - а то дивно, багато розмов про це, а бюджет приймають інший...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:21

  fler написав:ОБС каже, що вже домовились по територіальному питанню. Цікаво, що саме вирішили по Донбасу... :roll:

а де каже? бо поки бачу
Келлог про завершення війни: Ключовими питаннями є Донецька область і ЗАЕС
Мирна угода щодо війни Росії проти України «вже виходить на фінішну пряму», але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та ЗАЕС, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог.
...
Келлог вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і Запорізькою атомною станцією вдасться розв’язати, то й решта «стане на свої місця».
...
Він також зазначив, що врегулювання цієї «безпрецедентної війни» дається важко. Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 000 військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 000 бійців, нагадав генерал.

«Україна і Росія разом втратили понад 2 млн. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту»

цифри втрат показують неадекватність керівництва Раші. й це все за Донбас?..
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:23

  холява написав:Ви про що пишите ?
....який ви "частина народу", ви частина найгіршого ....

Тобто, я - не частина "особливих" громадян? Як Ви визначаєте "найгірше"?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:24

  АндрейМ написав:
  холява написав:Ви про що пишите ?
....який ви "частина народу", ви частина найгіршого ....

Тобто, я - не частина "особливих" громадян? Як Ви визначаєте "найгірше"?

це ті, хто намагається сховатися за іншими - жінками, потім дітьми...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:31

Бетон і його магічні три години )))

  Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов

Бетон, як чорт із табакерки, очікувано вискакує з істерикою по світлу після кожного обстрілу енергетичної інфраструктури)) Відновлення електрики та поліпшення графіків він не помічає, а тільки "три години". Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції, а цього жаба душить - тому він і надалі лише голосно волатиме)).
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:33

  Shaman написав:це ті, хто намагається сховатися за іншими - жінками, потім дітьми...

А де саме я намагаюсь за ними ховатись? Я десь просив когось мене захищати? Я кажу, що вони, як рівні у правах зі мною громадяни, мають стояти поруч. Ти сам ховаєшся, тому не тобі казати про інших.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:37

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:це ті, хто намагається сховатися за іншими - жінками, потім дітьми...

А де саме я намагаюсь за ними ховатись? Я десь просив когось мене захищати? Я кажу, що вони, як рівні у правах зі мною громадяни, мають стояти поруч. Ти сам ховаєшся, тому не тобі казати про інших.

я вже тобі писав - коли потрапиш в чоловічий колектив, то подивишся, де ти будеш в ієрархії зі своїми поглядами на жінок.

я вже наводив просту формулу - кожен відповідає за себе сам. а ти з тих, хто пропагує, я боягуз, й я цим пишаюсь. боягуз - нормальне явище, пишатися цим - не дуже. й на відміну від тебе я не ховаюсь ;)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:38

витрачаєш час, відповідаєш розгорнуто - а той знову - "багато слів"
Вы "витрачаєте час" не на ответы на мои посты, а на борьбу с призраками, с "совком", которого уже 35 лет не существует.
В моём "прикладі про імператора Йосипа" речь была о том, как можно было в Австро-угорський імперії организовать обучение для разноязычных студентов. Причём сильно разноязычных. Немецкий и украинский различаются трошки сильнее, чем русский и украинский. А вы писали о том, что сегодня украиноязычные студенты не могут получить образование на родном языке. И приводили в пример Харьков. Не знаю, на каком языке сегодня преподают в ХГУ, но это не единственный вуз в стране.
не треба вигадувати, що я робив би 50 років
Вы обо мне вигадуєте гораздо больше и с гораздо меньшими основаниями. В то, что 50 лет назад вы были бы диссидентом, простите, не верю. Были бы образцово-показательным ИРПпИ.
де я хоч когось відправив на фронт? це робите саме ВИ та ваші однодумці-зрадофіли. оце ваша головна брехня. я та інші проукраїнські форумчани на фронт нікого не відправляємо,
Интересно, как такие патриоты, как вы и другие "проукраїнські форумчани" собираются бороться с агрессией, не отправляя никого на фронт? И не идя на фронт сами?
А кто же должен бороться с врагом? Марсиане?
Не надо корчить из себя нецелованную девочку.
И не рассказывайте сказки, что вы "обговорюєте навіть останній варіант Трамп, не зважаючи на недоліки". Единственное, что вы там обговорювали, был пункт о сдаче неоккупированной сегодня части Донбасса и резко отрицали такую возможность. Ах да, ещё обговорювали смешной пункт об ограничении армии 600 или 800 тыс.

  Shaman написав:
  Banderlog написав: ...
готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i]
Про перспективу вступу до нато вже мови нема...

руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС...
Проблема в том, что "руські проти"?
До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.
И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?
Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:45

  Shaman написав:я вже тобі писав - коли потрапиш в чоловічий колектив, то подивишся, де ти будеш в ієрархії зі своїми поглядами на жінок.

Що таке "чоловічий колектив"? Я начебто живу серед чоловіків і жінок. Мої погляди сприймають абсолютно нормально. Я до усіх людей ставлюсь з повагою. Це у тебе бачення жінок - як другосортних людей. Що таке "ієрархія"? В якому дикунстві ти живеш? Я не хочу жити там.

  Shaman написав:я вже наводив просту формулу - кожен відповідає за себе сам. а ти з тих, хто пропагує, я боягуз, й я цим пишаюсь. боягуз - нормальне явище, пишатися цим - не дуже. й на відміну від тебе я не ховаюсь ;)

Я і відповідаю за себе. Які проблеми? А ти саме ховаєшся. За папірцем. Воювати відмовляєшся, але розповідаєш сам собі, що робиш усе правильно. Ти - не чесний перед собою і своєю совістю. Не знаю куди це тебе ставить в "ієрархії". Лицемірність - найогидніша риса людини.
