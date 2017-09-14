fox767676 написав:вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я Балашова уже нет Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича А после них ничтожества типа скороход и стерненко Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
Romam vado iterum crucifigi Це не фінал Десь серединка
Судя по нашему форуму, до финала недалеко.
вважати стерненка нічтожеством може тільки або ватний латентний пдр, який мріє про пдарський танк в себе на дворі, або просто недалекий дурачок, який навіть не здатний оцінити наскільки змінилась війна після "синіх дверей". 3,14*** до речі це розуміють, тому самі мовчки робили те, про що він кричав в усіх відео. якби наша влада його побачила та послухала трохи раніше, можна було встигнути отримати більше переваги на полі бою. і до речі на нього кацапи не пожаліли витратити агента. поганенького але факт, йому дуже пощастило, що прострелили тільки булки.
кожного дня дивлюся, що в день додається по 1000-1500грн так вони до Великодня будуть збирати
а оце цікаве питання. зовсім скорочувати фінансування не треба, бо відчуття свята воно потрібне, психологічний стан суспільства й так важкий. але напевне питання в розмірах. якись шалені кошти - не треба. бруківку гадаю можна й не зараз перекладати. бо дійсно, вже актуальне питання підвищення зп військових, а в нас зростання на інші речі...
тому витрати можливі, але скромні... а державний бюджет треба передивитися на користь військових - а то дивно, багато розмов про це, а бюджет приймають інший...
Мирна угода щодо війни Росії проти України «вже виходить на фінішну пряму», але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та ЗАЕС, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог. ... Келлог вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і Запорізькою атомною станцією вдасться розв’язати, то й решта «стане на свої місця». ... Він також зазначив, що врегулювання цієї «безпрецедентної війни» дається важко. Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 000 військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 000 бійців, нагадав генерал.
«Україна і Росія разом втратили понад 2 млн. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту»
цифри втрат показують неадекватність керівництва Раші. й це все за Донбас?..
Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет. Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Бетон, як чорт із табакерки, очікувано вискакує з істерикою по світлу після кожного обстрілу енергетичної інфраструктури)) Відновлення електрики та поліпшення графіків він не помічає, а тільки "три години". Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції, а цього жаба душить - тому він і надалі лише голосно волатиме)).
витрачаєш час, відповідаєш розгорнуто - а той знову - "багато слів"
Вы "витрачаєте час" не на ответы на мои посты, а на борьбу с призраками, с "совком", которого уже 35 лет не существует. В моём "прикладі про імператора Йосипа" речь была о том, как можно было в Австро-угорський імперії организовать обучение для разноязычных студентов. Причём сильно разноязычных. Немецкий и украинский различаются трошки сильнее, чем русский и украинский. А вы писали о том, что сегодня украиноязычные студенты не могут получить образование на родном языке. И приводили в пример Харьков. Не знаю, на каком языке сегодня преподают в ХГУ, но это не единственный вуз в стране.
не треба вигадувати, що я робив би 50 років
Вы обо мне вигадуєте гораздо больше и с гораздо меньшими основаниями. В то, что 50 лет назад вы были бы диссидентом, простите, не верю. Были бы образцово-показательным ИРПпИ.
де я хоч когось відправив на фронт? це робите саме ВИ та ваші однодумці-зрадофіли. оце ваша головна брехня. я та інші проукраїнські форумчани на фронт нікого не відправляємо,
Интересно, как такие патриоты, как вы и другие "проукраїнські форумчани" собираются бороться с агрессией, не отправляя никого на фронт? И не идя на фронт сами? А кто же должен бороться с врагом? Марсиане? Не надо корчить из себя нецелованную девочку. И не рассказывайте сказки, что вы "обговорюєте навіть останній варіант Трамп, не зважаючи на недоліки". Единственное, что вы там обговорювали, был пункт о сдаче неоккупированной сегодня части Донбасса и резко отрицали такую возможность. Ах да, ещё обговорювали смешной пункт об ограничении армии 600 или 800 тыс.
Banderlog написав: ... готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i] Про перспективу вступу до нато вже мови нема...
руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС...
Проблема в том, что "руські проти"? До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать. И в чём так "критично вступ саме до ЄС"? Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.
Shaman написав:я вже тобі писав - коли потрапиш в чоловічий колектив, то подивишся, де ти будеш в ієрархії зі своїми поглядами на жінок.
Що таке "чоловічий колектив"? Я начебто живу серед чоловіків і жінок. Мої погляди сприймають абсолютно нормально. Я до усіх людей ставлюсь з повагою. Це у тебе бачення жінок - як другосортних людей. Що таке "ієрархія"? В якому дикунстві ти живеш? Я не хочу жити там.
Shaman написав:я вже наводив просту формулу - кожен відповідає за себе сам. а ти з тих, хто пропагує, я боягуз, й я цим пишаюсь. боягуз - нормальне явище, пишатися цим - не дуже. й на відміну від тебе я не ховаюсь
Я і відповідаю за себе. Які проблеми? А ти саме ховаєшся. За папірцем. Воювати відмовляєшся, але розповідаєш сам собі, що робиш усе правильно. Ти - не чесний перед собою і своєю совістю. Не знаю куди це тебе ставить в "ієрархії". Лицемірність - найогидніша риса людини.
