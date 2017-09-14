fler написав:Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції
Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають? Метал де взять, чи заграніца нам поможєт? Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють? Маємо те шо маємо.
ЛАД написав:В моём "прикладі про імператора Йосипа" речь была о том, как можно было в Австро-угорський імперії организовать обучение для разноязычных студентов. Причём сильно разноязычных. Немецкий и украинский различаются трошки сильнее, чем русский и украинский.
Дивлячись чому саме навчали, якщо шось виготовлять руками, там використовується пару десятків слів. Все це разом з мовою вивчають, нічого складного.
trololo написав:вважати стерненка нічтожеством може тільки або ватний латентний пдр, який мріє про пдарський
чувак , ти визначись ваша "революція" якраз про права тих саміх "пдрів", сльозинки та поцарапані вухи якраз і спричинили ваші бурління твій стерненко якраз відрізняється від націоналістів тим підтримує лгбт повістку моє демократичне право як раз відстоювати інтереси українського супільства вцілому, а не його окремих девіантних груп, хочаб і тимчасово штучно підтрумаваних незрозумілими силами я тобі не бетон, мені півметрова біцуха не потрібна щоб поставити різних шмакозявок на місце те, що штучно насаджені ідоли типа стерненка впадуть, безмозглі мавпи що на їх молилися будуть загнані у стійло - питання лише часу
Banderlog написав:Вона посилається на нещодавнє опитування, де 90% українців заявили, що готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i] Про перспективу вступу до нато вже мови нема...
зараз висуваються якісь перепони на вступ до ЄС? як нищення української економіки-інфраструктури-демографії пришвидшує вступ до ЄС? ось коли ЄС набуде читких мілітарних функцій, то такі перепони відкрито почне просувати москва. все до цього йде хоч і повільно але невпинно.
ЛАД написав:Помню, я спорил об этом со знакомым ещё в 2005. Он доказывал, что никакой помощи не будет, а я надеялся, что это возможно (правда, говорил именно о возможности, а не обязательности). К сожалению, он оказался прав. А могло всё сложиться иначе. И история могла пойти другим путём при значительно меньших затратах для Запада и без войны.
обов'язково визнайте перед товаришем свою ідейну поразку подаруйте йому пляшку преміального алкоголю українського виробництва скоштуйте разом і покайтесь
ЛАД написав:... У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков.
але в нас мова йшла про Голодомор 33 року, а не голод 46. а потім ображаєтесь - а чого так нахабно перекручуєте?
Вы забыли или пропустили. Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно). И интересно, что планы Моргентау и Маршалла вы обсуждать не хотите. Хотя по идее именно в этом вы специалист. Понимаю, что сегодня это не самые актуальные вопросы, но споры о "совке" сегодня вообще не актуальны, но вы к ним возвращаетесь постоянно. Так же, как вели спор о наших успехах в экономике и, в частности, в с/х. И вопросы об этих планах, в которых вы по идее должны разбираться лучше меня, вы обсуждать не хотите, а военные вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсужлаете спокойно.
Shaman написав:....... був черговий обстріл, знову щось пошкодили... я не бачу слова "руські" в твоїх дописах - таке враження, що fler в усьому винна...
fler, безусловно, в этом никак не виновата. В этом виноваты исключительно российские обстрелы. Но что, кто-то сомневался, что эти обстрелы продолжатся? Когда fler писала о том, что "через пару недель" всё наладится, это (продолжение обстрелов) было не очевидно? К чему были эти розовые высказывания? Если можно понять рассказы Арестовича о "двух-трёх неделях" весной 2022, то сегодня это выглядит просто смешно.
Не руками. Ссылку вы не посмотрели. Приведу для вас цитату:
Австро-угорський імператор Йосип II низкою реформ значно полегшив становище західних українців. Це стосувалося як соціального становища українського селянства, так і неприпустимості релігійних утисків греко-католицької церкви з боку поляків. У 1784 р. він заснував у Львові університет, де для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови, було організовано «Провізоричний науковий інститут в руській мові» або «Studium rutenum». Предмети викладалися штучною мовою — сумішшю церковнослов'янської та місцевих українських говірок. Завдяки цьому закладові українці отримали можливість познайомитися зі здобутками західноєвропейської культури та науки. «Studium rutenum» являв собою окремий український інститут при Львівському університеті, де діяли філософський і богословський факультети.
У 1808 році «Studium rutenum» закрили. Наступники Йосифа II його політику здебільшого не підтримували.
оскорбил чувства верующих в св. ***** вытащили из подвала нюхоклея какого-то, раскрутили и заставляют на него молиться , идолополонничать ладно бы еще выдающийся какой-то, а то лгбт-шпана камнями таких забивать
fox767676 написав:твій стерненко якраз відрізняється від націоналістів тим підтримує лгбт повістку
його повістка - дронами ефективно і дешево убивать наступаючу русню, ефективно збивати розвід крила які наводять балістику, ефективно перехоплювати шахеди і берегти життя. все інше - це заговорювання зубів, мене воно не цікавить. 3,14*** він дуже не подобається не дарма. треба до речі піти задонатить. всіх запрошую. якщо не подобається стерненко, то на повернись живим