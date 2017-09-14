|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:25
fox767676 написав:
оскорбил чувства верующих в св. *****
вытащили из подвала нюхоклея какого-то, раскрутили и заставляют на него молиться , идолополонничать
ладно бы еще выдающийся какой-то, а то лгбт-шпана
камнями таких забивать
ти руснявий ватний ждун? чи пдарбот на зп?:
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
-
1
1
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:28
АндрейМ
Андрюша, "девочка" не оскорбление.
Для женщины.
Для мужчины - оскорбление. Так же, как для женщины "мужик".
Изменение пола не рассматриваете?
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
-
2
2
6
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:31
ЛАД написав:АндрейМ
Андрюша, "девочка" не оскорбление.
Для женщины.
Для мужчины - оскорбление. Так же, как для женщины "мужик".
Изменение пола не рассматриваете?
рівень наукової дискусії вражає
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
-
1
1
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:36
trololo написав: fox767676 написав:
оскорбил чувства верующих в св. *****
вытащили из подвала нюхоклея какого-то, раскрутили и заставляют на него молиться , идолополонничать
ладно бы еще выдающийся какой-то, а то лгбт-шпана
камнями таких забивать
ти руснявий ватний ждун?
руснявый это что такое ? Ты против древней(киевской) руси?
Я больший и самый западный украинец, корнями с холмщины
Западней может только у летасрока
Мне эти игры кто больше ненавидит "русню" - смешны и нелепы.
Больше всего в них играют люди с русскими фамилиями или "схиднячки" засветившиеся в ватничестве. Ваши лидеры майдана в 2005-2010 ходили с колорадлскими ленточками , я - нет
ващи вонючие монтян и кивы стояли у руля Поры и ПС, а потом сьбались в москву
и хененку твоему грош цена
Вы напридумывали всякой левой типа радикальной *****, которая только разрушает Украину и делает ее слабей на фоне российской агрессии.
Потом вам это надоедает и вы съебываетесь кто куда, а ядро Украины остается у разбитого корыта
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 07 гру, 2025 13:38, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлень: 4882
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:37
trololo написав: fox767676 написав:
твій стерненко якраз відрізняється від націоналістів тим підтримує лгбт повістку
його повістка - дронами ефективно і дешево убивать наступаючу русню, ефективно збивати розвід крила які наводять балістику, ефективно перехоплювати шахеди і берегти життя. все інше - це заговорювання зубів, мене воно не цікавить. 3,14*** він дуже не подобається не дарма.
треба до речі піти задонатить. всіх запрошую. якщо не подобається стерненко, то на повернись живим
"ефективно і дешево убивать наступаючу русню" так же, как и вся остальная "эффективность", на словах легко.
На практике значительно тяжелее и опаснее.
Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:39
trololo написав: ЛАД написав:АндрейМ
Андрюша, "девочка" не оскорбление.
Для женщины.
Для мужчины - оскорбление. Так же, как для женщины "мужик".
Изменение пола не рассматриваете?
рівень наукової дискусії вражає
"наукова дискусія" з ким?
С Андрюшей?
С вами?
Не смешно.
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:41
ЛАД написав:
Для мужчины - оскорбление. Так же, как для женщины "мужик".
Только если человек оперирует такими понятиями. Я вам уже писал, что я не рассматриваю людей через их гениталии. Вам тоже советую.
Вы, вроде, английский знаете. Оставлю для Вас цитату Иэна Макьюэна. Она - о Вас и подобных Вам женоненавистников. Вы считаете женщин чем-то "недо", поэтому и используете это слово в качестве оскорбления для мужчин.
“Girls can wear jeans and cut their hair short and wear shirts and boots because it's okay to be a boy; for girls it's like promotion. But for a boy to look like a girl is degrading, according to you, because secretly you believe that being a girl is degrading.”
ЛАД написав:
Изменение пола не рассматриваете?
Нет, мне удобно в своём теле. Я отказываюсь принимать навязанные пещерными людьми качества, которые должны идти с этим телом. Нет "мужских" и "женских" качеств. Есть люди. Разные. Добрые и злые. Посмотрите вокруг себя. У нас Премьер-министр - женщина. Женщина, которая наворовала для себя и брата. А ещё одна женщина, которую также зовут Юля, создала крупнейшую, если не в Европе, то в Украине точно, мафиозную группировку, а в Вашем представлении все женщины - нежные одуванчики, а не алчные к деньгам и власти люди.
ЛАД написав:
С Андрюшей?
Мне приятно, что Вы называете меня "Андрюшей". Для меня это - признак любви и нежности.
ЛАД написав:
"наукова дискусія" з ким?
С Вами она точно невозможна. Я не считаю Вас "совком", и Вас несправедливо в "совковости" обвиняют, но Вы законсервированы в своих взглядах непонятно в какой эпохе, и Вас бросает от Спарты к Первой и Второй мировых войнам, при этом Вы хотите, чтобы Ваши дочери жили в 21-ом веке со всеми правами и равноправием, а я жил в эпохе, которая удобна Вам на данный момент.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 07 гру, 2025 13:47, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлень: 665
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 13:45
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
В моём "прикладі про імператора Йосипа" речь была о том, как можно было в Австро-угорський імперії
организовать обучение для разноязычных студентов. Причём сильно разноязычных. Немецкий и украинский различаются трошки сильнее, чем русский и украинский.
Дивлячись чому саме навчали, якщо шось виготовлять руками, там використовується пару десятків слів. Все це разом з мовою вивчають, нічого складного.
Не руками.
Ссылку вы не посмотрели.
Приведу для вас цитату:
Предмети викладалися штучною мовою — сумішшю церковнослов'янської та місцевих українських говірок. Для философии и богословия "пару десятків слів" явно не достатньо.
А, ну так цеж не німецька мова. Хоча останню наші діти теж швидко "хватають". Якщо є нормальна англійська, то зовсім супер.
У мене є ще одна знайома вчителька з України, викладає англійську мову дітям в китайському дитячому садочку.
Повідомлень: 3611
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:00
Water написав: fler написав:
Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції
Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають?
Метал де взять, чи заграніца нам поможєт?
Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?
Маємо те шо маємо.
для виготовлення бетону генератор купують...
Повідомлень: 10877
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:03
АндрейМ написав: Shaman написав:
це ті, хто намагається сховатися за іншими - жінками, потім дітьми...
А де саме я намагаюсь за ними ховатись? Я десь просив когось мене захищати? Я кажу, що вони, як рівні у правах зі мною громадяни, мають стояти поруч. Ти сам ховаєшся, тому не тобі казати про інших.
...ВИ ,хуянтер ,Бетон, УА ...та вас тут не перелічити ,зовсім у своєму безумстві й випрадовуванні себе "запливли за буйки".
Не знаю чи будуть якісь заходи по приїзду в Україну після війни( А ВОНИ ПОВИННІ БУТИ) , то ви краще залишайтесь за кордоном й НЕ ПРИЇЗДИТЬ .Вам краще без нас , а нам краще без вас .
Повідомлень: 5317
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
5
22
1
|