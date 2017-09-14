RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 160731607416075160761607716078>
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:03

  Shaman написав:
  Water написав:
  fler написав:Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції

Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають?
Метал де взять, чи заграніца нам поможєт?
Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?
Маємо те шо маємо.

для виготовлення бетону генератор купують...

Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?
Water
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:06

  ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?

це ваша особиста необ'єктивна оцінка. неможливо когось просто виставити, й просувати. це навіть на естраді не працює. людина має щось з себе представляти. й є цікава межа - людину просувають (як ІВК просував Зе) чи людина сама знаходить фінансування. це дуже велика різниця, яку багато хто не розуміє.

ви ж обрали Зе, кращого не знайшлось? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10877
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:06

  fox767676 написав:Потом вам это надоедает и вы съебываетесь кто куда, а ядро Украины остается у разбитого корыта


руснявий пропагандон працює проти стерненка, нічого нового. те що русня спалює міста і сотні тисяч вмирають це нормально, навіщо про це говорити. всі погані, крім 3,14***, до них ніколи питань нема
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:08

  Water написав:
  ЛАД написав:...........
Ссылку вы не посмотрели.
Приведу для вас цитату:
Предмети викладалися штучною мовою — сумішшю церковнослов'янської та місцевих українських говірок. Для философии и богословия "пару десятків слів" явно не достатньо.

А, ну так цеж не німецька мова. Хоча останню наші діти теж швидко "хватають". Якщо є нормальна англійська, то зовсім супер.
У мене є ще одна знайома вчителька з України, викладає англійську мову дітям в китайському дитячому садочку. :shock:

А яку мову вы хотели в 1784 году?
Что было, на том и викладали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:08

  ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?


ви просто не здатні зрозуміти, те, що він зробив (і скільки міг би) для Сил оборони, як дрони змінили війну і яка його роль була в цьому. свою думку склали по руснявій пропаганді та по наповненню його відеоблогу (який лише інструмент збору коштів).

невдячна людина, яку Стерненко намагається захистити від руснявих шахедів, як мінімум.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 07 гру, 2025 14:13, всього редагувалось 4 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:09

  Water написав:
  Shaman написав:
  Water написав:Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають?
Метал де взять, чи заграніца нам поможєт?
Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?
Маємо те шо маємо.

для виготовлення бетону генератор купують...

Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?

почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10877
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:13

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?

це ваша особиста необ'єктивна оцінка. неможливо когось просто виставити, й просувати. це навіть на естраді не працює. людина має щось з себе представляти.
Ещё как можливо!
Почитайте "Лже-Нерон". Это, конечно, художественное произведение, а не историческая хроника, но тем не менее.

ви ж обрали Зе, кращого не знайшлось? ;)
Не нашлось.
И сегодня не считаю, что Порошенко был бы лучше.
Других реальных вариантов тогда не предложили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:15

  trololo написав:
  fox767676 написав:Потом вам это надоедает и вы съебываетесь кто куда, а ядро Украины остается у разбитого корыта


руснявий пропагандон працює проти стерненка, нічого нового. те що русня спалює міста і сотні тисяч вмирають це нормально, навіщо про це говорити. всі погані, крім 3,14***, до них ніколи питань нема


грамофон с одной заевшей пластинкой
с комплексром недоукранкости, компенсирующий турбопатриотическим ресентиментом
пока такие имеют хоть какой-то вес в общесте, Украина будет проигрывать всем и во всем
но я сделаю так что вас забьют камнями привселюдно в прямом эфире простые ребята с азова и свободы
и даже тех кто сьибался - типа мосийчука с березой
а в историографии вы будете осмеяны и прокляты
Фетва :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 гру, 2025 14:17, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:16

  fox767676 написав:грамофон с одной заевшей пластинкой
с комплексром недоукранкости
пока такие имеют хоть какой-то вес в общесте, Украина будет проигрывать всем и и всем
но я сделаю так что вас забьют камнями привселюдно в прямом эфире простые ребята с азова и свободы
и даже тех кто сьибался - типа мосийчука с березой
а в историографии вы бужете осмеяны и прокляты


ух який небезпечний штруль :mrgreen: чечня-круто забув додати, ботяра набутилєна. мосийчука постігне доля портнова, але масштаб ж*** ше не тот
Востаннє редагувалось trololo в Нед 07 гру, 2025 14:19, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:17

К вопросу о религии.
Преподобный Арун Арора, епископ Киркстолльский и соруководящий епископ по вопросам расовой справедливости в Церкви Англии, сказал: «Мы должны противостоять и противостоять присвоению христианского языка и символов популистскими силами, стремящимися использовать веру в своих политических целях».

Он сказал, что обращение Робинсона в христианство в тюрьме было желанным, но не давало ему «права ниспровергать веру, чтобы она служила его целям, а не наоборот».
........
После сентябрьского марша «Объединим Царство» христианские лидеры опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что «любое присвоение или искажение христианской веры с целью исключения других неприемлемо». Среди подписавших письмо были семь епископов Церкви Англии и высокопоставленные руководители методистской, баптистской и пятидесятнической церквей, Церкви Шотландии, Армии Спасения и католической сети социальных действий «Каритас».
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/07/church-of-england-campaign-challenging-tommy-robinson-put-christ-back-into-christmas-message
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37858
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 160731607416075160761607716078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 165845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10231)
07.12.2025 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.