fler написав:Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції
Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають? Метал де взять, чи заграніца нам поможєт? Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють? Маємо те шо маємо.
ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?
це ваша особиста необ'єктивна оцінка. неможливо когось просто виставити, й просувати. це навіть на естраді не працює. людина має щось з себе представляти. й є цікава межа - людину просувають (як ІВК просував Зе) чи людина сама знаходить фінансування. це дуже велика різниця, яку багато хто не розуміє.
ЛАД написав:........... Ссылку вы не посмотрели. Приведу для вас цитату:
Предмети викладалися штучною мовою — сумішшю церковнослов'янської та місцевих українських говірок. Для философии и богословия "пару десятків слів" явно не достатньо.
А, ну так цеж не німецька мова. Хоча останню наші діти теж швидко "хватають". Якщо є нормальна англійська, то зовсім супер. У мене є ще одна знайома вчителька з України, викладає англійську мову дітям в китайському дитячому садочку.
А яку мову вы хотели в 1784 году? Что было, на том и викладали.
ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?
ви просто не здатні зрозуміти, те, що він зробив (і скільки міг би) для Сил оборони, як дрони змінили війну і яка його роль була в цьому. свою думку склали по руснявій пропаганді та по наповненню його відеоблогу (який лише інструмент збору коштів).
невдячна людина, яку Стерненко намагається захистити від руснявих шахедів, як мінімум.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 07 гру, 2025 14:13, всього редагувалось 4 разів.
Water написав:Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають? Метал де взять, чи заграніца нам поможєт? Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють? Маємо те шо маємо.
для виготовлення бетону генератор купують...
Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?
почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...
що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба
але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?
fox767676 написав:Потом вам это надоедает и вы съебываетесь кто куда, а ядро Украины остается у разбитого корыта
руснявий пропагандон працює проти стерненка, нічого нового. те що русня спалює міста і сотні тисяч вмирають це нормально, навіщо про це говорити. всі погані, крім 3,14***, до них ніколи питань нема
грамофон с одной заевшей пластинкой с комплексром недоукранкости, компенсирующий турбопатриотическим ресентиментом пока такие имеют хоть какой-то вес в общесте, Украина будет проигрывать всем и во всем но я сделаю так что вас забьют камнями привселюдно в прямом эфире простые ребята с азова и свободы и даже тех кто сьибался - типа мосийчука с березой а в историографии вы будете осмеяны и прокляты Фетва
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 гру, 2025 14:17, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:грамофон с одной заевшей пластинкой с комплексром недоукранкости пока такие имеют хоть какой-то вес в общесте, Украина будет проигрывать всем и и всем но я сделаю так что вас забьют камнями привселюдно в прямом эфире простые ребята с азова и свободы и даже тех кто сьибался - типа мосийчука с березой а в историографии вы бужете осмеяны и прокляты
ух який небезпечний штруль чечня-круто забув додати, ботяра набутилєна. мосийчука постігне доля портнова, але масштаб ж*** ше не тот
Востаннє редагувалось trololo в Нед 07 гру, 2025 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Преподобный Арун Арора, епископ Киркстолльский и соруководящий епископ по вопросам расовой справедливости в Церкви Англии, сказал: «Мы должны противостоять и противостоять присвоению христианского языка и символов популистскими силами, стремящимися использовать веру в своих политических целях».
Он сказал, что обращение Робинсона в христианство в тюрьме было желанным, но не давало ему «права ниспровергать веру, чтобы она служила его целям, а не наоборот». ........ После сентябрьского марша «Объединим Царство» христианские лидеры опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что «любое присвоение или искажение христианской веры с целью исключения других неприемлемо». Среди подписавших письмо были семь епископов Церкви Англии и высокопоставленные руководители методистской, баптистской и пятидесятнической церквей, Церкви Шотландии, Армии Спасения и католической сети социальных действий «Каритас».