Додано: Нед 07 гру, 2025 14:19

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: ... У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков. ... У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков.

але в нас мова йшла про Голодомор 33 року, а не голод 46. а потім ображаєтесь - а чого так нахабно перекручуєте? але в нас мова йшла про Голодомор 33 року, а не голод 46. а потім ображаєтесь - а чого так нахабно перекручуєте? Вы забыли или пропустили.

Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно). Вы забыли или пропустили.Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно).

И интересно, что планы Моргентау и Маршалла вы обсуждать не хотите. Хотя по идее именно в этом вы специалист. Понимаю, что сегодня это не самые актуальные вопросы, но споры о "совке" сегодня вообще не актуальны, но вы к ним возвращаетесь постоянно. Так же, как вели спор о наших успехах в экономике и, в частности, в с/х.

И вопросы об этих планах, в которых вы по идее должны разбираться лучше меня, вы обсуждать не хотите, а военные вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсужлаете спокойно.

останнім часом говорили лише про Голодомор 33 року. що там хтось колись (скільки років тому?) казав не дуже цікаво. я такого й близько не казав. про Польщу перший раз таке чую. в 1946 вже не було примусової конфіскації зерна...я спеціаліст в питаннях економіки, в деяких принципах, як воно функціонує. й як спеціаліст знаю, щоб обговорювати питання, його треба вивчити. тому накид не зараховано. нецікаво на поточний момент.по-перше, про совок регулярно згадуєте саме ви. по-друге, якраз оці лівацькі ідеї дуже гальмують розвиток будь-якої країни. дивимось ту ж Аргентину. вимога про відсутність комуністів в уряді схоже була дуже актуальною - й бачите, як швидко відновилися.ані Корея, ані Китай не були соціальними країнами, коли розвивалися. Китай здається й зараз не дуже соціальна...а де я обговорюю суто військові питання? ой, знову немає прикладів?питання умов перемир'я - це дуже актуальне питання. я його напевне років півтора обговорюю, якщо не два - на відміну від вас. й як бачите, поточні умови співпадають з тим, що я ще коли писав - а хтось кепкував з цього. так,