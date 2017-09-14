Додано: Нед 07 гру, 2025 14:55

ЛАД написав: Shaman витрачаєш час, відповідаєш розгорнуто - а той знову - "багато слів" Вы "витрачаєте час" не на ответы на мои посты, а на борьбу с призраками, с "совком", которого уже 35 лет не существует.

В моём "прикладі про ... Вы "витрачаєте час" не на ответы на мои посты, а на борьбу с призраками, с "совком", которого уже 35 лет не существует.В моём "прикладі про ...

не треба вигадувати, що я робив би 50 років Вы обо мне вигадуєте гораздо больше и с гораздо меньшими основаниями. В то, что 50 лет назад вы были бы диссидентом, простите, не верю. Были бы образцово-показательным ИРПпИ. Вы обо мне вигадуєте гораздо больше и с гораздо меньшими основаниями. В то, что 50 лет назад вы были бы диссидентом, простите, не верю. Были бы образцово-показательным ИРПпИ.



де я хоч когось відправив на фронт? це робите саме ВИ та ваші однодумці-зрадофіли. оце ваша головна брехня. я та інші проукраїнські форумчани на фронт нікого не відправляємо, Интересно, как такие патриоты, как вы и другие "проукраїнські форумчани" собираются бороться с агрессией, не отправляя никого на фронт? И не идя на фронт сами?

А кто же должен бороться с врагом? Марсиане?

Не надо корчить из себя нецелованную девочку. Интересно, как такие патриоты, как вы и другие "проукраїнські форумчани" собираются бороться с агрессией, не отправляя никого на фронт? И не идя на фронт сами?А кто же должен бороться с врагом? Марсиане?Не надо корчить из себя нецелованную девочку.

И не рассказывайте сказки, что вы "обговорюєте навіть останній варіант Трамп, не зважаючи на недоліки". Единственное, что вы там обговорювали, был пункт о сдаче неоккупированной сегодня части Донбасса и резко отрицали такую возможность. Ах да, ещё обговорювали смешной пункт об ограничении армии 600 или 800 тыс.

Shaman написав: Banderlog написав: ...

готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i]

Про перспективу вступу до нато вже мови нема... ...готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i]Про перспективу вступу до нато вже мови нема...

руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС... руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС... Проблема в том, что "руські проти"?

До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.

И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?

Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее. Проблема в том, что "руські проти"?До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.

у вашому допису було не все однозначно, цілий абзац здається - й саме цього обговорення ви уникаєтеа про мову видихайте, вигадане питанняпросто не вигадуйте про мене. й кажіть, якщо я десь помилився. а то щось зауважень не булой головне - якби вам зараз було б років 50, то ПЕВЕН ніякого фронту не було б, біло б розповіді чому мають інші. бо так роблять ВСІ ваші однодумці на форуміце ви в черговий раз крутите дурою - самий працюючий орган?для боротьби з ворогом проводиться мобілізація. так, погано проводиться, так є багато зловживань (в першу черги хабарі - а хто їх дає?) та проблем. але мобілізація продовжується, Зе теж треба нею зайнятися, бо вже вибори не світять, можна приймати й непопулярні рішення...але особисто я жодного форумчанина на фронт не направляв (окрім самих злісних бовдурів, але там все зрозуміло). а от мені це закидають регулярно. бо кажу ж, інших аргументів немає.ЛАД, ще раз. як крайній варіант можна погодитися й на це, якщо це останеться єдиною перешкодою. я ж цитував Бабченко - там де він казав погоджуйтесь - але тоді ви теж кепкували. ви завжди проти, як та Баба Яга?..але Донбас в обмін на ЗАЕС - дуже робочий варіант. або спільне керування. як бачимо саме туди й рухаємось.ЛАД, вчитесь читати та розуміти що каже опонент. хоча більше схоже, що ваша мета просто заперечувати, навіть якщо я правий - як щодо поваги до інших думок?про кількість армії це взагалі не головне, цей пункт незрозумілий взагаліЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше