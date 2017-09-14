АндрейМ написав:"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?
у него племянники и дочка в польше достало это лицемирие "Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"
Та я ніколи і не приховував де і хто . Відкрито писав . Зараз дочка у Гонконзі , така як і ви з програмами возиться . ...та і взагалі ,ви мене забанили
Banderlog написав:Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
Вас тут звинувачують у належності до якоїсь церкви. Я на цьому не розуміюсь, скажу відверто, і не вірю у якихось богів, але Вам хочу сказати, що у Вас більше людяності і порядності, ніж у тих, хто Вам претензії виставляє.
холява написав:Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .
А звичайний хлопець поїхати від обстрілів не може?
холява написав:Зараз дочка у Гонконзі
Чому вона не захищає країну і не віддає борги? Вона ж навчалась в український школі разом з хлопцями. У хлопців борги є, а Ваша чухнула до Гонконгу. Чому? Що вона зробила особливого для держави? Нехай повертається і віддає борги.
ЛАД написав:......... И это вы "про послідовність"? Проблема в желаниях Раши? И мы поэтому не настаиваем на вступлении в НАТО? А не потому, что НАТО не хотят нас принимать в обозримом будущем и страны НАТО прямо говорят об этом? "вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку"? Европа успешно відновила економіку после ещё более страшной войны. И никакого ЕС тогда не было. Я недаром написал о плане Маршалла, который вы не захотели обсуждать.
так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи.
Ну не надо же так дёшево. "Моськи". Вроде "головні країни НАТО, включно з США" стремились нас принять. Помню, ещё Ющенко поднимал этот вопрос. И Порошенко очень активно. Приняли нас? Не надо всё списывать на Рашу. Вы же сами говорите, что не надо преувеличивать её силу. Хотели бы нас принять, возможностей была масса. И до войны. И даже сейчас могли бы принять. Или вы считаете, что США так боится Раши? Тогда это противоречит вашим же словам о её слабости.
Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.
ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки...
Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок? Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам? При такой разнице уровней нам в ЕС делать нечего. Поставки с/х продукции и металла нам точно ограничат. А больше нам в Европу экспортировать практически нечего. Зато импорт из Европы пойдёт к нам без ограничений. Так что европейцы правы, когда говорят, что нам нужна серьёзная подготовка для вступления.
холява написав:Просто - де був , як поїхав ...... наскільки законно перебував ?
Виключно до чоловіків, так? Жінки просто мають право жити як хочуть? Чоловіки якимось чому обмежені в цьому праві?
Ви все вірно зрозуміли . Жінки , діти , люди похилого віку .
Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Даже не художній. Вспоминается "золото Полуботка". Но то хоть было похоже на сказочный фольклор. А это просто свистёж.
холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .
Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?
холява написав:Я їй передам ваші побажання .
Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.
АндрейМ написав:Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно).
"Баба она сердцем видит"(с) Женщины они еще более склонны к эмоциональным решениям, чем народ вцелом Тем ценней те из них, кто способен думать рационально Сколько было сгенерировано зрады в нулевых по поводу газотранспортного консорциума РФ-Украины-ФРГ, в основном истерила Тимошенко. А ведь это был реальный шанс установить многовекторный баланс сил в Украине, выбить от ЕС безвиз и кандидатстово, от РФ - дешевый газ и снятие напряженности. Две с половиной газовые войны, но все равно прокачивали газ в Европу, чтобы "не подвести европейских союзников и подтвердить статус надежного транзитера" И ничем это не помогло. Сербии котораю еще недавно занималась геноцидом, дали тогда кандидатстово и безвиз , а Украине - нет. Так и сейчас, культивируется иррациональная вера что чем больше самоубийственных жертв, тем это как-то спасет от поглощения россией и повысит шансы на интеграцию в западный мир.
холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .
Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?
...ну так у нас сталось . Була би медикинею , воювала би .
Тому що чоловіки повинні захищати свою хату , сім,ю , ті здобутки що мали на Батьківщині . Вам що ,не було шо втрачати ? То і не скаржитесь , живіть собі за кордоном , живі й недоторкані ,толерантні .