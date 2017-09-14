RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:36

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...

Вас тут звинувачують у належності до якоїсь церкви. Я на цьому не розуміюсь, скажу відверто, і не вірю у якихось богів, але Вам хочу сказати, що у Вас більше людяності і порядності, ніж у тих, хто Вам претензії виставляє.

  холява написав:Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .

А звичайний хлопець поїхати від обстрілів не може?

  холява написав:Просто - де був , як поїхав ...... наскільки законно перебував ?

Виключно до чоловіків, так? Жінки просто мають право жити як хочуть? Чоловіки якимось чому обмежені в цьому праві?


Ви все вірно зрозуміли .
Жінки , діти , люди похилого віку .
холява
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:38

  Ой+ написав:
  Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.

Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.
https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Даже не художній.
Вспоминается "золото Полуботка".
Но то хоть было похоже на сказочный фольклор. А это просто свистёж.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:39

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...

Вас тут звинувачують у належності до якоїсь церкви. Я на цьому не розуміюсь, скажу відверто, і не вірю у якихось богів, але Вам хочу сказати, що у Вас більше людяності і порядності, ніж у тих, хто Вам претензії виставляє.

  холява написав:Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .

А звичайний хлопець поїхати від обстрілів не може?

  холява написав:Зараз дочка у Гонконзі

Чому вона не захищає країну і не віддає борги? Вона ж навчалась в український школі разом з хлопцями. У хлопців борги є, а Ваша чухнула до Гонконгу. Чому? Що вона зробила особливого для держави? Нехай повертається і віддає борги.


Я їй передам ваші побажання .
холява
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:40

  холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .

Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?

  холява написав:Я їй передам ваші побажання .

Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно).

"Баба она сердцем видит"(с)
Женщины они еще более склонны к эмоциональным решениям, чем народ вцелом
Тем ценней те из них, кто способен думать рационально
Сколько было сгенерировано зрады в нулевых по поводу газотранспортного консорциума РФ-Украины-ФРГ, в основном истерила Тимошенко. А ведь это был реальный шанс установить многовекторный баланс сил в Украине, выбить от ЕС безвиз и кандидатстово, от РФ - дешевый газ и снятие напряженности. Две с половиной газовые войны, но все равно прокачивали газ в Европу, чтобы "не подвести европейских союзников и подтвердить статус надежного транзитера"
И ничем это не помогло. Сербии котораю еще недавно занималась геноцидом, дали тогда кандидатстово и безвиз , а Украине - нет.
Так и сейчас, культивируется иррациональная вера что чем больше самоубийственных жертв, тем это как-то спасет от поглощения россией и повысит шансы на интеграцию в западный мир.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:50

  АндрейМ написав:
  холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .

Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?


...ну так у нас сталось .
Була би медикинею , воювала би .

Тому що чоловіки повинні захищати свою хату , сім,ю , ті здобутки що мали на Батьківщині .
Вам що ,не було шо втрачати ?
То і не скаржитесь , живіть собі за кордоном , живі й недоторкані ,толерантні .
холява
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:59

  АндрейМ написав:.........
Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.

За дослідженням 2025 року:

Категорія Частка серед біженців
Дорослі жінки ~ 44–45 %

Діти (неповнолітні) ~ 31–32 %

Дорослі чоловіки ~ 23–25 %

Как видите, грубо говоря, 2 из 3 женщин выехали с детьми. В действительности несколько меньше - кто-то выехал с 2 детьми. Или вы считаете, что детей надо было отправлять самих?
С другой стороны, достаточно много женщин пенс. возраста. Так что, возможно, с детьми выехало даже больше, чем 2 из 3.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:00

  холява написав:Тому що чоловіки повинні захищати свою хату , сім,ю , ті здобутки що мали на Батьківщині .

Чому "повинні"? Хто сказав, що повинні? Ви та інші не про мою хату кажите, а Ви та інші хочете, щоб я захищав хати інших, ваші хати.

  холява написав:Вам що ,не було шо втрачати ?

Було, але життя важливіше за будь-які матеріальні речі. Я про це писав. Я також писав, що у моїй сім'ї є й інша трагедія - онкологія, і я розумію, що для багатьох співвітчизників війна - головна проблема, але у мене і своя війна окремо є. Я нікому цього не побажаю.
АндрейМ
 
Повідомлень: 670
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:02

  холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО .
Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....

Хто буде оцінювати і за якими критеріями? Чи не буде це нести ознаки переслідування? Якщо що, зараз перебування за кордоном не є злочином, чи навіть порушенням. Вводити покарання заднім числом? Незаконний перетин -- справа інша, але це за цією історією повинні в першу чергу притягатись посадові особи, які робили це можливим, і збагачувались на цьому. От коли масово їх почнуть саджати за ці злочини, тоді можна поговорити і про відповідальність "втікачів". Не навпаки. Впораєтесь?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:03

  АндрейМ написав:
  холява написав:Тому що чоловіки повинні захищати свою хату , сім,ю , ті здобутки що мали на Батьківщині .

Чому "повинні"? Хто сказав, що повинні? Ви та інші не про мою хату кажите, а Ви ті інші хочете, щоб я захищав хати інших, ваші хати.

  холява написав:Вам що ,не було шо втрачати ?

Було, але життя важливіше за будь-які матеріальні речі. Я про це писав. Я також писав, що у моїй сім'ї є й інша трагедія - онкологія, і я розумію, що для багатьох співвітчизників війна - головна проблема, але у мене і своя війна окремо є. Я нікому цього не побажаю.


Я перепрошую , я зараз працюю , повторюватися смислу нема .....
холява
