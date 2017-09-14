Water написав:Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?
Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури. Сподіваюся, що завдяки цьому корупційному скандалу війна з рф завершиться швидше.
Тобто, всі крали, а ми шо, гірші за інших. Ну так в чому питання- Лазаренко, Бандюкович, Свинарчуки розкручуйте справи, арештовуйте рахунки в швейцарських, кіпрських, сінгапурських банках. А ось красти під час військового стану це як? Коли люди збирають по копійці. Відкрийте кордони, хай виїдуть ті, хто не хоче жить в цій системі. А далі крадіть самі у себе, чи у москалів.
холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО . Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....
Хто буде оцінювати і за якими критеріями? Чи не буде це нести ознаки переслідування? Якщо що, зараз перебування за кордоном не є злочином, чи навіть порушенням. Вводити покарання заднім числом? Незаконний перетин -- справа інша, але це за цією історією повинні в першу чергу притягатись посадові особи, які робили це можливим, і збагачувались на цьому. От коли масово їх почнуть саджати за ці злочини, тоді можна поговорити і про відповідальність "втікачів". Не навпаки. Впораєтесь?
Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.
холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .
Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?
холява написав:Я їй передам ваші побажання .
Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.
Улюбена стаття незлмаників:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Shaman написав:для виготовлення бетону генератор купують...
Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?
почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...
що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба
але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?
Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Даже не художній. Вспоминается "золото Полуботка". Но то хоть было похоже на сказочный фольклор. А это просто свистёж.
а де ж - втік в тому, що був одягнений голий босий? скільки вкрала банда Яника - цей рекорд не побили ні до цього, не після...