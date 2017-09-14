АндрейМ написав:

холява написав: Жінки , діти , люди похилого віку . Жінки , діти , люди похилого віку .

холява написав: Я їй передам ваші побажання . Я їй передам ваші побажання .

Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.