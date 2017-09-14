|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:25
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...
що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба
але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?
Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
У вас бізнес працює на генераторах? Працює. Яка собівартість того що виробляють?
Я особисто вам нічого не доводжу, просто констатую факти- металургії капець, в принципі, всьому виробництву капець. А там і теплопостачання. Чи кожний громадянин, крім генератора, ще й гасовий обігрівач повинен купить?
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:29
Banderlog написав: Shaman написав:
тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують
ти хочеш сказати, що нормальним людям байдуже то прав лгбт спільноти?
мені здалось чи ти з осудою ставишся до лантентних?
шо ти саме розумієш? Що ненормальні люди будуть думати що Стерненко гей? І шо в цьому поганого, нормальні ж підтримають?
та підтримуєш ти, підтримуєш он і зара підтримав, не промовчав. Ти ж по іншому не можеш бо у вас підтримка це один з пунктів політичної програми.
Кажеш що воюють і волонтерять?
Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
скільки всього накидав в одну купу...
нормальним людям так, має бути байдуже... як я можу ставитися з осудом до латентних, якщо нормально відношуся до таких... з осудом ставлюсь до гомофобів - й прикидаю, наскільки він ...рас
про Стерненко ти просто накинув. людина багато чого зробила для країни під час війни, медійна відома - але не подобається своїми антиросійськими поглядами. це ще до війни могла не подобатися - зараз у всіх адекватних мають бути антиросійські погляди. а Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо...
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:34
Water написав: Shaman написав: Water написав:
ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
У вас бізнес працює на генераторах? Працює. Яка собівартість того що виробляють?
Я особисто вам нічого не доводжу, просто констатую факти- металургії капець, в принципі, всьому виробництву капець. А там і теплопостачання. Чи кожний громадянин, крім генератора, ще й гасовий обігрівач повинен купить?
не тільки в нас - весь дрібний бізнес, й не лише дрібний вже працює на генераторах під час відсутності еенергії. так це дорожче - особисто не рахував, казали, що десь вдвічі. собівартість звісно більше, але наскільки - яка доля енергоносіїв в собівартості? ті, що можуть працювати від генератора - не надто велика, й генератор працює ЛИШЕ коли немає світла. це менша частина часу.
ще не чув,що металургії капець - працюють, коли є еенергія. про інше виробництво - взагалі перебільшення. чому теплопостачання має загнутися? їм працювати на генерації не можна?
тому поки звичайні лякалки. мета? треба домовлятися з Рашею? так намагаємось домовитися...
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:35
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:41
flyman написав:
Улюбена стаття незлмаників: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
жінки не громадяни?
У сучасній стилістиці, ні. Вони громадянки.
Зараз прийнято підкреслювати участь жінок. Наприклад, поздоровляють захисників і захисниць.
Таким чином, за Конституцією, захист покладено виключно на чоловіків.
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:44
Water написав: fler написав:
Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури.
Сподіваюся, що завдяки цьому корупційному скандалу війна з рф завершиться швидше.
Тобто, всі крали, а ми шо, гірші за інших.
Ні, Water, нікого я не виправдовую. Всі крали, але у вас цаб-відбувайло - Зе. За всіх.
Water написав:
...Лазаренко, Бандюкович, Свинарчуки розкручуйте справи, арештовуйте рахунки в швейцарських, кіпрських, сінгапурських банках.
Під час війни треба воювати з агресором, а не шукати винних, нє?
Water написав:
А ось красти під час військового стану це як?
Чому вас це не бентежило за попередника? АТО - єто було другоє?
Water написав:
Відкрийте кордони, хай виїдуть ті, хто не хоче жить в цій системі. А далі крадіть самі у себе, чи у москалів.
Інтєрєсно дєвкі пляшут..(с) По-перше, чому ви це пишете мені? З якого переляку ви вирішили, шо я шось крала? І шо я тримаю кордони закритими?
По-друге. Якщо "не хоче жить в цій системі", то треба позбавити громадянства і нехай їде на всі 4 боки. Щоб не було хитродупих, які пересиділи війну за кордоном, отримували грошову та іншу допомогу, а інші (хто не виїхав) мусили воювати та забезпечувати надійний тил, перебуваючи у постійному стресі від обстрілів і т.д. Сподіваюся, шо всім зрозуміло, кого я маю за хитродупих - це не пенси і не жінки з малими дітьми.
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:47
Сибарит написав: flyman написав:
Улюбена стаття незлмаників: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
жінки не громадяни?
У сучасній стилістиці, ні. Вони громадянки.
Зараз прийнято підкреслювати участь жінок. Наприклад, поздоровляють захисників і захисниць.
Таким чином, за Конституцією, захист покладено виключно на чоловіків.
де тлумачення КСУ?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 07 гру, 2025 18:51, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав: Shaman написав:
так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи.
Ну не надо же так дёшево.
"Моськи".
Вроде "головні країни НАТО, включно з США" стремились нас принять. Помню, ещё Ющенко поднимал этот вопрос. И Порошенко очень активно. Приняли нас?
Не надо всё списывать на Рашу. Вы же сами говорите, что не надо преувеличивать её силу. Хотели бы нас принять, возможностей была масса. И до войны. И даже сейчас могли бы принять. Или вы считаете, что США так боится Раши? Тогда это противоречит вашим же словам о её слабости.
моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.
давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви? були б як прибалти, давно були б так. а так все братній нарід шукали - знайшли, вигрібаємо по повній. щоб з пустого в порожне не витрачати час - вступ в НАТО на поточний момент не обговорюється, тому питання ні про що.
ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...
Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.
ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки...
Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?
Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?
При такой разнице уровней нам в ЕС делать нечего. Поставки с/х продукции и металла нам точно ограничат. А больше нам в Европу экспортировать практически нечего. Зато импорт из Европы пойдёт к нам без ограничений. Так что европейцы правы, когда говорят, что нам нужна серьёзная подготовка для вступления.
щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.
щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...
яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.
щоб не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:49
Потому на Казахстан оно и не напало а мі нажаль були у них в імперіі
п.с я полтора .ода жил в А .ай,там де Чапай переплывал речьку в кино, места красивые , специфические и люди ,казахи ,очень людские
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:50
ЛАД написав:
Как видите, грубо говоря, 2 из 3 женщин выехали с детьми. В действительности несколько меньше - кто-то выехал с 2 детьми. Или вы считаете, что детей надо было отправлять самих?
Я ничего не считаю. Большая война пришла первый раз в большую страну в современном мире, где изменились отношения внутри общества. Я считаю, что каждый имеет право определять как ему жить, но я не претендую на истину. Я готов к критике и выслушиваю потоки дерьма и от Вас и от других.
Сибарит написав:
Таким чином, за Конституцією, захист покладено виключно на чоловіків.
ОК. Таким чином, право голосу - згідно стилістиці - мають виключно чоловіки. Чому якась Свириденко має право бути ПМ - незрозуміло. Вона - не громадянин у Вашому розумінні.
холява написав:АндрейМ
Пане АндрейМ , ми всі колись прийдемо на побачення , до НЕВБЛАГАННОГО ...
Там всі зустрінуться .
Там всі і вибачать один одного -----------------як зможуть .
Вибачте, але ніде ми не зустрінемось. Ми живемо ту і зараз. "Там" нічого немає, як і немає "невблаганного". Я не хочу про це тут сперечатись. Це - Ваше право вірити у будь-що. Я хочу зрозуміти як ми, як суспільство, як єдиний організм, маємо жити і виживати. Мені про мої обов'язки з кожного стовпа верещать, але я так і не можу зрозуміти які є обов'язки у інших переді мною.
flyman написав:
Улюбена стаття незлмаників: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.жінки не громадяни?
Я, зокрема, у ЛАД
а неодноразово питав. Він, як вуж крутився, але не відповів. Я жінок вважаю звичайними громадянами, які мають рівні права зі мною і мають право приймати участь у житті держави, але і обов'язки вони повинні мати такі ж самі. Виявляється, що я завжди неправий.
