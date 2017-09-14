Shaman написав:

ЛАД написав: Shaman написав: так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи. так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи. Ну не надо же так дёшево.

"Моськи".

Вроде "головні країни НАТО, включно з США" стремились нас принять. Помню, ещё Ющенко поднимал этот вопрос. И Порошенко очень активно. Приняли нас?

Не надо всё списывать на Рашу. Вы же сами говорите, что не надо преувеличивать её силу. Хотели бы нас принять, возможностей была масса. И до войны. И даже сейчас могли бы принять. Или вы считаете, что США так боится Раши? Тогда это противоречит вашим же словам о её слабости. Ну не надо же так дёшево."Моськи".Вроде "головні країни НАТО, включно з США" стремились нас принять. Помню, ещё Ющенко поднимал этот вопрос. И Порошенко очень активно. Приняли нас?Не надо всё списывать на Рашу. Вы же сами говорите, что не надо преувеличивать её силу. Хотели бы нас принять, возможностей была масса. И до войны. И даже сейчас могли бы принять. Или вы считаете, что США так боится Раши? Тогда это противоречит вашим же словам о её слабости.

Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.



ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки... Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?

Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?

При такой разнице уровней нам в ЕС делать нечего. Поставки с/х продукции и металла нам точно ограничат. А больше нам в Европу экспортировать практически нечего. Зато импорт из Европы пойдёт к нам без ограничений. Так что европейцы правы, когда говорят, что нам нужна серьёзная подготовка для вступления. Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?При такой разнице уровней нам в ЕС делать нечего. Поставки с/х продукции и металла нам точно ограничат. А больше нам в Европу экспортировать практически нечего. Зато импорт из Европы пойдёт к нам без ограничений. Так что европейцы правы, когда говорят, что нам нужна серьёзная подготовка для вступления.

об не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.

моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви? були б як прибалти, давно були б так. а так все братній нарід шукали - знайшли, вигрібаємо по повній. щоб з пустого в порожне не витрачати час - вступ в НАТО на поточний момент не обговорюється, тому питання ні про що.ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.