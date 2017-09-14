|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:50
Сибарит написав: flyman написав:
Улюбена стаття незлмаників: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
жінки не громадяни?
У сучасній стилістиці, ні. Вони громадянки.
Зараз прийнято підкреслювати участь жінок. Наприклад, поздоровляють захисників і захисниць.
Таким чином, за Конституцією, захист покладено виключно на чоловіків.
коли Конституцію писали громадянок ще не було. але туше flyman
, жінки ще деякі функції мають - але тобі ж вони не потрібні
Shaman
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:54
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи.
Ну не надо же так дёшево.
"Моськи".
Вроде "головні країни НАТО, включно з США" стремились нас принять. Помню, ещё Ющенко поднимал этот вопрос. И Порошенко очень активно. Приняли нас?
Не надо всё списывать на Рашу. Вы же сами говорите, что не надо преувеличивать её силу. Хотели бы нас принять, возможностей была масса. И до войны. И даже сейчас могли бы принять. Или вы считаете, что США так боится Раши? Тогда это противоречит вашим же словам о её слабости.
моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.
давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви? були б як прибалти, давно були б так. а так все братній нарід шукали - знайшли, вигрібаємо по повній. щоб з пустого в порожне не витрачати час - вступ в НАТО на поточний момент не обговорюється, тому питання ні про що.
ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...
Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.
ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки...
Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?
Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?
При такой разнице уровней нам в ЕС делать нечего. Поставки с/х продукции и металла нам точно ограничат. А больше нам в Европу экспортировать практически нечего. Зато импорт из Европы пойдёт к нам без ограничений. Так что европейцы правы, когда говорят, что нам нужна серьёзная подготовка для вступления.
щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.
щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...
яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.
щоб не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.
.оловне те шо через нашу мафію нас там не дуже ждуть і налякані ... особенно раздутую фсб по тв армянской семь'й ...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 07 гру, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:55
Shaman написав: Сибарит написав: flyman написав:
Улюбена стаття незлмаників: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
жінки не громадяни?
У сучасній стилістиці, ні. Вони громадянки.
Зараз прийнято підкреслювати участь жінок. Наприклад, поздоровляють захисників і захисниць.
Таким чином, за Конституцією, захист покладено виключно на чоловіків.
коли Конституцію писали громадянок ще не було. але туше flyman
, жінки ще деякі функції мають - але тобі ж вони не потрібні
які в КУ там особливі жіночі функції?
ти КУ з Домостроєм не переплутав?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 07 гру, 2025 18:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Shaman написав:flyman
, жінки ще деякі функції мають
- але тобі ж вони не потрібні
Які саме? В якому законі ці функції прописані?
АндрейМ
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:57
АндрейМ написав: Shaman написав:flyman
, жінки ще деякі функції мають
- але тобі ж вони не потрібні
Які саме? В якому законі ці функції прописані?
в настільній книзі шамана: "Домострой"
flyman
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:01
До попередьної влади у мене немає питань, бо я не маю доступу до документів та банківських виписок "цікавих людей". Тому хто як не ви?
fler написав:
По-друге. Якщо "не хоче жить в цій системі", то треба позбавити громадянства і нехай їде на всі 4 боки.
Якщо людина, перебуваючи в Україні, постійно донатила, якщо спитають квитанції- надасть, хоче виїхать з системи назавжди, куди йому завтра звертатись за позбавленням громадянства та виїзду назавжди? Якщо шо, я не жартую.
Мені потрібен чіткий алгоритм- людина звертається з заявою куди? Пише- прошу позбавити мене громадянства і йому гарантують виїзд. Паспорт звісно здає, рахунки закриває.
Дякую за надану достовірну інфу.
Water
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:04
Vadim_ написав:
переплывал речьку
Шо-шо перепливав?
Water
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:08
ЛАД написав: Shaman написав:
........
у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.
й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.
ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД...
й не фантазуйте.
Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений?
Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно.
И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим.
Человек вполне может менять
взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.
звинувачення треба доводити? але знову ж - це не справа ЛАДа, так? тому я просто скажу, що ви брешете. або в голові у вас все переплуталося, й ви розмовляєте з умовний проукраїнським форумчанином - а я можу відповідати лише за себе.
тому - про мир по поточній лінії писав давно, треба знайти, коли в перший раз. про території - в 2023 році стало зрозуміло, що зараз сил не вистачить - тому й не писав. про відмову про НАТО писав тоді ж, коли й про лінію боєзіткнення - але так, завжди питав - а що з гарантією.
про політичні поступки - ви спочатку їх сформулюйте. не можете сформулювати - то про що мова? я свої думки можу сформулювати. фінський варіант ви в когось почули, й носитесь з цією торбою - але що це таке, сказати не можете. у фінів не було вимог, що така нація не існує, це спорчені шведами руські, мови також не існує й всі мають розмовляти по-руські - а це поточний настрой на Раші зараз.
тому за свої погляди я відповідаю, але не за ваші вигадки.
до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.
Против профи я не спорю, но это никак не связано с разговорами По и Зе.
але Зе залучає лише своїх, а з команди Пороха - й близько не допускає. а війна, в Ізраілі під час війни швидко уряд національної єдності створили...
fler в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Как вы говорите: "Не фантазуйте".
У неё написано: "всі
попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників
".
Это только о Яныке?
А про камази з готівкою я багато чув. Так же, как и "про золотий унітаз". От тільки не побачив.
камази на відео добре видно. готівки не видно - але що ж ще міг вивозити Яник при втечі?.. ріторічне питання. розмір вкраденого дозволяв возити готівку камазами. ви не побачили? а інші бачили. хонка вартістю 100 мле дол вона й зараз існує. я готовий повірити, що з цих 100 млн дол теж частково вкрали - оце так, це звичайна річ. але витрачено було 100 млн дол. в кого ще були такі будинки? в Ющенко? в Кучми? навіть про Порошенко не чув про такий супер будинок, бо там гроші є, але вони зароблені...
але згоден з вами - Зе надто багато розповідав про Свинарчуків, але щось так нічого й не довів. а от Міндіч звісно "красиво" на цьому фоні виглядає. й так має понести покарання - він й всі, хто приймав участь.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 07 гру, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:10
Water написав:
До попередьної влади у мене немає питань, бо я не маю доступу до документів та банківських виписок "цікавих людей". Тому хто як не ви?
fler написав:
По-друге. Якщо "не хоче жить в цій системі", то треба позбавити громадянства і нехай їде на всі 4 боки.
Якщо людина, перебуваючи в Україні, постійно донатила, якщо спитають квитанції- надасть, хоче виїхать з системи назавжди, куди йому завтра звертатись за позбавленням громадянства та виїзду назавжди? Якщо шо, я не жартую.
Мені потрібен чіткий алгоритм- людина звертається з заявою куди?
Пише- прошу позбавити мене громадянства і йому гарантують виїзд. Паспорт звісно здає, рахунки закриває.
Дякую за надану достовірну інфу.
в ТЦК - віддаєш борг державі, закриваєш рахунки - й після вільний, як сокіл
Shaman
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:13
Schmit
