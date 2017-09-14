Та то так, тільки трішечки не так. Усілякі нігерійці, сомалійці, поляки приїздять з нашими дівчатами "поспілкуватись" і спокійно їдуть звідси, а неучасник системи хоче звідси виїхать, бо надоїло і шо? А йух йому, тобто, ТЦК.
Та то так, тільки трішечки не так. Усілякі нігерійці, сомалійці, поляки приїздять з нашими дівчатами "поспілкуватись" і спокійно їдуть звідси, а неучасник системи хоче звідси виїхать, бо надоїло і шо? А йух йому, тобто, ТЦК.
питання було конкретно про Міндіча. так детально ще не документували нікого, це так. й які попередники.
Кучма? так, зять мільярдер, але сам не виглядає мільярдером. Ющенко - взагалі смішно - багато в нього бачите мільярдів? про Яника вже сказали - тут так. як покарали - втік, все що було тут - забрали. що вивіз - мінімум половину віддав там, куди приїхав...
Порошенко - бачу оцей кейс ваш чіпляє найбільше чомусь. про Свинарчуків - це було більше політичне переслідування. взагалі виявити, чи щось вкрали при контрабанді від ворога - напевне неможливо, ціна у будь-якому разі буде значно дорожче, й все буде заплутано. рюкзаки - теж смішно. зараз всі нарешті побачили, що таке реальна схема.
так десь він заробляв, з Медведчуком крутив бізнес-схеми, побороти в себе бізнесмена не зміг. але власне тому й програв вибори. й ще - за Порошенка не чув про інститут "смотрящих". це винахід Яника, там таких було повно.
проблема Зе - він дуже пафосно й багато розповідав про "любих" друзів. й тут на тобі. й дійсно під час війни. коли світла немає, а країна по гривні збирає донати - фон зовсім інший.тому вже чув думки, що другого строку не буде.
й до чого тут це? вони за потреби будуть віддавати борг своїй державі...
чого ж за всіх? Хай за себе відповість.
Діло не в тім хто крав, діло в тім кому набу предявило.
Набу це засіб контролю партнерського а не запобіжник щоб не крали.
Тепер що ви там говорили про те що все норм в києві і за грінчук мені розказували що я женщин гноблю?
А умна дєвочка подготовилась до зими? Кияни з нею непогоджуються.
Жителі Київщини масово перекрили дорогу, через відсутність світла другу добу
Хто сомалі та нігерія, які живуть десь у Польщі, Угорщині, Словаччині? Не смішить. Вони на вихідні приїздять, бо в нас дешеві дівчата та горілка.
В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.
"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.
Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.
Что происходит?
Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".
Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.
Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.
На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.
То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.
Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.
Это до недели времени.
Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.
То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.
Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.
То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.
Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.
В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.
В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.
Это провал и у него есть имена и фамилии.
А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".
Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".
Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.
Для сучасних борців з системою, шо вам зараз заважає по сотні-другій бувших з замами зробить запит по закордонним банкам стосовно їх статків, завести кримінальне провадження та наложить арешт?
Шо там по Лазаренку, гроші коли повернуть?
Он цей, Кей_лог написав шо питання по ЗАЕС не вирішеться, бо в нас в енергетиці корупція. Ви самі ходите по граблях. В нашу енергетику ніхто вкладать гроші не буде, бо в нас корупція. Це доведено, всюди корупція. За шо ми боремось?
а це хто автор? так по комсомольські написано - тому не Бандерлог зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
upd Кущ - можна було здогадатися.. що пропонує? доручити йому відновлювати? щоб наступні плівки показали, куди уходили гроші?
він же здається не експерт з енергетики? чи він універсальний? як й я а висновок потужний, згоден. а хто скаже, як таку систему створити?
й тарифи піднімати все одно треба. бо коли виникають такі неринкові перекоси - це й єживильне середовище для різних схем... як він цього не розуміє...
Бандерлог, а чому ти не вказуєш авторів?
