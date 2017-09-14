RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:53

  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:55

  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:01

  Shaman написав:.........
Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
Не основной, но уже всё-таки кандидат? :shock:

а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо... 8)
Именно за право выйти на гей-парад?
Так, может, и гетеросексуалам парады надо устраивать?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:02

  Banderlog написав:В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.

"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.

Что происходит?

Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".

Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.

Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.

На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.

То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.

Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.

Это до недели времени.

Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.

То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.

Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.

То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.

Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.

В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.

В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.

Это провал и у него есть имена и фамилии.

А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".

Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".

Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.

будівельник колись розповідав "чим більше ракет випусять, тим менше ракет залишиться"
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

задохнуться без воздуха? а вентиляцію не пробували?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:09

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

А можна було на такий захист енергетики та міст гроші потратити? Ні, не варіант?
Ясно, що ні, бо тоді.....
