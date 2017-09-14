Banderlog написав:В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.
"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.
Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.
Что происходит?
Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".
Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.
Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.
На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.
То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.
Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.
Это до недели времени.
Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.
То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.
Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.
То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.
Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.
В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.
В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.
Это провал и у него есть имена и фамилии.
А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".
Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".
Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.
будівельник колись розповідав "чим більше ракет випусять, тим менше ракет залишиться"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 гру, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:......... Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
Не основной, но уже всё-таки кандидат?
І чоги Ви здивувались? Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери. І стерненко і притула і шоколадний з цієї причини в волонтьорку вліз. От за це я їх і не люблю з завдатком, а не через те що геї, як шаман пише. Одне діло коли ці крупні специ дрони закупляють замість прямої держпрограми як в росіян інша коли вони у владу прийдуть. Й іще раз нагадаю, що петлюра в першу світову влонтерив на російську царську армію
Shaman написав:.......... моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.
Спасибо, кэп очевидность. Как я сам не догадался. А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"? Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.
давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви?
Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене". Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку. Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан. Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину?
ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...
Это ваше личное мнение. Но если так, то почему европейцы боятся войны? У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС). Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам?
щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.
Не надо об этом говорить?
щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...
Не бачу. А вы? Так расскажите, "як поперло". И для чего тогда была "евроассоциация".
яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.
Вы что-то слышали о резком росте производства в этих странах? Расскажите, пожалуйста. Любопытно услышать.
щоб не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.
Так а кто возражает. Рухайтесь. Я лично "за" обеими руками. Вот только руха не вижу. Только бла-бла-бла. И пока никакого подобия "плана Маршалла" за все годы независимости. Боюсь, после окончания войны будет так же, как пока с репарационным кредитом. "Денег нет, но вы держитесь!"
Можете обижаться, но типичное выступление ИРПпИ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 гру, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач! Ціна 4.32 Ринкова ціна 11.34 Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02
Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно. Ринковообгрунтовано 11,4) https://ukr.radio/news.html?newsID=1088 ... 1%96%D0%BE