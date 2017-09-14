RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:50

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?

Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
https://ukr.radio/news.html?newsID=1088 ... 1%96%D0%BE

1кВт = $1 а ще ліпше 1ойро
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:52

  АндрейМ написав:..........
  flyman написав:Улюбена стаття незлмаників:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

жінки не громадяни?

Я, зокрема, у ЛАДа неодноразово питав. Він, як вуж крутився, але не відповів. Я жінок вважаю звичайними громадянами, які мають рівні права зі мною і мають право приймати участь у житті держави, але і обов'язки вони повинні мати такі ж самі. Виявляється, що я завжди неправий.

Я вам много раз отвечал.
Сначала более-менее спокойно и подробно.
Повторяться 100 раз, простите, надоело.
Если вы не видите разницы между мужчиной и женщиной, то это не мои проблемы.
Я, по-моему, вам уже советовал попробовать хоть раз родить ребёнка. Когда сумеете, поговорим. :)
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.
  Shaman написав:
  ЛАД написав:........
Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений?
Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно.
И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим.
Человек вполне может менять взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.
звинувачення треба доводити? але знову ж - це не справа ЛАДа, так? тому я просто скажу, що ви брешете. або в голові у вас все переплуталося, й ви розмовляєте з умовний проукраїнським форумчанином - а я можу відповідати лише за себе.

тому - про мир по поточній лінії писав давно, треба знайти, коли в перший раз. про території - в 2023 році стало зрозуміло, що зараз сил не вистачить - тому й не писав. про відмову про НАТО писав тоді ж, коли й про лінію боєзіткнення - але так, завжди питав - а що з гарантією.
І коли ж ви все це писали?
Вы ещё сравнительно недавно обвиняли меня, что я не думаю о людях, которые остаются под властью Путина, и в том, что я согласен отдать территории.

камази на відео добре видно. готівки не видно - але що ж ще міг вивозити Яник при втечі?.. ріторічне питання.
Странно, что можно вывозить камазами, кроме денег?
Даже представить себе не могу. :)
"готівки не видно", но рассказывать можно.
А золотой унитаз видели?
  ЛАД написав:...
Если вы не видите разницы между мужчиной и женщиной, то это не мои проблемы.
Я, по-моему, вам уже советовал попробовать хоть раз родить ребёнка. Когда сумеете, поговорим. :)

він вже спробував з першого кроку - дав. напевне не дуже сподобалось :lol:
  Banderlog написав:
  Water написав:
  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?

Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
Не основной, но уже всё-таки кандидат? :shock:

а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо... 8)
Именно за право выйти на гей-парад?
Так, может, и гетеросексуалам парады надо устраивать?

коли проводять опитування, то Стерненко є в переліку...

навіщо гетеросексуалам паради? а в нас вже геї можуть жити відкрито, ніхто нічого не скаже? отож...
  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

Поясніть як неспеціалісту чого не будуть працювати трансформатори закопані в якомусь бетонному бункері під землею?

Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.
  Shaman написав:
  Banderlog написав: Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. )
то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...
  Banderlog написав:Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.

Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.

ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.
