Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач! Ціна 4.32 Ринкова ціна 11.34 Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02
Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно. Ринковообгрунтовано 11,4) https://ukr.radio/news.html?newsID=1088
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
жінки не громадяни?
Я, зокрема, у ЛАДа неодноразово питав. Він, як вуж крутився, але не відповів. Я жінок вважаю звичайними громадянами, які мають рівні права зі мною і мають право приймати участь у житті держави, але і обов'язки вони повинні мати такі ж самі. Виявляється, що я завжди неправий.
Я вам много раз отвечал. Сначала более-менее спокойно и подробно. Повторяться 100 раз, простите, надоело. Если вы не видите разницы между мужчиной и женщиной, то это не мои проблемы. Я, по-моему, вам уже советовал попробовать хоть раз родить ребёнка. Когда сумеете, поговорим.
ЛАД написав:........ Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений? Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно. И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим. Человек вполне может менять взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.
звинувачення треба доводити? але знову ж - це не справа ЛАДа, так? тому я просто скажу, що ви брешете. або в голові у вас все переплуталося, й ви розмовляєте з умовний проукраїнським форумчанином - а я можу відповідати лише за себе.
тому - про мир по поточній лінії писав давно, треба знайти, коли в перший раз. про території - в 2023 році стало зрозуміло, що зараз сил не вистачить - тому й не писав. про відмову про НАТО писав тоді ж, коли й про лінію боєзіткнення - але так, завжди питав - а що з гарантією.
І коли ж ви все це писали? Вы ещё сравнительно недавно обвиняли меня, что я не думаю о людях, которые остаются под властью Путина, и в том, что я согласен отдать территории.
камази на відео добре видно. готівки не видно - але що ж ще міг вивозити Яник при втечі?.. ріторічне питання.
Странно, что можно вывозить камазами, кроме денег? Даже представить себе не могу. "готівки не видно", но рассказывать можно. А золотой унитаз видели?
Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно. Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. ) то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...