Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:24
Banderlog написав: Water написав: Shaman написав:
зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02
Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф.
Так а в чому питання, 11.34 за кіловатт, плюс у мене 2-зонний тариф.
Це я повинен когось дякувать шо не 11.34 чи шо?
Чи це можна комусь написать шо ставте тариф 11.34 і не пишіть оцю фігню?
Чому тариф не 11.34? Чому так мало, давайте 20, буде у 10 разів більше, ніж у Турції.
Water
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:26
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. )
то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...
Енергія в нас дорожа.
Water
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:26
Schmit написав:
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.
А ви думали я жарти жартую про ідолополонство у що намагаються навернути Україну?
Та шаманська чортівня, культи фарти у кабінеті єрмака тимофійовича, то лише окремий випадок що підсвітили.
Якщо ми не скористаємось допомогою Трампа це зупинити, то буде тільки гірше.
Я це все гострим розумом відчув у 90х коли відродилася поповщина, неважливо якого патріархату. За нею пішли ще більш дикі культи, а далі дійде до ритуального канібалізму.
fox767676
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:28
Сибарит написав: Banderlog написав:
Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.
Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.
ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды
.
Это было у меня основное сомнение в 2019. Особенно, что касается команды.
К сожалению, оправдалось.
ЛАД
Повідомлень: 37869
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5379 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31
Завтра э.э. будет 3.5 часа и всё.
Стоимость киловатта на генераторе гривен 20.
Кто там триндел, что в Польше дороже
Бетон
Повідомлень: 5768
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31
Сибарит написав: Banderlog написав:
Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.
Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.
ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.
Так рецепт простий- не все повинно замикатись на єдину персону, спершу громада, де люди контролюють все на місцях, потім вже й центральна влада, в яку входять представники громад. Існуюча команда має право на існування у виступах КВН, весильних фотографів. Президент може буть хто завгодно у вигляді представника від країни, рік побув- наступний.
Water
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. )
то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...
може будуть, може ні. що там з еенергію та газом в Бахмуті? а з водою? та й в таборі - й еенергія, й газ, й тепло - все безкоштовно...
Shaman
Повідомлень: 10906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:32
Бетон написав:
Завтра э.э. будет 3.5 часа и всё.
Стоимость киловатта на генераторе гривен 20.
Кто там триндел, что в Польше дороже
А в Польщі скільки з генератора?
Water
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:33
ЛАД написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.
Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.
ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды
.
Это было у меня основное сомнение в 2019. Особенно, что касается команды.
К сожалению, оправдалось.
звісно, треба було набивати власні шишки на лобі. декому це було зрозуміло ще в 2019 році
Shaman
Повідомлень: 10906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:34
fox767676 написав: Schmit написав:
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.
А ви думали я жарти жартую про ідолополонство у що намагаються навернути Україну?
Та шаманська чортівня, культи фарти у кабінеті єрмака тимофійовича, то лише окремий випадок що підсвітили.
Якщо ми не скористаємось допомогою Трампа це зупинити, то буде тільки гірше.
Я це все гострим розумом відчув у 90х коли відродилася поповщина, неважливо якого патріархату. За нею пішли ще більш дикі культи, а далі дійде до ритуального канібалізму.
Тільки залізні копита зметуть цю паганщину
fox767676
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
