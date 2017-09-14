|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:37
Сибарит написав:
Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.
а як метро працює?
3
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:38
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений?
Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно.
И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим.
Человек вполне может менять
взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.
звинувачення треба доводити? але знову ж - це не справа ЛАДа, так? тому я просто скажу, що ви брешете. або в голові у вас все переплуталося, й ви розмовляєте з умовний проукраїнським форумчанином - а я можу відповідати лише за себе.
тому - про мир по поточній лінії писав давно, треба знайти, коли в перший раз. про території - в 2023 році стало зрозуміло, що зараз сил не вистачить - тому й не писав. про відмову про НАТО писав тоді ж, коли й про лінію боєзіткнення - але так, завжди питав - а що з гарантією.
І коли ж ви все це писали?
Вы ещё сравнительно недавно обвиняли меня, что я не думаю о людях, которые остаются под властью Путина, и в том, что я согласен отдать территории.
от пам'ятаю, що заперечував, коли ви розповідали, що в окупації люди теж живуть, й нічого... так це трагедія, особливо для кримських татар - але поки що це менше з зол. але визнавати не можна, час покаже...
камази на відео добре видно. готівки не видно - але що ж ще міг вивозити Яник при втечі?.. ріторічне питання.
Странно, что можно вывозить камазами, кроме денег?
Даже представить себе не могу.
"готівки не видно", но рассказывать можно.
А золотой унитаз видели?
ваша думка, що вивозив сміття, яке накопичив - приймається
золотий унітаз, як й батон - це ж були фото. унітаз то позолочений - але схоже популярна тема - недавно ж теж побачили, так?
так в хонку в неділю не потрапив, а по Києву гуляв, так... бачив всі ці перегороджені вулиці...
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:40
Сибарит написав: Banderlog написав:
Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.
Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.
ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.
й? все одно треба рухатися вперед. волонтери в мене викликають більше довіри, їх хочаб не рухає ІВК...
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:42
Бетон написав:
Завтра э.э. будет 3.5 часа и всё.
Стоимость киловатта на генераторе гривен 20.
Кто там триндел, что в Польше дороже
Ночь перед рассветом особенно сильна, пан Бетон. Чем хуже- тем ближе развязка, как ты этого не понимаешь.
Но мое мнение-это еще цветочки.Если мы действительно на финише-то к февралю будет просто Ад и Израиль, кроме Дейи понадобятся дрова и возможно,тушонка
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:42
Shaman написав: M-Audio написав:
До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
умовно половина має житло...
Ці дані були десь оприлюднені? В будь-якому вигляді?
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:50
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.
Спасибо, кэп очевидность.
Как я сам не догадался.
А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"?
Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.
давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви?
Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене".
Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку.
Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан.
Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину?
про НАТО коротко - на поточний момент Раша проти, тому будб-які розмови зараз ні про що. що була за відсутності реакції Раші - були б в НАТО. але не треба мені заперечувати, ці суперечки ні про що.
років 20-30 мовчали ви - це факт. а як би себе вів я - питання відкрите. я ідейний. й я впевнений, було б вам 50 - ніякого фронту не було б, були б розповіді
а ватних харків'ян до війни було 50%. ви цього не визнаєте? ну ок. тому яке НАТО з таким населенням. а хто там мітинги проводив проти навчань НАТО. так, це вже не Харків. якби було загальне бажання населення - давно були б в НАТО. а така маємо що маємо.
Это ваше личное мнение
ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...
Но если так, то почему европейцы боятся войны?
У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС).
Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам?
моя думка базується й на економічних показниках Раші - чи у вас інші цифри? 4 роки на захоплення Донбасу - дуже потужно. а Європа боїться саме ядерних погроз, саме так.
яка армія в Прибалтиці? а той же Орбан буде проти й Прибалтиці допомагати. й захоплення коридору в Сувалках - Польща його теж не утримає...
Додано: Нед 07 гру, 2025 21:51
M-Audio написав: Shaman написав: M-Audio написав:
До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
умовно половина має житло...
Ці дані були десь оприлюднені? В будь-якому вигляді?
це власна оцінка, коли немає достовірної інфо
та й по тому, що знаю особисто.
