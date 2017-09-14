|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:35
M-Audio написав:
.........
При цьому всьому я зовсім не за те, щоб жінок примусово відправляти на бойові позиції.
Тогда к чему вы всё это написали?
Андрей как раз за это. "Равенство- так равенство".
Я розумію, що це просто не ефективно, це тільки призведе до підвищення втрат та зниження бойових спроможностей підрозділів. Але це не повинно означати, що їм тоді зовсім не потрібно приймати участь в обороні. Просто держава повинна була продумати, як саме, крім чергування на бойових позиціях, можна задіяти жінок. Я не знаю в деталях, як побудована оборона, і можу тільки припустити, але не порадити, що є певні посади, особливо в тилових підрозділах, які здатні займати жінки, чи брати участь в якихось інфраструктурних проектах, та тими ж водіями подалі від фронту працювати -- це все вони можуть. Багато хто, я так думаю, що і беруть участь. Але не всі, і виключно за власним бажанням.
У нас, по-моему, для этого вполне хватает и мужчин, даже "годных к нестроевой".
"держава повинна була" и могла задействовать женщин (да и мужчин) в оборонной промышленности.
Почему этого не сделано? Не нужно?
Почему тыл живёт, как в мирное время и занимается тем же, что в мирное время?
Але це теж ще не вся проблема. Жінки -- не єдина категорія, яка звільнена від обов'язків із захисту батькивщини, тут про це теж багато говорили (не про дітей з пенсіонерами, звісно).
Это комментировать не буду.
Не знаю точно, какие категории вы имеете ввиду.
Может, местных ура-патриотов, которые рассказывают о необходимости воевать и уничтожать врага, но не лично? Лично они просто необходимы в тылу.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:42
M-Audio написав: Water написав:
Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.
Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
Статистику не знаю.
Но знаю достаточно много людей в Харькове, которые выехали, но жильё имеют.
И что?
Обвините женщину, которая выехала с ребёнком, потому что не хочет держать его под постоянными обстрелами?
Даже если дети не пострадали (не ранены и, тем более, не убиты), не думаю, что это очень полезно для детской психики.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:43
ЛАД написав: M-Audio написав: Water написав:
Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.
Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
Статистику не знаю.
Но знаю достаточно много людей в Харькове, которые выехали, но жильё имеют.
А до чого тут Харків?
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:49
ЛАД написав: M-Audio написав:
.........
При цьому всьому я зовсім не за те, щоб жінок примусово відправляти на бойові позиції.
Тогда к чему вы всё это написали?
Андрей как раз за это. "Равенство- так равенство".
К тому, что равенство не обязательно должно обеспечиваться побуквенно равными обязанностями и даже ограничениями. Но вклад должен быть равным, или, хотя бы, сопоставимым, как и ограничения свобод.
У нас, по-моему, для этого вполне хватает и мужчин, даже "годных к нестроевой".
От того, что мужчины могут делать всё, у них не должна возникать исключительная обязанность всё и делать. Может быть, если бы место этого "годного к строевой, которого принудительно пытаются отправить на тыловую должность" заняла какая-нибудь женщина (даже если её тоже принудительно отправили на эту должность), то этот "годный" хотя бы за продуктами смог бы сходить без опаски?
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:56
flyman написав: Сибарит написав:
Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.
а як метро працює?
А там высокая сторона заходит под землю?
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:58
ЛАД написав: M-Audio написав:
хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
Статистику не знаю.
Но знаю достаточно много людей в Харькове, которые выехали, но жильё имеют.
И что?
Обвините женщину, которая выехала с ребёнком, потому что не хочет держать его под постоянными обстрелами?
Даже если дети не пострадали (не ранены и, тем более, не убиты), не думаю, что это очень полезно для детской психики.
Не сомневаюсь. Но считаю, что это сильно разные категории беженцев, к которым наше государство (да и другие) применяют одинаковый подход -- "повертати усіх". Не обращая внимания на то, что этот процесс принесет совершенно несопоставимые перемены для этих двух категорий.
PS Я просто задумался, а может действительно беженцев из оккупированных и разрушенных территорий за границей просто исчезающе малый процент, и статистически того не стоит на них отдельное внимание обращать?
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:59
Schmit написав:
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.
2014 як мінімум
ви не далеко пішли від воуків-антитрампістів
ці теж ввжають те що відбувається не закономірністю, а помилковою флуктуаціею
ось пару персоналій змінити і наче все виправиться, повернуться старі добрі часи, вороженьки розтають, Китай знов згорнеться до рису та бамбуку
І що, костенко від голосу кращий?
З його турбопереможністю, яка можлива тільки в ірраціональній альтернативній реальності. І це полковник, секретар комітету ВРУ.
чи у ВРУ є якась притомна опозиція?
страшно подумати до якої міри тут все хворе. з голови до ніг.
догралися в поповщину та оберіги
чи європа, заради якої ви все тут тоді рознесли щось конструктивне пропонує ?
