Я розумію, що це просто не ефективно, це тільки призведе до підвищення втрат та зниження бойових спроможностей підрозділів. Але це не повинно означати, що їм тоді зовсім не потрібно приймати участь в обороні. Просто держава повинна була продумати, як саме, крім чергування на бойових позиціях, можна задіяти жінок. Я не знаю в деталях, як побудована оборона, і можу тільки припустити, але не порадити, що є певні посади, особливо в тилових підрозділах, які здатні займати жінки, чи брати участь в якихось інфраструктурних проектах, та тими ж водіями подалі від фронту працювати -- це все вони можуть. Багато хто, я так думаю, що і беруть участь. Але не всі, і виключно за власним бажанням.