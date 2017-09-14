M-Audio написав:Нынешний состав Верховной Рады провалил голосование по поводу предоставления Украине статуса ключевого военного партнёра США вне НАТО. Кто знает, как бы развивались события, если бы у США были кроме общеполитических ещё и формальные основания для помощи нам?
M-Audio написав:На Афганістан хтось нападав після цієї події?
на Афганістан як країну ні, але на уряд, з яким було підписано угоду - очевидно (якщо цього уряду зараз нема). Чи в чому була мета надання статусу? У афганського уряду були інші вороги, крім талібів, як до 2012 року, так і після? Чи маєте на увазі, що Штати би включились і почали захищати Афганістан згідно цього статусу тільки якби на нього офіційно напала якась сусідня держава? Ну чо, зручно. З Ізраїлем, правда, це працює чомусь не так. Палестина не визнана Штатами, і взагалі - жоден офіційний уряд іншої країни на Ізраїль не нападає, проте той регулярно отримує американську допомогу. Тобто, іншими словами - допомога надається, доки є на те політична воля. Як вона зникає - всі ці статуси можна прикласти до одного місця. Те саме, насправді, стосується і НАТО. Жоден формальний закон не зможе заставити одну державу вступити (по-справжньому, а не чисто "проводити консультації") у війну на стороні іншої. Але такий закон можна використати як привід втрутитися у разі наявності політичної волі. Хоча, коли вона є, і відсутність закону не буде перешкодою.
Hotab написав:Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше. На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту. Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е
Якщо заряжати і розряжати через акум, то потрібно більше е/е на 1,2*1,2=1,44, враховуючи середній ККД. Відповідно, якщо б-ть забезпечиться всілякими акум., то назагал споживання під час включень сягне шалених показників, а лікують це дуже радикально. Ще одне геніальне рішення зе-влади безмитний ввіз електроавтомобілів. Звичайно, це робилося під себе і істеблішмент козиряє електричнийми ройсами і т.д., але і пересічні накупили у стратегічного партнера раші Китаю всіляких електровиробів, ще і додатково споживають дотовану і дефіцитну електрику. Панельки сонячні зараз не видають і 10% номіналу і майже нічого не впливають, тим більше б-ть залежить від електрики в мережі, якщо нема її, то генерації нема. А Україна далі потужно бореться з трьома ядерними державами і ще з якоюсь к-тю неядерних.
Сибарит написав:Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁
Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.
Поясніть як неспеціалісту чого не будуть працювати трансформатори закопані в якомусь бетонному бункері під землею?
Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.
Два знайомих інженери з лютого цього року працюють у львівській конторі, яка виграла (?) тендер на будівництво і обладнання захищених саркофагів для ТП. Риється котлован приблизно 2 метри глибиною, по периметру забиваються сваї, не пам'ятаю точно, перерізом 500*500 чи 700*00, між сваями опалубка і заливається бетоном. Зверху все це має накриватися бетонною кришкою, а ще вище антидронова сітка-захист. Мабуть якось передбачено охолодження. Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь. Людей заманили на з/п 35000грн брутто + бронювання. По факту обіцяну суму виплачували по травень, потім на карту стало приходити лише по 16 тис. Останнє що чув, серпень-вересень взагалі не оплатили нічого. Не зрозуміло, як тоді працює бронювання, якщо заброньований має отримувати не менше 20 тис за вимогами статусу підприємства критич інфраструктури. Люде по суті весь час у відрядження, без виплати добових. Змушені додатково таксувати чи збирати меблі у вихідні. Стали заручниками: з одного боку бронювання тримає, з іншого - не виплачують зарплатню. При звільненні втратиш бронювання і будеш оформлений ще по дорозі додому. Схоже, черговий розпил бюджетів кращими людьми
whois2010 написав:Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь.
Хоть один объект в эксплуатацию введен? Судя по ситуации с ЗП, деньги закончились раньше, чем дело дошло до установки оборудования.
Не маю інформації про готовність об'єктів. Стосовно з/п, відповідають "арматура подорожчала", на з/п не вистачає. Вважаю, бюджети там були заплановані серйозні - від держави, чи, швидше, західні кошти. Але, схоже, стався класичний кидок замовника, працівників і розпил. Як з захисними спорудами на сході.
Таке враження, що ви згодні на окупацію, аби електрика в мережі не зникала... У Мико сьогодні світло вимикатимуть тричі - 2 рази по 7 годин і один раз на 3 години. Не знаю, хто і як, але я до цього підготувалася ще у 2022 році, коли придбала сонячну панель і зарядну станцію, а також 2 павербанки. Цього року ще набрала LED-лампи, бо старі акумуляторні вже погано працюють, і 2 пристрої швидкої зарядки. + У мене газова плита, тому з приготуванням їжі без е/е питань немає. Не розумію скиглення щодо е/е зараз. Всіх попереджали ще у 2022р, що скажений сусід буде нищити енергетику. За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
ЛАД написав:При нападении явно более сильного врага государство не может обеспечить нерушимость границ и, соответственно, защиту населения от агрессора. Так же, как никакое государство не способно защитить население от ракетных обстрелов или налётов дронов. Хорошо хоть удаётся защитить внутренние области от авианалйтов.
Звісно. Тому, припустимо, ви- головний гарант, ви точно знаєте шо буде напад, ви будете будувать дороги, стадіони, розширювати посадкови смуги аеропортів, готуватись до смажження шашликів у травні, чи ви спробує організувать оборону за допомогою місцевого населення? Все що відбувалось до самого вторгнення і у перші дні, це зрада владою власного населення. Попередить, організувать евакуацію бажаючих- діти, жінки, маломобільні. Організувать оборону- чоловіки, допоможіть рить окопи, лить бетон, ось вам зброя, тренуйтесь стрелять. Припустимо людині вдалось вижить в окупації, потім, в майбутньому, якщо він вирішить повернутись в Україну, влада його спитає де ти був? У відповідь можливо запитать а ви де були у лютому 2022, вже на шашликах? Всі силовики вони тупо зліняли у Західні області України, ось так, кинувши власне населення, яке вони повинні захищать, тупо здриснули за день до того. Потім, після начала широкомаштабного вторгнення, влада продовжувала красти, незважаючи на військовий стан. Скажіть особисто ваше відношення до ТОП-корупціонерів.
