RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16081160821608316084
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та пожлобилися на жалюгідні 50-100 млрд
а то можно було б закрити "українське питання" разом з Україною
Маркс правильно казав що за 300% капіталіст продасть мотузку на якій його повісять
Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4875
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:46

Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

ЦікавоЮ, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16081160821608316084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 166078
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10233)
08.12.2025 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.