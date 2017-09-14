|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:45
та пожлобилися на жалюгідні 50-100 млрд
а то можно було б закрити "українське питання" разом з Україною
Маркс правильно казав що за 300% капіталіст продасть мотузку на якій його повісять
Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо
fox767676
- Повідомлень: 4875
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 205 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:46
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.
ЦікавоЮ, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
sashaqbl
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
