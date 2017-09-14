RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что вряд ли мы получим столько же денег, сколько давали (и дают до сих пор) Польше.
А може варто орієнтуватись на власні сили?
Допоможуть -подякуємо
Не допоможуть - то що тоді такі як ти запропонують замутити соціалістичну революцію... після якої треба вже буде не заводи допомагати розбудовувати а від голодя рятувати...

Хлопці і дівчатка
Розраховуйте на власні сили і як тільки хтось побачить що його допомога Вам не потрібна- так відразу прибіжить її пропонувати
А коли буде бачити що Ви самі не стягуєте - тоді за драні труселя він Вам років десять рабства намалює.

ПС
це як банк
Банк завди готовий надати позику, якщо Ви чітко йому пояснили що вона Вам не потрібна бо у Вас є свій капітал....
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:47

  budivelnik написав:1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів

Це як, за годину ви споживаєте 900 кіловатт? :shock:
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Посил як олімпіаднику з фізики, що масове застосування акумуляторів тільки підвищить загальне споживання і то суттєво, бо ККД на вхід 80% і на вихід також.
Ще раз на пальцях
Споживав 10 одиниць
Коли енергії немає 50% часу , внаслідок того що акамулятор штука дорога, обмежив споживання на 30%.....
Тепер рахуємо
1 Спожив 70% від стандарту в час коли не має електроенергії
70%*(10/2)=3,5 одиниці
2 Спожив 100% від стандарту коли є електроенергія+зарядив акамулятор
100/2+(3,5+20% втрати від заряд/розряд)=5+4,2=9,2
На лице ЕКОНОМІЯ
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:49

  Water написав:
  ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.

Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? :shock: Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать,...?
.......

Последний вопрос вы не первый задаёте.
Мне уже тут многие рассказывали, что советские заводы были никуда не годны и никому не нужны. И их можно было использовать только на металлолом. Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. Разрушение связей после развала Союза привело к резкому торможению производства и его сильному сокращению. + исчезновение госрасходов, в частности, оборонных заказов. А это в Союзе были очень большие средства.
После этого на уже простаивающих заводах начались сокращения, люди теряли работу и не имело смысла сохранять неиспользуемые станки и оборудование. Всё это начали по дешёвке распродавать, а что не удалось продать просто резать на металлолом. В т.ч., например, и недостроенные корабли.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:57

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.

Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? :shock: Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать,...?
.......

Последний вопрос вы не первый задаёте.
Мне уже тут многие рассказывали, что советские заводы были никуда не годны и никому не нужны. И их можно было использовать только на металлолом. Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. Разрушение связей после развала Союза привело к резкому торможению производства и его сильному сокращению. + исчезновение госрасходов, в частности, оборонных заказов. А это в Союзе были очень большие средства.
После этого на уже простаивающих заводах начались сокращения, люди теряли работу и не имело смысла сохранять неиспользуемые станки и оборудование. Всё это начали по дешёвке распродавать, а что не удалось продать просто резать на металлолом. В т.ч., например, и недостроенные корабли.

Ще раз, це Кравчук здавав вестати на металобрухт, чи власники підприємств?
Звісно шо все хряпнулось, це не тільки в нас, ці "вироби" стали нікому не потрібні, як і верстати, бо вони застарілі. В нас була купа ВПК, розрахованого на ВПК срср, АЛЕ деяке ВПК продовжувало співпрацювать з москалями, деяке шось власне почало вироблять. Кораблі продали Китаю, бо для чого Україні авіаносець?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:58

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:Прошлись по кругу и вернулись к тому
Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в
Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах.

Віктор Янукович: Живе в Росії, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок.
Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ.
Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії, деякі працюють у силових структурах РФ.
Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші: За останніми даними живуть у Криму або в Росії.

Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.
Все так. Але ця влада з неба не впала - її обрав народ України в 2010 році. На більш-менш чесних виборах.
Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
Ти яскравий приклад популіста який думає що має якісь знання які іншим недоступні..
Для того щоб отримати імунітет від хвороби - треба нею ПЕРЕХВОРІТИ
В 1990 році обрали Кравчука.. бо був відсутній імунітет від комунізму...
Потім обрали Кучму - бо був відсутній імунітет від олігархату
Потім обрали Ющенка - бо був відсутній імунітет від завищених очікувань
Потім обрали Януковича - бо був відсутній імунітет від педераційних цінностей
Потім обрали Порошенка - виключно назло виборцям Януковича
Тепер обрали Зеленського -виключно назло виборцям Порошенка...

Якщо хтось думає що Порошенко чи Залужний приведуть до раю завтра... - той і далі сильно помиляється..

Нормальне завтра можливе тільки для тих , хто сам собі його збудує...
А президенти з премєрами - це так, антураж, який показує середній рівень температури в лікарні...
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 18:01

  Water написав:
  budivelnik написав:1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів

Це як, за годину ви споживаєте 900 кіловатт? :shock:
Якщо знаєте квартири до яких підведенно 900квт потужності - то покажете
А якщо уважні - то прочитали що 900 квт*год
Чомусь я думав що розшифровувати що це в місяць -не треба.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 18:02

  sashaqbl написав:
  Water написав:І шо, він сплатив за електрику по єдиному тарифу, або 1/2 вночі.
Чи ви вважаєте шо з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у держави сім гривень два шаги?

Я вважаю, що з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у сусідів кілька секунд зі світлом, тобто додав їм до відключення кілька сексунд. Якось так це працює...


ні , так це не працює

освітлення вулиць вмикають о 5й ранку, коли 95% ще спить , і тільки 5% поспішає з ранку на роботу до 7.30,
у вечері з 1700 до 2300 вмикають все освітлення (два роки тому замінили радянські лампи накалювання на сучасні (світлодіодні), у вечорі вимикають тільки коли за графіком стабілізаційних відключень, чи потрібно вуличне освітлення мені?
тобто на освітлення вулиць витрачається достатньо кВт, тобто дефіциту немає?

я готовий обміняти освітлення вулиць на 2 години додаткового періоду з енергією, але питав людей з району, вони за те, щоб було вуличне освітлення
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 18:05

Хроніки міністерства єдності:
Широковідомий серед патріотичної громадськості Олександр "Гром" (він же полковник ЗСУ) на цих ваших фейсбуках закликає складати списки клятих цивільних ухилянтів, щоб на момент коли почнуть видавати "ліцензію на відстріл" (цитата), вже знати по яким адресам бігти.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 18:06

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.

Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? :shock: Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать,...?
.......

Последний вопрос вы не первый задаёте.
Мне уже тут многие рассказывали, что советские заводы были никуда не годны и никому не нужны. И их можно было использовать только на металлолом. Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. Разрушение связей после развала Союза привело к резкому торможению производства и его сильному сокращению. + исчезновение госрасходов, в частности, оборонных заказов. А это в Союзе были очень большие средства.
После этого на уже простаивающих заводах начались сокращения, люди теряли работу и не имело смысла сохранять неиспользуемые станки и оборудование. Всё это начали по дешёвке распродавать, а что не удалось продать просто резать на металлолом. В т.ч., например, и недостроенные корабли.

И самое лавное, все эти заводы были перевезены/построены плохими американцами? , вы подумайте про калибр, он не метрический? ПОЧЕМУ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 гру, 2025 18:07, всього редагувалось 1 раз.
